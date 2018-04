Dėl Klaipėdos paplūdimių – diskusijos

Vieni kitiems netrukdys

Vadinamieji šunų pliažai bus įrengti Pirmojoje Melnragėje ir Smiltynėje prie molų. Pirmasis ruožas yra skirtas aktyvaus vandens sporto – jėgos aitvarų bei banglenčių – mėgėjams.

Tiek gyvūnų mylėtojai, tiek ekstremalių pramogų aistruoliai teigė, kad vieni kitiems netrukdys.

Vietose, kur bus galima ateiti su keturkojais augintiniais, numatoma įrengti ir reikalingą infrastruktūrą. Bus įrengtos specialios šiukšliadėžės ekskrementams, šalia padėti pastariesiems surinkti skirti maišeliai.

Stovės informaciniai bei įspėjamieji ženklai, stulpeliai keturkojams pririšti. Nuolat vyks vandens ir smėlio kokybės tyrimai. Atkreiptas dėmesys, kad šalia šios teritorijos yra nutiesti vandentiekio tinklai, tad būtų galima įrengti ir geriamo vandens baseinėlį.

Numatoma patvirtinti ir šios vietos lankymo taisykles. Kontrolę reguliariai užtikrintų Viešosios tvarkos skyriaus specialistai.

Domėjosi kontrolės užtikrinimu

Miesto taryba patvirtino Paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio juose taisykles. Dėl jų tarp politikų kilo diskusijos.

Tarybos narė Nina Puteikienė tvirtino, kad šis aktas yra norminis, bet nebuvo suderintas su visuomene, kas yra privaloma. Politikė siūlė išbraukti taisyklių svarstymą iš darbotvarkės.

Be to, nurodė, kad dokumentas yra dviprasmiškas ir jį reikia koreguoti.

Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Irena Šakalienė komentavo, kad miestiečiams buvo pristatytos ir laukta jų pastebėjimų, bet jų nebuvo gauta.

N.Puteikienė atkreipė dėmesį, kad taisyklės apima skirtingus dalykus: paplūdimių ir maudyklų įrengimą, naudojimąsi jais ir elgesį juose. Politikė domėjosi, kas užtikrins kontrolę.

I.Šakalienė atkreipė dėmesį, kad taisyklės pritaikytos ne tik kontrolei, bet naudojimuisi. Pasak vedėjos, paplūdimių ir maudyklų įrengimu rūpinsis biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“, naudojimosi ir elgesio kontrolę užtikrins savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai.

Nori daugiau draudimų

N.Puteikienė atkreipė dėmesį, kad savivaldybė vėl eina į konfrontaciją – draudžia maudytis, būti paplūdimiuose girtiems, bet leidžia prekiauti čia esančiuose kavinėse.

„Tai uždrauskime ir prekybą. Taisyklės pjaunasi su realybe. Noriu, kad tiek mes patys, tiek vaikai, tiek svečiai būtų saugūs paplūdimiuose, atitiktų reikalavimus“, – dėstė politikė.

Tarybos narys Arūnas Barbšys vėl kėlė vietų, skirtų maudytis vaikams, įrengimo klausimą.

„Higienos normoje tai numatyta, bet šis reikalavimas ignoruojamas. Ar tas reikalavimas beprasmiškas, ar jį reikėtų įrašyti į taisykles?“, – klausė politikas.

I.Šakalienė pasakojo, kad taisyklėse numatyta, kad draudžiama maudytis be suaugusiųjų priežiūros vaikams iki 14 metų.

„Zonas pažymėsime, bet vaikai vis tiek turi maudytis su suaugusiųjų priežiūra. Baltijos jūroje įrengti tokias vietas pavojinga. Norime, kad mūsų paplūdimiuose būtų saugu. Savo nuogąstavimus išsakėme Sveikatos apsaugos ministerijai. Higienos normos rengėjai sutiko su mūsų pastaba. Tačiau nėra aišku, kada jie pakoreguos punktą dėl vaikų maudyklų įrengimo“, – aiškino vedėja.

Taryba patvirtino Paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio juose taisykles. Atkreiptas dėmesys, kad ateityje jos gali būti koreguojamos.

