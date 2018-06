Vaikų darželio vadovės murkdosi skandaluose

Nuostolis – penkiaženklis

Ji tapo įtariamąja, kai teisėsaugininkams buvo persiųsta Kauno miesto savivaldybės vidaus audito ataskaita. Pastarasis tyrimas pradėtas, pernai spalį gavus anoniminį skundą dėl galimo L.Jakštienės piktnaudžiavimo pareigomis.

Šiandien 38-erių L.Jakštienė – bedarbė. Remiantis pareikštu įtarimu, ji įtariama piktnaudžiavusi tarnybine padėtimi daugiau kaip pusantrų metų. Nuo tada, kai 2016-ųjų balandžio viduryje buvo paskirta vykdyti darželio direktorės funkcijas vietoj iš šių pareigų po panašaus anoniminio skundo atleistos buvusios šios įstaigos vadovės Reginos Kulbokienės.

Iki tol L.Jakštienė buvo pastarosios pavaduotoja ugdymui.

Jai pareikštas įtarimas, kad siekdama asmeninės naudos, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir viršijo įgaliojimus, neteisėtai pasiskyrus sau papildomą darbo užmokestį bei neteisėtai skyrusi sau ir kai kuriems darbuotojams premijas, kuriomis viršijo leidžiamą 30 proc. pareiginės algos priemokų dydį. Ir tokiais savo veiksmais padariusi daugiau kaip 18 tūkst. eurų žalą minėtai Kauno miesto savivaldybės biudžetinei įstaigai.

Duoti parodymus atsisakė

Pirminiais duomenimis, vien sau per minėtą laikotarpį kartu su premija L.Jakštienė neteisėtai išsimokėjo apie 6 tūkst. eurų. Beje, pasiėmusi neteisėtai pasididintą algą, nors tai galėjo padaryti tik Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyrius, ir atgaline data.

L.Jakštienė, kuriai, pagal pareikštą įtarimą gresia bauda arba laisvės atėmimas iki septynerių metų, duoti parodymus teisėsaugininkams atsisakė.

Be to, L.Jakštienė įtariama kažkodėl buvusi labai dosni vienai auklėtojai, kuriai neteisėtai skyrė 500 eurų premiją, kai kitoms – tik 23 eurus.

Atlikus auditą, konstatuota, kad buvusi laikinoji "Gandriuko" vadovė pažeidė įstatymus atleisdama iš darbo buhalterę, kuriai buvo išmokėta šešių mėnesių išeitinė kompensacija, o pasibaigus jiems vėl šią priėmusi dirbti. Tik jau puse etato.

L.Jakštienė, kuriai, pagal pareikštą įtarimą gresia bauda arba laisvės atėmimas iki septynerių metų, duoti parodymus teisėsaugininkams atsisakė.

Ne viskas pasitvirtino

Skunde Kauno miesto savivaldybei dėl galimo L.Jakštienės piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi buvo teigiama ir, kad laikinoji "Gandriuko" vadovė esą galėjo pasisavinti ir dalį remonto darbams skirtų lėšų, kaip ir 100 tujų, įsigytų teritorijai apsodinti.

Audito metu jokių pažeidimų, naudojant remontui skirtas lėšas, nenustatyta. Ir suskaičiuota, kad visos pagal įsigijimo dokumentus 802 tujos – ten, kur ir turi būti.

Dar trys skunde minimi galimo L.Jakštienės piktnaudžiavimo atvejai pripažinti pagrįstais. Audito metu rūsyje rasta paslėptų maisto produktų, kurie, anot skundo autorių, galbūt keliaudavo į laikinosios vadovės namus.

Konstatuota, kad iš darbo atleisti sandėlininkė-dietistė ir pastatų priežiūros remonto darbininkas, esą prieš tai patyrę psichologinį L.Jakštienės spaudimą. Tiesa, tai dar turėtų patvirtinti jie patys. Ir visos auklytės, kaip buvo teigiama skunde, buvo verčiamos plauti laiptus, nors tai buvo valytojos funkcija.

Priešistorė – skandalinga

Teisybės dėlei, tokiame pačiame anoniminiame skunde Kauno miesto savivaldybei dėl galimo L.Jakštienės pirmtakės R.Kulbokienės piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi buvo išvardyti ne mažiau skandalingi jos vadovavimo darželiui metodai.

R.Kulbokienė baudžiamosios atsakomybės išvengė, nors po skundo tyrimo buvo atleista iš darbo. Tiesa, su šešių mėnesių vidutinio darbo dydžio kompensacija ir tokiu pat atlygiu už nepanaudotas atostogas.

O minėtame dvejų metų senumo skunde buvo teigiama, kad R.Kulbokienė buvo "Gandriuke" auklėtoja įdarbinusi Panemunės lopšelio-darželio direktorę. O ši, savo ruožtu, pagal tą patį jųdviejų planą, kaip gauti papildomą atlygį už nieką, buvo fiktyviai įdarbinusi savo darželyje auklėtoja R.Kulbokienę.

Be to, skundo autoriai teigė, kad pastaroji vertė darželio darbuotojus genėti medžius bei pjauti žolę ir savo namuose. Beje, tam buvo naudojami darželio įrenginiai. Minėti ir lauknešėliai, kuriuos esą R.Kulbokienei turėdavo suruošti virtuvės darbuotojai ir kuriuos per direktorės atostogas atvykdavo pasiimti jos sūnus. Buvo rašoma ir apie R.Kulbokienės esą darželinukų tėvams pateiktą sąrašą, ko ji norėtų dovanų, po neįtikusios vienos naujametės dovanos.

Kaip tada žiniasklaidai teigė komisijos, tyrusios minėtą skundą, pirmininkas, tuometis Kauno miesto vicemeras Vasilijus Popovas, abejonių dėl skundo pagrįstumo nekilo.