9 įdomios praktikos, kurias atliksite studijuodami KU

1. Praktika atviroje jūroje, plaukiant burlaiviu „Brabander“

Bakalauro Hidrologijos ir okeanografijos studentai atlieka okeanografijos praktiką, t. y. jūrinius tyrimus, vieninteliame Lietuvos burlaivyje „Brabander“, be to, jie turi galimybę savo žinias pagilinti dalyvaudami ekspedicijose su naujuoju mokslinių tyrimų laivu „Mintis“. Praktikos maršrutai kiekvienais metais skirtingi, tad matavimus studentai atlieka įvairiose vietose – Kuršių mariose, Baltijos jūroje ar kituose vandenyse. Pavyzdžiui, 2016 m. okeanografijos praktiką hidrologai atliko viename iš „Brabander“ kelionės į Islandiją etapų: studentai buriavo ir matavimus atliko Baltijos jūroje bei Norvegijos vandenyse. 2017 m. praktika vyko Suomijos įlankoje, plaukiant nuo Estijos iki Suomijos. Burlaivyje studentai atlieka praktines studijų užduotis: matuoja vandens temperatūrą, druskingumą, nustato vandens skaidrumą, kitas savybes, vykdo tyrimus ir kartu su mokslininkais mokosi apdoroti duomenis. Praktika išskirtinė dar ir tuo, kad studentams tenka „paragauti“ ne tik mokslininko, bet ir buriuotojo duonos. Jie tampa įgulos dalimi: tenka ir virves tampyti, ir bures kelti, naviguoti jūrlapiuose ir visa tai daryti 24 valandas per parą bet kokiu oru. Na, o krante galima ir pailsėti, susipažinti su kitų šalių gamta, kultūra. Praktikos laikotarpiu įgula tampa tarsi šeima, kur reikia gebėti prisitaikyti, vienam kitą palaikyti, kartu tai suteikia galimybę ne tik įtvirtinti studijų žinias, bet ir patirti nepakartojamų nuotykių, įspūdžių.

2. Įvykiai ir veiksmas – žurnalistų praktikos

KU Žurnalistikos studijų programos studentai praktikuojasi kasmet: spaudoje, radijuje ar televizijoje, o ketvirtame kurse, sukaupę teorinių žinių, pasineria į tikro žurnalisto ar komunikacijos specialisto kasdienybę: vietoj paskaitų jie kasdien eina į laikiną darbo vietą pasirinktoje žiniasklaidos priemonėje. „Studentai dažnai išvyksta į Vilnių ir atlieka praktikas didžiuosiuose portaluose: „Delfi“, „15 min“, „Bernardinai“, LRT portaluose ar LRT radijuje ir televizijoje. Kiti praktikas atlieka Klaipėdos regioninėje spaudoje, portaluose, „Lalūna“ radijuje, „Balticum“ televizijoje“, – pasakojo KU Žurnalistikos studijų programos praktikų vadovė lekt. Edita Valinčienė. Redakcijose studentai yra atsakingi už informacinės medžiagos, interviu, savarankiškų tekstų ar reportažų rengimą. Jiems padeda tiek jauni žurnalistai, tiek senieji žiniasklaidos „vilkai“. Kasdien tenka pažinti naujus žmones ir išlaikyti spartų tempą.

3. Praktika naftos perdirbimo produktų gamykloje

Bakalauro Chemijos inžinerijos ir magistrantūros Naftos technologinių procesų studentai kasmet dviem praktikos savaitėms vyksta į Mažeikių naftos perdirbimo produktų gamyklą AB „Orlen Lietuva“. „Klaipėdos universiteto studentai apsigyvena Mažeikiuose ir kas rytą kaip į darbą vyksta į gamyklą. Prie teritorijos juos pasitinka praktikos vadovai, dažniausiai KU absolventai. Tada grupė studentų išsiskirsto po skirtingas vietas: vieni keliauja į laboratoriją, kiti – į korozijos skyrių ar į gamybą“, – pasakojo KU Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto plėtros koordinatorė Lina Janušienė.

