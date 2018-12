Apdovanotas naujasis Klaipėdos baseinas

Trečius metus vykstančius apdovanojimus inicijuoja Lietuvos sporto federacijų sąjunga. Paraiškas iki lapkričio 11 d. teikė mūsų šalies sporto organizacijos. Visas gautas paraiškas apibendrino ir ne mažiau kaip po 3 pretendentus kiekvienai nominacijai visuomenės balsavimui išrinko Lietuvos sporto vadybos apdovanojimų darbo grupė. Vertindama kandidatus, darbo grupė atsižvelgė į profesionalumo, novatoriškumo, kūrybiškumo, vadybos efektyvumo kriterijus. Balsuoti už kandidatus galėjo visi norintys naujienų portale DELFI.

Visuomenės balsai nulėmė 33 proc. galutinių rezultatų. Nugalėtojams buvo įteikti skulptoriaus Kęstučio Musteikio sukurti specialūs prizai. Laikydamas uostamiesčio baseinui skirtąjį, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas neslėpė džiaugsmo. „Jaučiu, kad padarėm viską, ką galėjom, kad turėtume šį objektą per įmanomai trumpiausią laiką. Tikiuosi, kad tai, ką padarėme, klaipėdiečiai vertina teigiamai. Be to, šio objekto visi labai laukė, o lūkesčių pildymas Lietuvos šimtmečio ir Sporto metų progomis – dvigubas džiaugsmas visiems“, – sakė jis. S. Budinui pritarė ir baseino direktorė Aida Aleksandrovienė. Anot jos, gauti tokį apdovanojimą – garbė, džiaugsmas, pasididžiavimas ir puiki motyvacija judėti į priekį bei pateisinti pelnytą vardą.

Vienas moderniausių Baltijos šalyse, tarptautinės plaukimo federacijos (FINA) reikalavimus atitinkantis baseinas su sveikatingumo centru duris atvėrė 2018-ųjų vasarą. 10-ies plaukimo takelių, 50 m ilgio baseinas tarnauja tiek profesionalių sportininkų, tiek plaukimui bei vandens pramogoms neabejingų gyventojų poreikiams.

Be olimpinių matmenų baseino, naujajame objekte taip pat įrengta profesionalių narų rengimui pritaikyta nardymo šachta, specialus treniruoklis plaukikams ruošti, SPA zona, o rudenį atidaryta ir sporto salė.