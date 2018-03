Vyriausybėje įteikti apdovanojimai už eksporto plėtrą ir asmeninius nuopelnus

Tarp apdovanotųjų – Kauno PPA rūmų narys UAB „Novameta“.

19 rinkų nerūdijančio plieno produkciją realizuojančios įmonės UAB „Novameta“ 2017 m. eksporto pajamos išaugo iki 9,07 mln., iš viso 86 proc. bendrovės pardavimo pajamų sudaro pajamos iš eksporto. Per mėnesį vidutiniškai pagaminama apie 2000 gaminių, iš kurių daugiau kaip 50 proc. yra nestandartiniai. Įmonė sėkmingai save pozicionuoja kaip konkurencingą profesionalios virtuvės įrangos gamintoją iš Šiaurės Europos – bendrovės pastarųjų metų aukštųjų technologijų ar didelės pridėtinės vertės gaminių eksporto pajamos augo net 60 proc.

Už sėkmingus praėjusius metus Lietuvos eksporto prizas taip pat įteiktas šioms bendrovėms: produkciją iš plastiko gaminančiai įmonei UAB „Lisiplast“, pieno produktų gamintojams ir tiekėjams AB „Vilkyškių pieninės“ įmonių grupei, augalinės žemės ūkio produkcijos tiekėjams AB „Linas Agro“ ir aukštos kokybės dviračių gamintojams UAB „Baltik vairas“.

Apdovanojimų ceremonijoje už svarų indėlį stiprinant šalies ūkį rūmų garbės ženklu – sidabro „Darbo žvaigždėmis“ įvertinti ir nusipelnę šalies regionų verslininkai bei asmenys, kurie labiausiai prisidėjo prie verslo sąlygų gerinimo.

Šis apdovanojimas įteiktas kauniečiui AB „YIT Kausta“ įmonių grupės generaliniam direktoriui Kęstučiui Vanagui, taip pat ilgamečiam Vilniaus PPAR viceprezidentui Rimvydui Jasinavičiui, UAB „Grūdoteka“, „Friedricho pasažas“ direktoriui ir savininkui Aidui Kaveckiui, UAB „Šiaulių vandenys“ generaliniam direktoriui Jonui Matkevičiui ir AB „Lietkabelis“ generaliniam direktoriui Sigitui Gailiūnui.

„Lietuviai pasaulį gali nustebinti kokybe ir lankstumu. Lietuva greitai mokosi, auga. Yra daugybė produktų, kuriais galime didžiuotis“, – pasakoja Lietuvos metų verslininkės/vadovės prizą šiais metais gavusi UAB „Laurema“ direktorė ir bendrasavininkė Jūratė Kasperavičienė.

Nacionaliniu eksporto prizu už svarų indėlį sėkmingai kuriant dvišalius ekonominius santykius tarp Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – JAV), kurie skatina eksporto rinkų plėtrą, 2017 m. ekonominių santykių srityje apdovanoja LR ambasada JAV.

„Lietuvos eksporto prizas 2017“ apdovanojimų renginyje, vykusiame LR Vyriausybės rūmuose, taip pat dalyvavo garbės svečias – vienos svarbiausių ES socialinių partnerių Eurochambres (Europos prekybos ir pramonės rūmų asociacija) generalinis sekretorius Arnaldo Abruzzini, kurio vadovaujama asociacija šiais metais mini jau 60 metų veiklos sukaktį. Šiuo metu Eurochambres veikia 44 šalyse, reprezentuoja daugiau kaip 20 milijonų įmonių.



Prekybos, pramonės ir amatų rūmus Lietuvoje vienijanti LPPARA yra Europos prekybos ir pramonės rūmų asociacijos (Eurochambres – the Association of European Chambers of Commerce and Industry), Europos amatų, smulkių ir vidutinių įmonių asociacijos (UEAPME – the European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises), Šilko Kelio tarptautinės prekybos rūmų (Silk Road Chamber of International Commerce) bei Baltijos šalių prekybos ir pramonės rūmų asociacijos narė. LPPARA yra savanoriška, prekybos, pramonės ir amatų rūmus vienijanti, prekybos, pramonės ir amatų rūmų interesams atstovaujanti organizacija. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai veikia penkiuose miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.