„Atsižvelgiant į praktikos užduotį, studentai gilinasi į dyzelino, benzino gamybą, aiškinasi kuro priedų gamybos subtilybes, lankosi dujų parke, gamybos ceche, kokybės tyrimų laboratorijose, kuriose atliekami net 22 vien dyzelino kokybę įrodantys tyrimai (cetaninis skaičius, distiliacija, drumstimosi temperatūra, oksidacinis stabilumas, sieros, pelenų, vandens, teršalų kiekis ir t. t.). Studentai turi puikią progą iš arti pamatyti, kaip gaminami naftos produktai, kaip taikant IT technologijas valdomi procesai. Atlikdami praktiką studentai nepraleidžia progos apžiūrėti didžiulę įmonės teritoriją (1000 ha), kurioje per metus perdirbama 15 mln. tonų naftos, beje, į 52 metrų aukščio (būtent tokio dydžio yra realios distiliacijos kolonos) koloną užsiropšti panoro ne vienas studentas. Studentai, praktiką atlikę kokybės tyrimų laboratorijoje, dvi dienas užtruko vien pažinčiai su visa laboratorijoje naudojama įranga, kuria atliekami tiek paprasti (tankis, klampa, šilumingumo nustatymas ir kt.), tiek sudėtingi laboratoriniai tyrimai (atominės absorbcijos spektroskopija, oktaninio ir cetaninio skaičiaus nustatymas didelių matmenų varikliuose ir pan.)

Praktikai pasibaigus studentai džiaugėsi, kad turėjo galimybę padirbėti bendrovėje, kuri yra didžiausia ir svarbiausia dyzelino bei benzino tiekėja Baltijos šalims ir kurioje dirba daugiau kaip 1500 darbuotojų, pajusti jos dydį, vidinę atmosferą, tvarką. Grįžę iš Mažeikių studentai neslėpė susijaudinimo ir įspūdžių, nes viską, ko mokėsi iš vadovėlių, galėjo realiai pamatyti didžiulėje gamykloje, kai kuriose veiklose ir procesuose net dalyvavo patys“, – kalbėjo L. Janušienė, pastebėjusi, kad dažnai Chemijos inžineriją ar Naftos technologinius procesus baigę studentai grįžta dirbti į savo praktikos vietas.

4. Sveikatos mokslų studentai tampa ligoninių personalo dalimi

Sveikatos mokslus – Biomedicinos inžineriją, Kineziterapiją, Radiologiją, Slaugą ar Visuomenės sveikatą – studijuojantys studentai praktiką atlieka gydymo įstaigose. „Sveikatos studijų programų studentai atlieka nemažai praktikų, kai kurių studijų programų studentai praktikuojasi net du mėnesius du kartus per metus“, – pasakojo KU Sveikatos mokslų fakulteto (SvMF) prodekanė lekt. dr. Indrė Brasaitė.

„Studentai praktiškai susipažįsta su suaugusiųjų, vaikų ar mirštančių ligonių slauga. Vykdo kasdienes slaugytojo funkcijas, tokias kaip injekcijų atlikimas, arterinio kraujo spaudimo matavimas ir pan. Be to, mokosi administruoti medikamentus ir, žinoma, kaip elgtis ypatingų situacijų metu slaugant pacientą“, – vardijo I. Brasaitė.

Kineziterapiją studijuojantys studentai praktiką atlieka ligoninėse ir reabilitacijos centruose. „Daugelis studentų vyksta į Palangos reabilitacijos ligonines, kur mokosi vesti gydomąsias mankštas ir kitus užsiėmimus fizinį aktyvumą praradusiems pacientams. Kita dalis studentų praktikuojasi Klaipėdos delfinų terapijos centre, kur mokosi, kaip su delfinų pagalba galima padėti insultą patyrusiems žmonėms, be to, veda užsiėmimus autizmo spektro sutrikimą turintiems bei cerebriniu paralyžiumi sergantiems vaikams. Dažnai po praktikos motyvuoti studentai lieka toje gydymo įstaigoje dirbti. Tad praktika ne tik suteikia galimybę pagilinti teorines žinias, bet ir atveria karjeros duris“, – teigė KU SvMF prodekanė.

