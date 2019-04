Teismo verdiktas: kyšininkas apsiskaičiavo 27 kartus

Jeigu nesutiks, teismas bus viešas

Tokį sprendimą šioje pirmojoje po naujos tvarkos įsigaliojimo korupcijos byloje Kaune praėjusią savaitę priėmė Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Lesinskienė.

Kaip jau rašyta, šiam ikiteisminiam tyrimui, kurį atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Kauno valdyba, vadovavęs Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Ričardas Gailevičius, prašęs teismo baigti procesą baudžiamuoju įsakymu, siūlė Š.Šeleikai 15 tūkst. eurų baudą, o „Betostai“ – 18 tūkst.

Teisėja L.Lesinskienė sumažino baudą Š.Šeleikai iki 12 tūkst. eurų. O „Betostai“ padidino iki 25 500 eurų. Tačiau, atsižvelgus į prisipažinimą, skirtos baudos sumažintos trečdaliu. Š.Šeleikai – iki 8 tūkst. eurų. „Betostai“ – iki 17 tūkst. Ir jas privalu sumokėti į valstybės biudžetą per pusmetį. Be to, iš Š.Šeleikos turėtų būti išieškoti bei konfiskuoti ir 1 tūkst. eurų, t. y. suma, kuria jis bandė papirkti darbo inspektorių.

Jeigu Š.Šeleika su tokiu L.Lesinskienės sprendimu nesutinka, jis turi teisę reikalauti surengti teismo posėdį ir dalyvauti nagrinėjant jo bylą pats. Užbaigiant procesą baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis į teismą nėra kviečiamas.

Rasti keturi rusakalbiai „nelegalai“

Kaip jau rašyta, 48-erių Š.Šeleika bandė įbrukti Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus vyriausiajam darbo inspektoriui, atsakingam už nelegalaus darbo kontrolę Kauno apskrityje,1 tūkst. eurų kyšį.

Tai įvyko pastarajam su kolega vasario 14-ąją – per pačią pietų pertrauką apsilankius Karaliaus Mindaugo prospekte esančioje statybvietėje, kurioje dygsta dar vienas Kauno centrą papuošiantis biurų pastatas. Joje darbuojasi ir „Betostos“ statybininkai.

Iš pradžių čia pat esančiuose statybiniuose vagonėliuose buvo aptiktas vienas nelegalus darbuotojas. Vėliau – dar keli. Trys iš jų buvo baltarusiai. Vienas – Ukrainos pilietis. Visi „Betostoje“ nelegaliai dirbo betonuotojais.

Pirmoji kregždė

Pasiteiravęs, kas jam už tai gresia ir išgirdęs – kad bauda nuo 1 tūkst. iki 5tūkst. eurų, nepriklausomai nuo nustatytų nelegalių darbuotojų skaičiaus, Š.Šeleika pasiūlė darbo inspektoriui šios baudos minimumą. O pastarajam kategoriškai nesutikus su tokiu nelegaliu sandėriu, įdėjo pinigus į jo kompiuterio krepšį.

Grąžinęs atgal siūlomą kyšį, bandytas papirkti pareigūnas iš karto informavo apie tai Lietuvos Respublikos vyriausiąjį darbo inspektorių. Šis nurodė informuoti apie įvykį Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT). Į pastarąją kyšio atsisakęs darbo inspektorius kreipėsi tą pačią dieną.

Kaip skelbta, tai buvo pirmas atvejis Kaune nuo sausio 1-osios įsigaliojus tvarkai, kad valstybės tarnautojas ar šiam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką privalo pranešti STT, prokuratūrai arba kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai.

STT Kauno valdyba, įsikūrusi statybvietės kaimynystėje, dar kurį laiką stebėjusi situaciją, pareiškė Š.Šeleikai įtarimą kovo 6-ąją, skiriant jam švelnesnę kardomąją priemonę už suėmimą. Iš pradžių nepripažinęs savo kaltės, galiausiai įtariamasis darbo inspektoriaus papirkimu prisipažino taip elgęsis, nenorėdamas sugadinti savo įmonės reputacijos. Ir teigė, kad gailisi padaręs jam inkriminuojamą nusikaltimą.

Š.Šeleikos atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas buvo baigtas per dvi savaites. Kreipiantis į teismą dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu, įtariamasis papirkimu su prokuroro siūlomomis baudomis jam bei jo įmonei sutiko.

Matematika iškalbinga

Kauno apylinkės teisme jau išnagrinėta ir Darbo inspekcijos rengta administracinio nusižengimo byla dėl rastų „nelegalų“.

Ją nagrinėjusi teisėja Birutė Drozdienė skyrė Š.Šeleikai 1 tūkst. eurų baudą, kuri, kaip jau užsiminta, yra už tokį pažeidimą minimali.

Taigi, bandydamas išvengti grėsusios atsakomybės, „Betostos“ vadovas apsiskaičiavo mažiausiai 27 kartus, nes dabar turės savo bei „Betostos“ vardu susimokėti bendrą 25 tūkst. eurų baudą. Ir dar iš jo bus išieškota siūlyto kyšio suma, kurią jis taip pat turės susimokėti kaip teismo skirtą baudą už padarytą nusikaltimą. Jau nekalbant apie tai, kad Š.Šeleikos biografijoje atsiras ir teistumas.