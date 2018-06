KU sutartis su Nyderlandų universitetais – perspektyvios galimybės studentams

KU – strateginis Nyderlandų universitetų partneris

Birželio 15 dieną Klaipėdos universitetas (KU) pasirašė strateginės partnerystės sutartį su dviem Nyderlandų universitetais: Eindhoveno technologijos ir Hanzos taikomųjų mokslų. Sutarties tikslas – universitetų bendradarbiavimas energetikos mokslinių tyrimų srityje: kriogeninio kuro, suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) ir vandenilio ekologinės, hibridinės energetikos tinklo kūrimas. Universitetai bendradarbiaus technologijų, aplinkosaugos, ekonomikos klausimais, kurie susiję su tvariu žaliuoju šių kuro rūšių naudojimu Baltijos mėlynajame koridoriuje, naujų verslo galimybių sudarymu.

KU yra vienintelis universitetas Baltijos šalyse, vykdantis SGD terminalų inžinerijos studijų programą ir mokslinius tyrimus. Be to, universitetas yra partneris Lietuvos SGD klasteryje, Lietuvos SGD platformoje, čia veikia SGD kompetencijų centras. Pažymėtina, kad Klaipėdoje yra puikiai išvystyta SGD infrastruktūra: SGD laivas-saugykla „Independence“, KU Jūros tyrimų institute veikia modernios laboratorijos, kuriose galima vykdyti aukščiausio lygio mokslinius tyrimus.

Pasak KU Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto (JTGMF) dekanės doc. dr. Rimos Mickevičienės, nors SGD terminalų inžinerijos specialybė universitete gyvuoja tik keletą metų, KU jau studijuoja 3 doktorantai, rengiantys disertacijas SGD srityje: „Per tuos metus mes aktyviai kaupėme savo mokslininkų ir studentų, būsimų specialistų, ekspertines žinias, vykdėme mokslinius tyrimus, rašėme mokslinius straipsnius, kūrėme bendradarbiavimo tinklą su verslo įmonėmis. Todėl Nyderlandų universitetų atstovai mus mato kaip partnerius, su kuriais galima ne tik kartu dirbti, bet ir iš mūsų mokytis“, – teigė JTGMF dekanė.

SGD klasterio koordinatoriaus Andriaus Sutniko teigimu, SGD yra viena sparčiausiai besivystančių naujų energetikos sričių: „SGD ateina ne tik į energetiką, bet plečiasi ir į transportą, bioenergetikos sritis. Planuojama, kad investicijos iki 2020 metų suskystintų biodujų (LBG, angl. liquefied biogas) srityje sieks daugiau kaip 20 mln. eurų. Tai perspektyvi sritis, kur reikės specialistų.“ KU vykdoma SGD inžinerijos studijų programa yra unikali Baltijos jūros regione. „Visada taip buvo, kad pirmoji specialistų banga yra kūrėjai, išradėjai, kurie prisideda prie sparčios tos srities plėtros“, – kalbėjo A. Sutnikas.

Unikalios galimybės studentams

Strateginė partnerystė su Eindhoveno technologijos ir Hanzos taikomųjų mokslų universitetais būsimiems KU studentams sudarys galimybę studijuoti pagal jungtines bakalauro ar magistro studijų programas bei įgyti tarptautinį išsilavinimą. „Jau dabartiniai studentai galės vykti į Nyderlandų universitetus pagal tarptautinių mainų programą. Be to, jie galės atlikti praktiką užsienio įmonėse, be abejonės, tai visai kitos karjeros galimybės, nes SGD specialistai yra tiesiog graibstomi“, – pasakojo JTGMF dekanė doc. dr. R. Mickevičienė.

Dekanė akcentavo, kad SGD terminalų inžinerija yra plati sritis: „Absolventai nebūtinai dirbs „Independence“ SGD laive-saugykloje, jie dirbs ir kranto sistemose, terminaluose, galės prižiūrėti dujų energetines sistemas. Daug ką galima nuveikti ir dirbant mokslinį darbą: ieškoti naujų technologinių sprendimų, kur būtų galima dar panaudoti dujas, papildomai išnaudoti jų išskiriamą šaltį. SGD infrastruktūros tinklas auga: SGD bus naudojamos sunkiajame transporte, nes tai - mažiau taršus kuras.“

Laikinai einantis KU rektoriaus pareigas prof. dr. Artūras Razbadauskas priminė, kad pasirašius strateginės partnerystės sutartį vyks ir dėstytojų mainai: „Į Klaipėdos universitetą skaityti paskaitų atvyks dėstytojai iš Eindhoveno technologijos ar Hanzos taikomųjų mokslų universitetų. Tai labai prisidės prie Klaipėdos universiteto studijų tarptautiškumo didinimo.“ Be to, universitetų partnerių mokslininkai rengs tarptautinius projektus energetikos srityje, į kurių vykdymą bus įtraukti ir studentai.

Jau derinamas universitetų bendradarbiavimas sveiko senėjimo srityje, kuri apima ne tik sveikatos, bet ir socialinių ar humanitarinių mokslų sritis. „Prieš porą savaičių KU studijų bei mokslo ir meno prorektorės kartu su LR Seimo nariu, biomedicinos mokslų daktaru Algimantu Kirkučiu lankėsi Nyderlanduose, Groningene ir Eindhovene, kur domėjosi universitetų infrastruktūra, bendravo su universitetų atstovais ir ieškojo galimybių bendradarbiauti sveiko senėjimo srityje. Todėl Klaipėdos universiteto tarptautinis bendradarbiavimas su Nyderlandų universitetais ateityje tik stiprės“, – kalbėjo A. Razbadauskas.

Tarptautinių mainų galimybės KU

Klaipėdos universiteto studentai turi galimybę išvykti studijuoti ar atlikti praktiką į kitų šalių aukštąsias mokyklas pagal tarptautinę Erasmus+ mainų programą. Universitetas studentams siūlo rinktis iš 250 universitetų visose Europos Sąjungos šalyse bei Turkijoje, Šveicarijoje ir Norvegijoje.

Pažymėtina ir tarptautinių mainų galimybė su šalimis už Europos Sąjungos ribų – Azerbaidžanu ir Rusija. Erasmus+ konkursas skelbiamas du kartus per metus, studentai gali vykti studijuoti į užsienį kiekvienoje studijų pakopoje, trukmė – iki 12-os mėnesių.

Be Erasmus+ programos, KU siūlo ir strateginės partnerystės studijų mainų programą Bendradarbiavimo inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais.

KU vykdo jungtinę Tarptautinio turizmo ir renginių vadybos studijų programą su Latvijos Vidzemes universitetu, į kurį priėmimas bus vykdomas kitais metais.