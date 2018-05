Uostamiesčio gatvės: auga pažeidėjų gretos

"Sprendžiami ir gyvūnų laikymo tvarkos klausimai. Formuojasi civilizuota patirtis. Patikrinimų metu matome, jog gyvūnėliai teršia, tačiau daugelis augintinių savininkų rodo maišelius, kuriuos nešasi. Tačiau kai kuriose pažeidimų srityse skaičiai išaugo kone dvigubai", – teigė Klaipėdos savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Kristina Vintilaitė.

Daugiausia miestiečiai ir atvykėliai vis dar linkę pažeisti Kelių eismo taisykles ir automobilių statymo mieste tvarką.

"2017 m. iki gegužės mėnesio turėjome surašę apie 6 tūkst. administracinio nusižengimo protokolų, o šiemet per tą patį laikotarpį užfiksuota net dviem tūkstančiais daugiau pažeidimų. Matyti, jog ir toliau nepaisoma automobilių statymo tvarkos", – pabrėžė K.Vintilaitė.

Su įžūliais vairuotojais miesto gatvėse kovoja ne tik policija, bet ir viešosios įstaigos "Klaipėdos keleivinis transportas" bei savivaldybės darbuotojai.

Neseniai praūžęs Laivų paradas parodė, kad, automobilius palikdami draudžiamose vietose, gudrauja ne tik miestiečiai. Vietų savoms mašinoms ieško ir atvykėliai, nes uostamiestis vasarą traukia poilsiautojus.

Jei tai būtų nutikę darbo dieną, daugeliui būtume sugadinę nuotaiką.

"Vilties bėgimo metu visas senamiestis buvo nusėtas paliktų automobilių. Nebuvo paisoma jokių ženklų. Kadangi buvo sekmadienis, Viešosios tvarkos skyrius nedirbo. Jei tai būtų nutikę darbo dieną, daugeliui būtume sugadinę nuotaiką", – pažymėjo K.Vintilaitė.

Vairuotojai ne tik nepaiso Kelių eismo taisyklių, bet ir nemoka už stovėjimą centrinėje miesto dalyje.

"Dvigubai išaugo ir administracinių bylų, kurias tenka nagrinėti skyriaus pareigūnams, skaičius. Pavyzdžiui, pernai per penkis mėnesius būta beveik tūkstantis bylų, o šiais metais išnagrinėtos 2 152. Be to, tai užtrunka, tenka reikalauti pasiaiškinimų, kviesti pažeidėjus", – vardijo K.Vintilaitė.

Per penkis mėnesius vietinės rinkliavos už automobilių laikymą apmokestintose teritorijose nesumokėjo 2 700 vairuotojų. O štai Kelių eismo taisyklių pažeidimų administracinių bylų, kurias teko nagrinėti Viešosios tvarkos skyriuje, suskaičiuota net beveik 6 tūkst.

"Užpernai abiejų rūšių pažeidimų buvo po lygiai, tiesa, skaičiai buvo šokiruojantys – po 13 tūkst. protokolų", – prisiminė K.Vintilaitė.