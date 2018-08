Dėl indo su vandeniu – aistros

Darbuotojų iniciatyva šalia Klaipėdos savivaldybės durų pastatytas dubenėlis su vandeniu, kurio galėtų palakti pro šalį vedami šunys, sulaukė skirtingų miestiečių reakcijų. Negana to, lėkštė vakar ryte dingo. Vaizdo stebėjimo kameros padėjo išsiaiškinti, kas pasisavino dubenėlį.

Norėjo pagelbėti per karščius

Dubuo su vandeniu šalia savivaldybės durų pastatytas trečiadienį. Tokiu būdu bandyta padėti pro šalį vedamiems ar bėgantiems šunims. Pabrėžta, kad vanduo bus nuolat keičiamas.

"Indelis – paprastas ir ne iš didžiųjų. Pirmiausia norime pažiūrėti, kaip vertins žmonės, ar niekam neužklius. Jei ši iniciatyva pasiteisins, ateityje pastatysime ir didesnį", – tvirtino Klaipėdos savivaldybės viešųjų ryšių specialistas Vitalijus Čiapas.

Pasak jo, idėja prie savivaldybės pastato padėti vandens keturkojams gimė spontaniškai.

"Tiesiog išėjo iš kalbos. Pagalvojome, kad visai būtų gražu pagelbėti gyvūnams, ypač – vyraujant karščiams. Nuėjau į parduotuvę, nupirkau dubenėlį už du eurus, sutariau, kad budėtojas išneš jį rytais ir nuolat keis vandenį. Tai pačių darbuotojų iniciatyva", – pasakojo vyriausiasis specialistas.

Baiminosi, kad neįbertų nuodų

Miestiečiai skirtingai įvertino savivaldybės darbuotojų sumanymą. Vieni džiaugėsi ir sveikino, kiti vadino nesąmone, pabrėžė, jog mieste yra didesnių problemų. Treti nuogąstavo, kad į dubenėlį kažkas gali įberti nuodų.

Buvo ir šmaikštavusiųjų, kad reikėjo pasirūpinti ir švedišku stalu. Kai kurie atkreipė dėmesį, kad idėja nėra nauja. Stovus su vandeniu augintiniams šią vasarą įrengė įmonė "Lietuvos geležinkeliai" Vilniaus, Šiaulių bei Kauno stotyse.

Kiti pridėjo, kad geriau reikėjo įrengti vandens kolonėlę, nes dauguma šeimininkų moko savo augintinius nieko neėsti ir negerti iš svetimų indų.

Idėja – ne nauja

"Kiek žmonių, tiek nuomonių. Patys gyvūnų augintojai, juos globojančios tarnybos palaikė iniciatyvą. Pasitaikė ir tokių, kurie siūlė prie savo namų pasistatyti dubenėlį su vandeniu. Galiu pasakyti, kad tai esu padaręs jau anksčiau. Apie "Lietuvos geležinkelių" iniciatyvą nebuvome girdėję. Tiesiog sutapo mintys. O dėl nuodų – tai toje vietoje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros", – kalbėjo atstovas.

V.Čiapas atkreipė dėmesį, kad galimybė įrengti kolonėlę ar stovą su dubenėliais, kur galėtų palakti šunys, buvo svarstyta, tačiau bent šiemet idėjos atsisakyta.

"Bet tada reikėtų skelbti viešuosius pirkimus. Viskas būtų užtrukę gal net iki kitos vasaros. Naudos nebūtų. Tad šiemet pabandysime taip, o kitąmet žiūrėsime, ką daryti. Reikia išsiaiškinti ir vandentiekio galimybes", – teigė atstovas.

Dingusį indą atrado

Neišvengta ir nesusipratimų. Vakar ryte budinčios darbuotojos apie 7 val. išnešė dubenėlį su vandeniu ir padėjo prie savivaldybės. Po maždaug valandos indo nebebuvo.

Svarstyta, kas pasisavino dubenį. Galvota, kad tai galėjo padaryti vaikai ar benamiai.

"Toje vietoje yra vaizdo stebėjimo kameros. Peržiūrėjome jų užfiksuotą medžiagą. Paaiškėjo, kad indą paėmė valytojas. Jis nesuprato, kam dubuo čia padėtas, paėmė ir išmetė. Žadėjo surasti ir atnešti, o jei nepavyks, nupirkti naują. Be to, radome ir kitą indą, kurį galime naudoti. Augintiniai be vandens neliks", – tvirtino atstovas.

V.Čiapas ištroškusius miestiečius taip pat kvietė užsukti į pačią savivaldybę ir atsigerti.