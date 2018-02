Vokietiją šiurpinę Kauno ilgapirščiai kalės Lietuvoje?

Oficialios pareigos – kitokios

"Kauno diena" rašė, kad ši organizuota grupuotė per septynias naktis Vokietijoje pagrobė vienuolika automobilių, kurių vertė – daugiau kaip 181 tūkst. eurų. Jos subūrimu yra kaltinami 37-erių Rytis Sadauskas kartu su metais jaunesniu Tomu Kurmilavičiumi. Abu juos policijos operatyvininkai sieja su agurkiniais.

Jie kaltinami prieš šešerius metus ne tik suradę asmenis, sutinkančius vykdyti tokias nusikalstamas veikas, bet ir parengę šių vykdymo planą bei paskirstę vaidmenis. Sau organizatoriai prisiėmė bendrininkų kelionių į Vokietiją finansavimą ir pragyvenimo ten, kol bus įvykdytas užsakymas, išlaidas. O kartu – ir jų aprūpinimą vagiamų automobilių varikliams įjungti reikalinga įranga.

T.Kurmilavičius, pravarde Kurmis, prisistatė teismui vienos bendrovės pardavimo vadovu. R.Sadauskas, kurio pravardė – Ričiukas, teigė, kad vadovauja trims kompanijoms Anglijoje. Esą viena iš jų – asmens sargybinių įmonė, teikianti paslaugas ne tik turtuoliams Anglijos verslininkams bei žinomiems žmonėms, bet ir kriminalinio pasaulio veikėjams. Bent taip R.Sadauskas gyrėsi televizijos laidoje, skirtoje sėkmingiems mūsų emigrantams.

R.Sadauskas/Vilmanto Raupelio nuotr.

Į teismo posėdžius jis atskrenda iš Anglijos, nors jo advokatas vakar prieš prasidedant baigiamosioms kalboms pateikė teismui pažymą, kad jo ginamasis studijuoja andragogiką – suaugusiųjų švietimą Klaipėdos universiteto dieniniame skyriuje, kurį giriasi baigęs ir agurkinių vadeiva Saulius Velečka.

Vienas sutiko bendradarbiauti

Kaltinimai R.Sadauskui ir T.Kurmilavičiui pareikšti remiantis vieno jų suburtos grupuotės nario parodymais. Pastarasis atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, nes sutiko bendradarbiauti su teisėsauga.

Remiantis jais, kartu su organizatoriaus teisiamo 49-erių Dainiaus Miklušio, pravarde Dainiukas, vaidmuo buvo ieškoti, pagrobti ir paslėpti R.Sadausko ar T.Kurmilavičiaus užsakyto modelio automobilius nurodytame garaže-bunkeryje. Kito tą pačią funkciją turėjusio asmens, vardu Aurimas, teisėsaugininkams nustatyti nepavyko.

Dar vienas šios organizuotos grupės narys – Mantas Putrūnas, pravarde Kaltukas, kurio vaidmuo buvo perdaryti paslėpto grobio identifikavimo numerius, buvo sulaikytas Vokietijos policijos, kai neblaivus važiavo vienu iš vogtų automobilių. Jis jau išgirdo Vokietijos teismų verdiktą ir atlieka šių skirtą bausmę.

T.Kurmilavičius su D.Miklušiu, kaip ir kartu su jais teisiamas Juozas Jančaitis, kuris nebuvo šios organizuotos grupės narys, tik epizodinis jos bendrininkas, buvo sulaikyti Lietuvoje, todėl ir teisiami pagal mūsų šalies įstatymus. Visi jie nuosprendžio laukia laisvėje.

57-erių J.Jančaičio funkcija buvo užkelti kelionei į Lietuvą paruoštus automobilius ant automobilvežių ir juos pargabenti.

Automobilvežių užsakymas, kaip ir grobio realizavimas Kauno automobilių turguje klientams iš Rusijos bei Kazachijos, buvo jau kito šios grupuotės nario – Evaldo Karaliaus funkcija. Ikiteisminis tyrimas pastarojo atžvilgiu buvo išskirtas į atskirą, nes buvo paskelbta jo paieška. Pernai liepos pabaigoje E.Karalius buvo parvežtas į Lietuvą pagal Europos arešto orderį. Jį pavyko sulaikyti Norvegijos karalystėje.

T.Kurmilavičius/Vilmanto Raupelio nuotr.

