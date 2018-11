Vaikų darželių prieigose siautėjęs ilgapirštis paliktas laisvėje

Buvo apsiginklavęs plaktuku

Ypatingą 31-erių Andrejaus Sokolovo įžūlumą akcentavo ir apie jo nusikaltimus žiniasklaidai pranešusi policija. Per kelis šių metų mėnesius šis Taikos prospekte gyventojas prie įvairių Dainavos mikrorajono vaikų darželių apvogė mažiausiai dešimt ten trumpam paliktų automobilių.

A.Sokolovas sukiodavosi prie vaikų darželių arba apie aštuntą valandą ryto, arba apie penktą valandą vakaro. Tada, kai mažyliai atvežami į darželius arba iš jų pasiimami. Ir tykodavo, gal kuri nors mama, palydėjusi į grupę savo vaiką arba beskubanti jį pasiimti, paliks automobilio salone rankinę. Tokiam atvejui turėtas plaktukas. A.Sokolovas prisipažino, kad gviešiantis lengvo grobio, būdavo išdaužomas automobilio stiklas.

Pirmą tokią vagystę A.Sokolovas įvykdė kovą. Paskutinę – birželį, kai buvo sulaikytas nusikaltimo vietoje.

Vienas kartas nemelavo

Fiasko A.Sokolovas patyrė vieno K.Baršausko gatvės vaikų darželio prieigose. Savininkė, lydėdama į darželį vaiką, išgirdo dūžtantį stiklą ir įsijungusią savo automobilio signalizaciją. Pamačiusi, kad iš jo salono kažkoks vyriškis čiumpa jos rankinę, puolė ilgapirščio link.

Šiam tai buvo taip netikėta, kad jis, bandydamas pasišalinti iš nusikaltimo vietos, savo automobiliu kliudė kitą transporto priemonę. Tuo metu prie jo automobilio pribėgusi apvogtoji dar atidarė šio dureles. Ilgapirščio reakcija buvo iškalbinga – jis ištiesė šoko ištiktai ir pagalbos besišaukiančiai moteriai šios rankinę. Tačiau buvo sulaikytas į jos pagalbos šauksmą sureagavusio netoliese buvusio vyro ir netrukus perduotas į įvykio vietą atskubėjusiems policininkams.

Po A.Sokolovo sulaikymo peržiūrėjus mikrorajone užregistruotų nusikaltimų suvestines, paaiškėjo, kad jis tokiu pačiu būdu apvogė dar dešimt automobilių. Bendra jų savininkėms, kurios visos pasigedo rankinių, padaryta žala siekė beveik 6,5 tūkst. eurų.

Dangstėsi vaiku

Stojęs prieš Kauno apylinkės teismą, A.Sokolovas prisipažino dėl visų jam inkriminuotų vagysčių. Jis pasakojo to ėmęsis, kai grįžo iš Anglijos, kur liko jo žmona su kelių metų vaiku, kurį jam reikėjo išlaikyti. Tačiau pinigų vyras neturėjo, nors jis ir buvo išsiėmęs individualios veiklos pažymą, leidžiančią dirbti statybose. Visgi pasirinko lengvesnį pinigų uždirbimo būdą, o, kai kartą kitą pasisekė, sustoti jau buvo sunku.

A.Sokolovas tikino, kad iš pavogtų rankinių pasiimdavo tik pinigus ir mobiliuosius telefonus. Visa kita išmesdavo į šiukšlių konteinerius. O pagrobtus pinigus, kaip ir atlygį už parduotus telefonus, esą siųsdavo vaikui į Angliją. Kas nuo to likdavo, buvo skirta prasimaitinti.

Atsižvelgdamas į teisiamojo prisipažinimą bei sutikimą atlyginti pareikštus ieškinius, prokuroras Viktoras Kazlauskas pasiūlė jam dvejų metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, atidedant šios vykdymą pustrečių metų ir įpareigojant per tą laiką neišvykti iš gyvenamosios vietos bei dirbti, kad būtų už ką atlyginti nuostolius.

A.Sokolovas, suteikus jam teisę į paskutinį žodį, graudino teismą, jeigu nebus jam leista vykti pas sūnų, esą šio motina viena jo neišlaikys. "Vaikai neturi atsakyti už savo tėvų klaidas", – sparnuotomis frazėmis dangstėsi ilgapirštis.

Nuosprendžio neskųs?

Bylą nagrinėjusi teisėja Liuba Kymantienė A.Sokolovui skyrė trejų metų laisvės atėmimo bausmę, kurios vykdymą atidėjo pusantrų metų. Ir uždraudė, kaip prašė prokuroras, išvykti iš gyvenamosios vietos be Probacijos tarnybos žinios bei įpareigojo dirbti arba bent užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje.

Iš A.Sokolovo visiškai priteista ir visoms apvogtosioms padaryta žala. Be to, jam išaiškinta, jeigu per pusantrų metų jis vėl nusikals, bus baudžiamas už abu nusikaltimus.

"Kauno dienai" pasiteiravus po nuosprendžio, ar jis šį skųs, A.Sokolovas pareiškė, kad ne. Tai buvo vienintelis klausimas į kurį, jis, esą užpykęs dėl tokio nepelnyto žiniasklaidos dėmesio, atsakė.