Užkliuvo taisyklių pavadinimas

Miesto tarybos posėdžio metu taip pat buvo svarstomos saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklės. Pastarosios susijusios su pirmosiomis. N.Puteikienė taip pat siūlė jų svarstymą išbraukti iš darbotvarkės. Pabrėžė, kad ir šios yra dviprasmiškos.

Tarybos nariui Vytautui Čepui užkliuvo gremėzdiškas šių taisyklių pavadinimas: „Saugaus elgesio Klaipėdos miesto savivaldybės paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės“.

„Negalime leisti tokių kvailysčių. Kodėl negalima paprastai parašyti – Saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo. Negi ledas gali būti požeminis?“, – klausė politikas.

Klaipėdos savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Kristina Vintilaitė tvirtino, kad ir jai šis pavadinimas nelabai patinka, tačiau yra toks valstybinis teisės aktas, pagal kurį buvo rengiamos taisyklės. Pakeitus pavadinimą, jis būtų netinkamai parengtas.

Ženkliai išaugo baudos

N.Puteikienei užkliuvo, kaip kontrolieriai išmatuos ledo storį, nes yra numatyta, kad negalima lipti, jei šios storis mažiau 7 centimetrai. Taip pat kas nustatys, kad ledas su sniego priemaišomis.

K.Vintilaitė tvirtino, kad yra tą atliekančios tarnybos. Savivaldybė gali pirkti paslaugą. Ledo storį matuoja ir žvejai. Kad ledas su sniego priemaišomis, mato kiekvienas.

„Taisyklės kuriamos ne tam, kad nesilaikytų masiškai, o kad žmonės būtų informuoti, kada yra nesaugu“, – akcentavo vedėja.

Domėtasi, ir kiek buvo nubausta pažeidėjų lipusių ant nesaugaus ledo. Nurodyta, kad iki 10.

Atkreiptas dėmesys, kad ženkliai išaugo nuobaudos už šių taisyklių nepaisymą.

Anksčiau už maudymąsi apsvaigus, draudžiamu metu, esant audringai jūrai ar lipimą ant nesaugaus ledo grėsė bauda nuo 16 iki 60 eurų, o dabar – nuo 100 iki 300 eurų. Pakartotinai prasižengus – nuo 300 iki 900 eurų.

Plevėsuos Mėlynoji vėliava

Posėdžio metu buvo pranešta, kad dviem uostamiesčio paplūdimiams – Smiltynės centriniame ir Antrosios Melnragės – suteikta Mėlynoji vėliava, kuri parodo paslaugų kokybę.

Iš viso šiuo ženklu galės džiaugtis penki Lietuvos pajūrio pliažai. Be dviejų uostamiesčio – Nidos ir Juodkrantės centriniai, Palangos Birutės parko.

Šis sprendimas priimtas Kopenhagoje, kur vyko nevyriausybinės organizacijos „Aplinkosaugos švietimo fondas“, kuri vykdo Mėlynosios vėliavos programą, tarptautinės tarybos posėdis.

Jo metu ir buvo įvertinti paplūdimiai bei prieplaukos, pretendavę gauti Mėlynosios vėliavos apdovanojimą šį vasaros sezoną.

Kad paplūdimys būtų apdovanotas Mėlynąja vėliava, savivaldybės ir paplūdimius prižiūrinčios tarnybos turi įgyvendinti nemažai vandens kokybės, aplinkosaugos švietimo ir informavimo, aplinkosaugos valdymo, saugumo ir paslaugų tarptautinių reikalavimų.

Mėlynoji vėliava dviem uostamiesčio paplūdimiams Klaipėdos savivaldybei kainuos 8 tūkst. eurų. Praėjusiais metais ji plevėsavo tik Smiltynės centriniame paplūdimyje.

Mėlynoji vėliava suteikiama vienam sezonui. Kitam savivaldybės vėl turi teikti paraiškas, kurios yra vertinamos. Be to, kartą per sezoną vyksta Mėlynosios vėliavos atstovų patikrinimas. Nustačius pažeidimų ir jų nepašalinus, šio kokybės ženklo galima netekti.