Nemokamas viešasis transportas bent vaikams. Ar realu?

Nuo pavasario daugiavaikių šeimų atžalos Kauno mieste autobusais ir troleibusais gali važiuoti praktiškai nemokamai. Viešasis transportas jiems kainuoja simbolinį eurą metams. Tad jeigu turite tris vaikus, per metus sutaupysite apie 200 eurų.

Ši lengvata priklauso bene 5 tūkstančiams vaikų.

Tačiau mokyklinio amžiaus vaikų Kaune yra 7,5 karto daugiau t.y. apie 36 000 vaikų nuo 7 iki 18 metų. Tad aš tikrai nenustebau sulaukęs begalės laiškų su klausimais: kodėl lengvata taikoma tik daugiavaikėms šeimoms, negi kiti vaikai jau ne vaikai? Taip pat ir klausimų, kodėl diskriminuojami tie, kurie mokosi Kaune, tačiau gyvena užmiestyje?

Du laibai aiškūs ir labai teisingi klausimai. Atsakymas kiek sudėtingesnis.

Užklausus, Kauno miesto savivaldybės administracija paskaičiavo, kad norint, jog visi Kauno mieste gyvenantys vaikai važiuotų viešuoju transportu nemokamai, reiktų dar bent 2 mln. eurų. Mieste, kur visos gatvės nukabinėtos ženklais „Atsiprašome, Kaunas tvarkosi“, papildomos išlaidos sutinkamos nenoriai.

Tačiau aš sakau, kad visų pirma tai nėra papildomos išlaidos. O antra – šis klausimas negali būti vertinamas tik piniginiu aspektu.

Neseniai skelbta statistika rodo, kad penktadalis lietuvių gyvena ant skurdo ribos, o vaikų tarpe skaičiai dar šiurpesni. Ypač gyvenantiems su vienu iš tėvų – bene pusė rizikuoja atsidurti skurde...

Mūsų moralinė pareiga pasirūpinti, jog bent jau vaikams būtų užtikrinta vaikystė nebalansuojant ant išgyvenimo ribos. Todėl mano giliu įsitikinimu, viešasis transportas turi būti nemokamas, kaip ir nemokamas mokslas mokykloje, knygos bibliotekoje, ar miesto taip intensyviai tvarkomi parkai.

O tiems, kurie supranta tik skaičių kalbą, noriu priminti Talino pavyzdį.

Nemokamas viešasis transportas Estijos sostinėje deklaravusiems gyvenamą vietą priklauso nuo 2013 m. Ar miestas patyrė nuostolių? Ne. Atvirkščiai. Uždirbo du kartus daugiau nei reikia skirti dotacijoms. Per šį laikotarpį miesto rezidentų skaičius išaugo apie 25 tūkst., o savivaldybė kasmet iš vieno rezidento gauna apie 1000 eurų per jų sumokėtus mokesčius. Kokios pajamos į miesto biudžetą? Taip – apie 25 mln. eurų papildomai į miesto biudžetą kasmet.

Talino miesto valdžios vertinimu, nemokamas viešasis transportas ypač naudingas žemas pajamas gaunantiems miestiečiams: išaugo jų mobilumas, kaip ir miesto gyventojų skaičius. Kalbant apie projekto sėkmę, nuo vasaros Estijos vyriausybė paskelbė, kad nemokamas transportas turi būti įvestas visoje šalyje.

Estai – lyderiai pasaulyje. Tačiau nemokamas transporto idėja gaji visoje Europoje ir net tik. Skaičiuojama, kad daugiau nei 70 ES miestų galima važiuoti nemokamai, JAV, tokių miestų yra daugiau nei 30.

O mes vis dar diskutuojame apie vaikus...

Skaičiuokime toliau. Kiek sutaupys šeima, jeigu jų vaikas važiuos troleibusu ar autobusu nemokamai – 72 eurus per metus. O jeigu šeimoje mama, tėtis ir vaikas – daugiau nei 700 eurų. Suma solidi. Ją galima išleisti mieste įvairioms pramogoms, laisvalaikiui kartu. Ar miestui bus iš to nauda? Be abejonės.

Galiausiai vienas iš paskutiniųjų argumentų, už nemokamą viešąjį transportą Kaune ne tik vaikams, bet ir visiems miestiečiams.

Didindama parkavimo mokesčius, plėsdama mokamų gatvių tinklą miesto valdžia duoda aiškiai suprasti, kad automobiliu važinėtis Kaune neefektyvu, brangu. Tačiau tam, kad žmogus rinktųsi viešąjį transportą vien kylančių mokesčių ir naujų troleibusų neužtenka. Gal pabandykime pradžiai įsivesti nemokamą paslaugą, o tada jau galvoti, ką dar galima būtų padaryti, kad kauniečiams patogiau būtų važiuoti visuomeniniu nei asmeniniu transportu.

Manau, kad žengęs pirmą žingsnį, šiandien Kaunas turi unikalią galimybę pakartoti Talino sėkmę ir tapti pavyzdžiu visai Lietuvai.