5. Politikos mokslų studentai ragauja tikros politiko duonos

Klaipėdos universiteto Politikos mokslų studentai atlieka praktiką įvairiose šalies ir užsienio institucijose. Ypač jie džiaugiasi praktika LR Seime. Pastarąjį kartą jie dirbo Seimo narių Agnės Bilotaitės, Gabrieliaus Landsbergio biuruose, Seimo kanceliarijoje, Seimo komitetų biuruose. Atlikdami praktiką studentai įsilieja į politinį šalies gyvenimą, sistemina Seimo sesijoje nagrinėjamus klausimus, padeda Seimo nariams organizuoti įvairius renginius, konferencijas (pvz., „Idėja Lietuvai“), dalyvauja diskusijose, rengia pristatymus visuomenei aktualiais klausimais, susipažįsta su politikams artima aplinka, plečia akiratį ir savo socialinių ryšių ratą. Politikos ir viešojo administravimo studentai mėgsta praktiką atlikti Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT), kur turi atlikti įvairias kovai su korupcijos apraiškomis skirtas užduotis. Dažnos praktikos vietos – LR ministerijos, LR ambasados Italijoje, Airijoje ir kitur, Europos Parlamento informacijos biuras Lietuvoje, miesto savivaldos institucijos, vietinės ir centrinėse politinių partijų, valstybinės institucijos, viešosios įstaigos.

6. Tolimoji geografų praktika užsienyje

Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos studentai atlieka įvairias praktikas, viena įdomiausių – tolimoji praktika kuriame nors užsienio regione. „Mes važiuojame į užsienio šalies universitetą, susitinkame su geografais ir geografijos specialybės studentais. Vyksta diskusijos, paskaitos, seminarai. Tada susipažįstama su šalies geografija: studentai lanko kultūros paveldo objektus, saugomas ir konfliktinių zonų teritorijas, analizuoja vietos transporto funkcionalumą, viešųjų erdvių sutvarkymą, kainų, gyventojų aprangos, kultūrinius skirtumus ir pan.“, – apie geografų praktiką užsienyje pasakojo KU Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos programos vadovas doc. dr. Eduardas Spiriajevas. Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos studentai jau lankėsi Lenkijoje, Izraelyje, Palestinoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Slovakijoje, Turkijoje, Čekijoje ir Ukrainoje.

7. Atgal į praeitį: istorikų ir archeologų praktika vykdant mokslinius archeologinius kasinėjimus

Atlikdami archeologines praktikas KU studentai susipažįsta ne tik su archeologinių tyrimų procesais, bet ir su šiuolaikinėmis technologijomis bei įranga, pavyzdžiui, georadaro, magnetometro prietaisų naudojimu, mokosi naudotis mikroskopine ir dendrochronologine įranga. Kokie konkretūs archeologiniai objektai bus tiriami atliekant praktiką, priklauso nuo universiteto mokslininkų vykdomų tyrimų ar užsienio partnerių pasiūlymų. Pastarąjį dešimtmetį didžiulis dėmesys skiriamas Klaipėdos piliavietės, senųjų bažnyčių tyrimams, piliakalniams ir senosioms gyvenvietėms, kaip antai Bandužių ir Žardės.

