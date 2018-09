„Apeigos orkestrui II“ – tikra ir vertinga muzika klaipėdiečiams

Pasak jo, „tai muzika, susijusi ne tik su klausymu, bet ir dalyvavimu joje. Norisi sujungti skirtingus raiškos būdus tam, kad sustiprintume muzikos įspūdį“. Rugsėjo 21 d., penktadienį, 18.30 val. Klaipėdos koncertų salėje suskambės „Apeigos orkestrui II“. Kokie kūriniai šįkart kvies ne tik klausyti, bet ir kartu dalyvauti muzikinėse apeigose?

„Meno kūrinys savaime neegzistuoja. Klausytojas arba žiūrovas jį užbaigia. Kol niekas kūrinio nepasiklauso ar nepažiūri, tol jo nėra,“ – mano kultinis britų kompozitorius Gavinas Bryarsas, siekiantis niekada neprarasti ryšio su auditorija. Pirmuoju jo kūriniu, užkariavusiu visa pasaulį, tapo „Titaniko skendimas“, prieš trejetą metų skambėjęs ir „Permainų muzikoje“.

Šįkart klaipėdiečiai turės progą išgirsti jo antrąjį šedevrą – Jesus’ Blood Never Failed Me Yet /„Jėzaus kraujas dar niekada manęs nenuvylė“. Tai stipriu emociniu poveikiu pasižyminti muzika, sukrečianti net skeptiškiausią klausytoją. Pirmoji kūrinio versija truko 25 minutes, tačiau G. Bryarsas netrukus praplėtė ne tik kūrinio trukmę iki 74 minučių, bet ir laiko sampratą savo muzikoje.

Hipnotizuojančiam Londono benamio giedamos giesmės įrašui akompanuos styginių orkestras ir arfa, kuria skambins kūrybinga jaunosios kartos atlikėja Liucilė Vilimaitė, Hagos karališkosios konservatorijos (Olandija) studentė.

Žymi amerikiečių avangardo atstovė, viena iš pernai Klaipėdoje koncertavusios grupės „Bang on a Can All Stars“ įkūrėjų Julia Wolfe šiemet mini savo jubiliejų. Inspiracijų kūrybai ji semiasi iš liaudies, klasikinės ir roko muzikos žanrų, jiems suteikdama šių dienų modernumo atspalvį. Jos muzika išsiskiria intensyvumu ir energingumu, kuris reikalauja iš atlikėjų fizinių pastangų bei klausytojų dėmesio.

„Permainų muzikoje“ skambėsianti J. Wolfe kompozicija Four Marys / „Keturios Marijos“ styginių orkestrui yra kitokia – ji klausytojus apgaubs subtilia garsų aura. Autorė sako, kad kūrinį įkvėpė trijų stygų instrumentas dulcimeris, paplitęs Apalačų kalnų regione. Kūrinys pavadintas pagal škotų liaudies dainą, kurią J. Wolfe girdėjo atliekamą šiuo retu instrumentu.

Naujojo paprastumo grynuolio esto Arvo Pärto muzika yra viena dažniausiai atliekamų pasaulyje iš gyvų klasikinės muzikos kompozitorių. Jo įtaką savo kūrybai pripažįsta ne tik akademinio žanro atstovai, bet ir Björk, Keith Jarrett ar Radiohead.

Koncerte skambės įstabi A. Pärto kompozicija Fratres /„Broliai“ – tai „akimirka ir amžinybė kovoja mumyse“. Sukurta originalia tintinnabuli technika ji yra viena populiariausių autoriaus darbų, naudojama daugiau nei 10 kino filmų garso takelių. Kūrinys turi daug atlikimo variantų. Klaipėdos kamerinis orkestras išpildys Fratres versiją smuikui, styginiams ir perkusijai. Smuiko solo grieš Linas Valickas, prieš keletą metų dirbęs klaipėdiečių orkestro koncertmeisteriu, o šiuo metu muzikuojantis „Kremerata Baltica“ ir Lietuvos valstybinio simfoninio orkestrų sudėtyse.

Jurgio Juozapaičio muzika yra koncertiška ir komunikabili, dailiai išpuoselėta talentingo instrumentinės muzikos meistro rankomis. todėl gerai vertinama atlikėjų bei klausytojų. Šio autoriaus kūrinio violončelei ir styginių orkestrui „Vizijos“ solo partiją atliks ekspresyvia interpretacine maniera pasižymintis violončelininkas M. Bačkus.

Atminties aidu apeiginėje programoje suskambės ir prieš porą metų amžinybėn iškeliavusio Juliaus Andrejevo „Sakmė“ – paskutinis autoriaus kūrinys. Jo solo partiją fortepijonu atliks Daumantas Kirilauskas.

Koncerto programą su Klaipėdos kameriniu orkestro rengia jaunosios kartos dirigentas Algirdas Biveinis. šiuo metu studijuojantis orkestrinį dirigavimą Graco muzikos ir vaizduojamųjų menų universitete (Austrija). Jis dirigavo Zalcburgo valstybinio teatro orkestrui (Austrija), Savarijos simfoniniam orkestrui (Vengrija), Hradec Kralove filharmonijos orkestrui (Čekija), Györ filharmonijos orkestrui (Vengrija), dalyvavo Broniaus Kutavičiaus oratorijos „Iš Jotvingių akmens“, ciklo „Jeruzalės vartai“ ir operos vaikams „Kaulo senis ant geležinio kalno“ pastatymuose Zalcburgo valstybiniame teatre kaip dirigentės Mirgos Gražinytės-Tylos asistentas.