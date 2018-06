Lietuvos šansono tėvas I. Vatkinas koncertuos Palangoje

Šiltas rankos paspaudimas, spindinti šypsena, nuoširdūs žodžiai – visa tai savyje įkūnija Ilja Vatkinas. Rusų šansono tėvu Lietuvoje vadinamas grupės „Kupe“ įkūrėjas ir lyderis muzikuoti pradėjo 1993 m. Vilniuje. Debiutinį albumą „Besonnyje nochi“, kuris buvo išleistas 1997 m., grupė pristatė sostinės Rusų dramos teatre.

2002 m. I. Vatkin ir „Kupe“ pradėjo kūrybinį bendradarbiavimą su Sankt Peterburgo N. Rimskio–Korsakovo simfoniniu orkestru (dirigentas A. Sladovskij). Ilgo ir kruopštaus darbo rezultatu tapo 2003 m. išleistas albumas „Ja idu po-ka-vru“, kurio įrašų procesas užtruko visus metus. Naujojo albumo dainų partitūros buvo surašytos Vokietijoje, orkestro įrašai vyko Sankt Peterburgo dokumentinių filmų studijoje (garso riežisierius V. Riabinkovas). I. Vatkino ir grupės įrašai ir suvedimas vyko Vilniuje.

Gautas rezultatas pralenkė lūkesčius – „Ja idu po-ka-vru“ tapo pirmuoju pasaulyje šansono stiliaus albumu, kuris buvo įrašytas su simfoniniu orkestru. Daugelis dainų iš albumo pateko į skirtingus Rusijoje, Ukrainoje bei Baltarusijoje išleistus šansono rinkinius. 2004 m. grupė nufilmavo vieną iš brangiausių vaizdo klipų Lietuvos šou biznio istorijoje. Dainos „Sinij dymok“ video, kurį sukūrė legendinis Lietuvos kino operatorius Algimantas Mikutėnas, pagrindinį vaidmenį klipe suvaidino Lietuvos teatro ir kino legenda Regimantas Adomaitis, Kauno dramos teatro aktorius Tomas Erbrėderis ir populiarus modelis Erika Stasiulevičiūtė.

Ilja Vatkin - „Kto skazal“:

2006 m. Ilja Vatkin suorganizavo pirmą „Šansono festivalį“ Baltijos šalyse, kuriame dalyvavo žinomi šansonje Katia Ogoniok, Mihailas Šeleg, Vladimiras Černiakovas, o taip pat Lietuvos šou biznio žvaigždė Povilas Meškėla. Tais pačiais metais buvo išleistas „Šansono festivalio“ rinkinys, kuriame buvo trys I. Vatkino ir grupės „Kupe“ dainos. Po metų I. Vatkin ir grupė, kartu su Latvijos sceną atstovaujančiais grupe „A-Europa“ ir Jevgenijumi Šurom surengė tarptautinį labdaros koncertinį turą „Draugystė“, kurio metu koncertavo Rygoje, Tuloje, Rostove prie Dono, Vladikaukaze, Beslane ir Grozne.

2008 m. I. Vatkinas ir grupė surengė Grozne vykusį koncertą, kuriame taip pat dalyvavo ir 90-ųjų populiariosios muzikos žvaigždė Jurijus Šatunovas. Po metų Ilja Vatkin ir populiarios grupės „Funky“ dainininkė Beata įrašė bendrą singlą „Ty vygliadish na milion“, kuris pelnytai tapo dideliu hitu. Per savo ilgą muzikavimo kelią, I. Vatkin su grupe surengė daugiau nei 1000 koncertų Lietuvoje, Latvijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Estijoje, Vokietijoje, Anglijoje, Baltarusijoje ir JAV. Be to, grupės lyderis surengė daugiau nei 400 solinių pasirodymų.