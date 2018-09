Klaipėdos meras: daugiabučių kiemuose – ir naujos aikštelės, ir nauji šviestuvai

Rubrikos tikslas – užtikrinti nuolatinį miestiečių bei vietos valdžios bendravimą. Klausimus siųskite el. paštu merui@kl.lt. Jų sulaukiama daugiau nei yra vietos puslapyje, tad dalis atsakoma asmeniškai, o aktualūs gausesnei skaitytojų grupei rubrikoje publikuojami vėliau. Dienraščio "Klaipėda" pirmadienio numeryje rubrika pasirodo du kartus per mėnesį.

– Gyventojai teiraujasi, kada bus tvarkomi daugiabučių kiemai? Anot jų, kol kas girdima tik apie apšvietimą, kurio, aišku, irgi reikia, bet kur kas labiau laukiama žadėtų naujų aikštelių.

– Iki tol, kol konkrečiame kieme pradedami darbai, reikia nueiti netrumpą planavimo, projektavimo, derinimo bei viešųjų pirkimų procedūrų kelią. Visa tai užima laiko. Tačiau galiu pasidžiaugti, kad ledai jau pajudėjo – pagaliau kiemuose ne tik statomi šviestuvai, bet ir pradedamos rengti naujos vietos automobiliams. Darbai suplanuoti tiek pietinėje, tiek centrinėje, tiek šiaurinėje miesto dalyje. Šiuo metu jau dirbama S.Daukanto gatvėje, darbai netrukus numatyti ir Taikos prospekto, Šaulių, Liepų, J.Janonio, I.Kanto, Sportininkų gatvių kiemuose. Per šiuos metus planuojama įrengti apie 250 vietų, tačiau tai toli gražu ne pabaiga. Tęsiamos ir projektavimo procedūros, kurioms pasibaigus aikštelės bus tvarkomos bei didinamos ir kitose teritorijose. Planuojama, kad per artimiausius kelerius metus prie Klaipėdos daugiabučių namų bus galima įrengti per 1 000 vietų automobiliams.

Naujų vietų automobiliams klausimas sprendžiamas ir įgyvendinant kitus projektus. Pavyzdžiui, tvarkant Gedminų taką, kuris jungia Debreceno aikštę ir Gedminų gatvę, kartu buvo sutvarkytos ir praplėstos palei šį taką esančios automobilių stovėjimo aikštelės, iš viso jose įrengtos 96 vietos automobiliams. Šiomis aikštelėmis naudojasi šalia esančių daugiabučių namų gyventojai.

Kitas pavyzdys – prieš kelerius metus tvarkant Pempininkų aikštę buvo sutvarkyta ir viešam naudojimui atiduota netoliese esanti automobilių stovėjimo aikštelė. Iki tol aikštelė buvo nuomojama verslininkams, o automobilių statymas joje buvo mokamas, tačiau, atsižvelgiant į daugiabučių gyventojų problemas, nutarta aikštelę atverti naudoti viešai ir nemokamai.

Be to, noriu patikinti, kad kartu tęsiama apšvietimo įrengimo programa. Manau, daugelis sutiks, kad ne tik aikštelės yra svarbios daugiabučių gyventojams. Lygiai taip pat svarbu, kad kiekvienas galėtų jaukiai ir saugiai šalia savo namų jaustis tamsiuoju paros metu. Tikiuosi, kad tie gyventojai, prie kurių namų nauji šviestuvai jau pastatyti, tamsą kiemuose atsimena tik kaip blogą sapną. Pernai apšvietimas Klaipėdoje buvo įrengtas 36 teritorijose, kurios apima beveik 90 daugiabučių namų. Kalbant apie artimiausio meto perspektyvas, galiu pasakyti, kad dabar darbai jau vyksta Taikos prospekto, Kauno, Žalgirio, Sulupės, Minijos, Naikupės, Žardininkų bei Pietinės gatvės daugiabučių namų kiemuose – iš viso prie 25 namų.

Artimiausiu metu ir daugiau gyventojų savo kiemuose sulauks darbininkų, nes rangos darbų sutartys jau pasirašytos dėl apšvietimo įrengimo prie dar 85 daugiabučių. Be to, tęsiamos ir projektavimo, rangos darbų ar projektavimo viešųjų pirkimų procedūros, kurias pabaigus darbus bus galima vykdyti prie dar 125 namų.

Mano įsitikinimu, vadinamoji kiemų programa turi tęstis tol, kol civilizuotas sąlygas turės visų Klaipėdos daugiabučių gyventojai. Žinoma, to, kas suplanuota, suprojektuota ir pastatyta dar sovietmečiu, iš esmės neperstatysime – teritorijos aplink namą yra tiek, kiek yra, ir daugiau nebus, nepaisant to, kad norime turėti ir pakankamai vietos automobiliams, ir vaikų žaidimų aikštelę, ir pievelę su medžiais bei suoliukais. Tačiau, kiek įmanoma, turime aplink daugiabučius esančias teritorijas išnaudoti racionaliai ir pritaikyti šių laikų poreikiams.