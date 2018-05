Apsilankymas muziejuje vėl kainuoja

Pasitraukė iš projekto

Lietuvos šimtmečio proga penkis mėnesius, nuo vasario iki liepos, mūsų šalies muziejai moksleiviams tapo nemokami.

Lietuvos jūrų muziejus – vienintelis iš visų 17 muziejų, prisidedančių prie šios programos, pasirašė sutartį dalyvauti ne iki liepos 1-osios, kaip dauguma, o iki balandžio 29 d.

Dar šio projekto pradžioje Lietuvos jūrų muziejaus atstovė Nina Puteikienė kalbėjo, kad minėtoje programoje dalyvaus tris mėnesius (vasarį, kovą, balandį) ir po to spręs, ar terminą pratęsti iki liepos 1-osios.

Tada bijota, kad neliktų nuskriausti tie lankytojai, kurie, sumokėję visą bilieto kainą, galbūt turės laukti, kad galėtų apžiūrėti kai kurias ekspozicijas.

Pavyzdžiui, permatomame tunelyje jau ir iki tol darbuotojai buvo priversti riboti lankytojų skaičių.

"Per tris mėnesius nuo projekto pradžios Lietuvos jūrų muziejų nemokamai aplankė 12 216 moksleivių, vien per balandį – 8 620. Tiesa, balandžio mėnesį mes jau dirbome vasaros sezono grafiku – penkias dienas per savaitę. Dabar muziejus moksleiviams jau vėl mokamas, nes pas mus yra labai daug lankytojų. Jų srautai, atnaujinus akvariumą, labai suintensyvėjo, o pats akvariumas ne itin didelis, todėl žmonių skaičių reikia riboti", – paaiškino N.Puteikienė, pagrįsdama, kodėl muziejus moksleiviams vėl mokamas.

Įsigalios kultūrinis pasas

Prie projekto prisijungė 17 valstybinių muziejų. Iš viso iki liepos truksiančiai bandomajai programai Kultūros ministerija skyrė 600 tūkst. eurų.

Šie pinigai muziejams bus atseikėti pagal faktinį nemokamai apsilankiusiųjų skaičių.

Dviejų pirmojo ketvirčio mėnesių (vasario–kovo) duomenimis, nemokamai šalies muziejuose pabuvojo beveik 34,5 tūkst. mokinių.

Ministerija už šiuos du mėnesius muziejams turės kompensuoti 59 tūkst. eurų. Balandžio, gegužės ir birželio nemokamam lankymui kompensuoti liko daugiau nei pusė milijono – 541 tūkst. eurų.

"Nemokami muziejai moksleiviams pasiteisino. Ypač kalbant ne tiek apie didmiesčių, o apie rajonų vaikus. Nemokamų muziejų projektas gyvuos iki liepos 1 d., o nuo rugsėjo 1-osios pradės veikti mokinio kultūros pasas – virtualus dokumentas. Ten bus numatyta pinigų suma, kurią jis galės panaudoti įvairiems kultūriniams renginiams ir muziejams lankyti. Vyriausybė dar turės apsispręsti, kiek pinigų tam bus atseikėta", – pasakojo kultūros ministrės patarėjas Arūnas Malinovskis.

Klaipėdoje – sava tvarka

Šia kelis mėnesius truksiančia iniciatyva yra išbandomas nemokamų kultūros paslaugų modelis, kurį mokiniams ketinama taikyti ir vėliau.

Nemokamai nuolatines muziejų ekspozicijas gali lankyti visi Lietuvos mokiniai, pateikę mokinio pažymėjimą.

Moksleiviai ir neįgalieji bei jų padėjėjai nemokamai (kol kas – neribotą laiką) gali lankyti ir Klaipėdos savivaldybei pavaldžių muziejų parodas bei ekspozicijas. Tam dar prieš Kalėdas vienbalsiai pritarė miesto taryba.

Tokia tvarka jau galioja Mažosios Lietuvos istorijos, Pilies, Kalvystės muziejuose, Klaipėdos kultūrų ir komunikacijų centro Parodų rūmuose.

Tikimasi, kad sprendimas paskatins labiau domėtis miesto kultūra ir istoriniu paveldu.

Savivaldybės muziejų atstovai nurodė, kad dėl įvestos naujos lengvatos įstaigos per metus bendrai gali prarasti apie 5 tūkst. eurų pajamų. Negautos pajamos muziejams bus kompensuojamos iš miesto biudžeto.

Nemokamas valstybinių muziejų moksleiviams lankomumas (vasaris–kovas):

Kernavės archeologinės vietovės muziejų aplankė 103 mokiniai (bilieto kaina 1 euras).

Kauno IX forto muziejuje apsilankė 830 mokinių (kaina 1,5 euro).

Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje – 4 870 mokinių (kaina 1,37 euro).

Maironio lietuvių literatūros muziejuje – 1 606 mokiniai (kaina 1 euras).

Trakų istorijos muziejuje – 2 848 mokiniai (kaina 3,21 euro).

Lietuvos jūrų muziejuje – 3 901 mokinys (kaina 3,5 euro).

Žemaičių muziejuje "Alka" – 919 mokinių (kaina 1,2 euro).

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose – 2 366 mokiniai (kaina 1,5 euro).

Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje – 144 mokiniai (kaina 1,73 euro).

Lietuvos liaudies buities muziejuje – 123 mokiniai (kaina 1 euras).

Lietuvos aviacijos muziejuje – 1 761 mokinys (kaina 1 euras).

Lietuvos švietimo istorijos muziejuje – 530 mokinių (kaina 1 euras).

Lietuvos etnokosmologijos muziejuje – 224 mokiniai (kaina 2,2 euro).

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje – 472 mokiniai (kaina 1 euras).

Lietuvos dailės muziejuje (filialai – Laikrodžių muziejus ir P.Domšaičio galerija Klaipėdoje bei Gintaro muziejus Palangoje) – 5 165 mokiniai (kaina 1,11 euro).

Lietuvos nacionaliniame muziejuje – 7 826 mokiniai (kaina 1,5 euro).

Šiaulių "Aušros" muziejuje – 794 mokiniai (kaina 1,02 euro).

Šaltinis: Kultūros ministerija