Be to, KU siūlo išskirtinę galimybę atlikti povandeninės archeologijos praktiką Baltijos jūroje, tik tam būtinas atitinkamas pasirengimas – nardymo sertifikatas, kurį KU studentai gali gauti nemokamai. „Studentai, išklausę konkrečius kursus, turi galimybę išplaukti į Baltijos jūrą ir susipažinti, kaip su specialia technika atliekamos nuskendusių laivų ar užlietų kraštovaizdžių paieškos. Jie mokosi atlikti matavimus, imti mėginius, visko, ko gali prireikti povandeninės archeologijos tyrimams“, – pasakojo BRIAI vyriausiasis mokslo darbuotojas akademikas prof. habil. dr. Vladas Žulkus.

8. Studentai tampa ekonomikos variklio dalimi

Klaipėdos universiteto Ekonomikos ir Vadybos studijų programų studentai praktiką atlieka tiek didelėse, tiek ir mažose Lietuvos bei užsienio verslo organizacijose. Dažnai jie renkasi praktiką komerciniuose bankuose „Swedbank“, „SEB“, „Citadelė“ ir kt., draudimo bendrovėse. Atlikdami praktiką dalyvauja organizacijų darbuotojų vidaus susirinkimuose, dirba su įmonės vidaus informacija, bendrauja su klientais, supažindina klientus su banko paslaugomis.

Dažna vadybos, logistikos studentų praktikos vieta – Lietuvoje žinomos įmonės: UAB „Vlantana“, UAB „Arijus“, A. Griciaus autotransporto įmonė, UAB „Baltic logistic“, UAB „TLSC“; uosto bendrovės: UAB „Ahlers Klaipėda“, LKAB „Klaipėdos Smeltė“, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija; kitos žinomos organizacijos, kaip AB „Orlen Lietuva“, UAB „Celsis“, UAB „Sanitex“, UAB „Green Carrier Freight services LT“ ir kt. Studentams patikimos ne tik kasdienės, bet ir rimtos užduotys, kur būtini profesiniai įgūdžiai: finansinių ataskaitų rengimas, krovinių pristatymo kontrolė, plėtros projektų vertinimas, organizacijai būtinų duomenų rinkimas, susirinkimų organizavimas, inovatyvių problemos sprendimo idėjų generavimas ir atranka. Praktikos metu jie įgyja darbui vertingų žinių, ugdo savo profesines kompetencijas, tobulina komunikavimo, derybų ir lyderystės įgūdžius. Suderinus su įmonių administracijos vadovais, studentai įmonėse gali rinkti medžiagą baigiamųjų darbų tyrimams, be to, dažnas po praktikos sulaukia darbo pasiūlymo ir sklandžiai įsilieja į darbo rinką.

9. Studentai tampa kelionių ir laisvalaikio organizatoriais

Studijuodami Rekreacijos ir turizmo bakalauro ar magistrantūros studijų programas studentai praktikas atlieka įvairiose turizmo sferose - viešbučiuose Lietuvoje ir užsienyje, turizmo informacijos centruose, kelionių agentūrose, įmonės, organizuojančiose ekskursijas ir laisvalaikį kruizinių laivų keleiviams. Pastarosiose Studentai priima ir konsultuoja svečius, susipažįsta su ekskursijų maršrutų rengimų, kelionių tvarkaraščio organizavimu. Pasirinkę praktiką kelionių agentūrose gali išvykti į užsienio šalis, kur prisideda prie pačių kelionių organizavimo bei išmėgina gido darbą.

Studentai taip pat turi galimybę išmėginti aktyvaus laisvalaikio organizavimo praktikas ir išvykti į ekspediciją „Baidarė upėje“, kurios metu savaitei jie leidžiasi turistiniais vandens keliais Lietuvos upėmis ir vertina išlipimo vietas, stovyklavietes, pateikiamą informaciją: „Studentai organizuoja viską: ieško rėmėjų, jiems pristato idėją. Tai geriausias teorinių žinių patikrinimas praktiškai bei savo profesijos įvertinimas“,- sako KU Rekreacijos ir turizmo katedros lektorius, praktikų vadovas Edgaras Vaškaitis.