Ieškinių nėra

R.Sadausko ir T.Kurmilavičiaus suburta grupė kaltinama per kelias 2012-ųjų sausio naktis pagrobusi Vokietijos Krefeldo bei Gelderno miestuose šešis "Volkswagen" modelio automobilius, kurių bendra vertė – 57 tūkst. eurų. O per vieną tų pačių metų liepos naktį Diuseldorfe – tris BMW, kurių bendra vertė – daugiau kaip 89 tūkst. eurų.

Visi jie buvo nusižiūrėti nuosavų vokiečių namų kvartaluose dieną, o pavogti naktį.

Vėliau pavogtų automobilių duomenys ir kėbulų numeriai buvo perduoti Lietuvoje šios informacijos laukiančiam T.Kurmilavičiui – kad pastarasis organizuotų netikrų dokumentų pagaminimą.

Iš pavogtų automobilių taip pat pavyko rasti tik vieną – "VW Golf". Jis buvo šalia Kauno automobilių turgaus esančioje automobilių saugojimo-pardavimo aikštelėje.

Nėra šioje byloje ir jokių ieškinių teisiamiesiems. Pavogtų automobilių savininkų nuostolius kompensavo Vokietijos draudimo bendrovės, kažkodėl nepareiškusios jokių ieškinių kaltinamiesiems šiais nusikaltimais. Galbūt tai planuojama po nuosprendžio.

Raitėsi kaip unguriai

Stoję prieš teismą parodymus pakeitė beveik visi kaltinamieji. Tai siejama su tuo, kad prieš perduodant bylą teismui jie galėjo susipažinti su teisėsaugininkų surinktais įkalčiais.

Pavyzdžiui, D.Miklušis prisipažino tik dalyvavęs vagystėse su grupuotės nariu, sutikusiu bendradarbiauti su teisėsauga. Esą pastarojo iniciatyva, už ką šis jam sumokėjęs 100 eurų. O apie kitas vagystes teigė nieko nežinantis. Vis dėlto, kaip akcentavo savo baigiamojoje kalboje prokurorė, jis dar prieš bylon sugulusius įvykius buvo du kartus nuteistas už panašius nusikaltimus, padarytus toje pačioje Vokietijoje. D.Miklušiui pasiūlyta šešerių metų laisvės atėmimo bausmė.

J.Jančaitis (kairėje) ir D.Miklušis (viduryje)/Vilmanto Raupelio nuotr.

J.Jančaitis tikino esą tik po metų sužinojęs, kad automobiliai, kuriuos jo buvo paprašyta pargabenti į Lietuvą, yra vogti. Nors buvo sulaikytas kartu su M.Putrūnu besivažinėjantys neblaivūs Vokietijoje vogtu automobiliu, tačiau vairavo ne jis, todėl buvo paleistas. Be to, ikiteisminio tyrimo metu teigęs, kad vyko į Vokietiją D.Kurmilavičiaus nurodymu, teisme J.Jančaitis jau pareiškė, kad darė tai minėto grupuotės nario, sutikusio bendradarbiauti su teisėsauga, prašymu. Esą ikiteisminį tyrimą atlikusi tyrėja ne taip viską surašė. J.Jančaičiui pasiūlyta trejų metų laisvės atėmimo bausmė, atidedant jos vykdymą dvejiems metams ir įpareigojant neišvykti iš gyvenamosios vietos be leidimo bei nebendrauti su kitais trim teisiamaisiais.

Labiausiai savo veidą slepiantis T.Kurmilavičius prisipažino tik parūpindavęs suklastotus dokumentus – esą per pažįstamą iš Anglijos. Ir taip pat tikino tai daręs sutikusio bendradarbiauti su teisėsauga bendrininko iniciatyva, už ką jam buvo sumokėta 2 tūkst. svarų. Jis neigė, kad užsakė automobilių vagystes. T.Kurmilavičių pasiūlyta įkalinti septyneriems metams.

Septyneriems metams pasiūlyta įkalinti ir R.Sadauską, kuris vienintelis visiškai nepripažino savo kaltės ir tikino, kad jo vienintelė sąsaja su šia byla – tas pats nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas asmuo, kurį jis pažįsta tik todėl, kad abu vienu metu buvo laikomi Tardymo izoliatoriuje. Tačiau esą apie jo pasakojamus nusikaltimus Vokietijoje nieko nežino.