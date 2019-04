Teismas pasigailėjo vagies žudiko

Kaltinamojo versija

Kaip jau rašyta, D.Jakubauskas kaltintas pernai, rugsėjo 23-ąją, būdamas neblaivus ir supykęs, kad E.L. pavogė jo mobilųjį telefoną, pagriebęs minėtoje Linkuvos gatvės parduotuvėje buvusį peilį ir smogęs šiuo ilgapirščiui ne mažiau kaip penkis kartus.

Stojęs prieš teismą, jau ne kartą teistas D.Jakubauskas savo kaltę pripažino pilnai. Tačiau apie 42-ejų E.L. nužudymo aplinkybes jau pasakojo kitaip negu ikiteisminio tyrimo metu.

Dabar jau D.Jakubauskas teigė, kad buvo priverstas gintis nuo E.L., kuris esą visada nešiojosi su savim aštrų daiktą ir turėjo čečėno pravardę. Nes šis, nepaisant to, kad apsivogė, dar buvo linkęs prieš jį ir smurtauti. Esą draugui surinkus dingusios jo „Nokios“ numerį ir šiai suskambus tualete, ten besišlapinantis aptiktas E.L. dar bandė smogti jam kumščiu. O, išėjęs iš tualeto, dar erzinosi, vartodamas necenzūrinę leksiką ir laikydamas rankoje grobį.

„Esu ramus žmogus. Tačiau kiekvienas puolamas ginasi“, – akcentavo teisiamasis, ikiteisminio tyrimo metu prisipažinęs, kad nužudė E.L. apimtas pykčio.

Melą paneigė liudytojai

Tačiau D.Jakubausko parodymus paneigė ne tik jo draugas, suspėjęs tada greičiau surinkti dingusio telefono numerį, negu po vagystės į tualetą pasiprašęs E.L. jį išjungti. Bet ir pardavėja, kurios akyse pastarasis buvo nužudytas.

Anot D.Jakubausko draugo, jis nematė, kad E.L. būtų smurtavęs prieš teisiamąjį.

O pardavėja pasakojo, kad dar prieš telefono vagystę E.L. prašė D.Jakubausko ir šio draugo euro. Tačiau pastarieji jį necenzūriškai pasiuntę toliau. O, kai dingęs telefonas suskambo tualete, D.Jakubauskas, nubėgęs ten, ištraukė E.L. laukan jėga. Pavogtas telefonas iškrito šiam iš glaudžių. Ir netrukus D.Jakubauskas, griebęs peilį, kuriuo ji pjaustydavo lašinius bei dešrą, viena ranka nutvėręs E.L. už kaklo, kita smogė į šį du kartus.

Tačiau žmogžudystės liudytoja tapusi pardavėja prašė teismo: „Neteiskite labai šio vaikino – nesugadinkite jam gyvenimo!“.

Iškalbinga velionio motinos pozicija

Anot nukentėjusiaisiais šioje byloje pripažintų E.L. motinos bei 19-mečio sūnaus, jis pradėjo keistai elgtis po žmonos išvykimo į Vokietiją. Tai įvyko keli mėnesiai iki bylon sugulusių įvykių.

Ne paskutinį vaidmenį suvaidino ir alkoholis. O tiek gerti E.L. buvo negalima, nes, dar būdamas septyniolikos metų, jis patyrė galvos traumą. Ir ne kartą buvo gydytas psichiatrijos ligoninėse. Tačiau niekada anksčiau nebuvo nei teistas, nei baustas administracine tvarka už vagystes.

Dar prieš atverčiant E.L nužudymo bylą teismą pasiekė velionio motinos pareiškimas, kad D.Jakubausko tėvai, sumokėdami jai 2 tūkst. eurų, atlygino už sūnaus laidotuves. Ir ji ne tik neprašys iš D.Jakubausko jokio moralinio atlygio, bet ir prašo teismo šio nebausti.

Nepareiškė D.Jakubauskui jokio ieškinio ir E.L. sūnus. Tačiau, šis, prisipažino, kad pretendavo į valstybės išmoką nužudytųjų artimiesiems, bet nespėjo laiku pateikti dokumentų.

Prokuroro ir advokato ginčas

Prokuroras Darius Jakutis, atsižvelgdamas į, anot jo, tris teisiamojo atsakomybę lengvinančias aplinkybes (prisipažino bei gailisi, atlygino žalą ir nusikalto dėl provokuojančio bei rizikingo pačios aukos elgesio) bei dvi sunkiančias (buvo neblaivus ir jau teistas) siūlė įkalinti D.Jakubauską vienuolikai metų. O tai pagal pareikštą kaltinimą – gresiančios bausmės vidurkis.

Tačiau D.Jakubausko advokatas Ričardas Girdziušas prašė perkvalifikuoti jo ginamojo veiksmus į nužudymą labai susijaudinus dėl neteisėto ar itin įžeidžiančio nukentėjusio asmens poelgio. Už tai daugių daugiausia gresia laisvės atėmimas iki šešerių metų. Arba mažesnė bausmė už D.Jakubauskui grėsusį septynerių metų minimumą pagal pareikštą kaltinimą.

Prokuroras atsikirto, kad toks advokato siūlymas prilygsta linčo teismo įteisinimui. „Teisiamasis užpuolė nukentėjusįjį savo iniciatyva, pats sukeldamas sau fiziologinio afekto būseną, apie kurią kalba advokatas. Juk buvo galima užremti tualeto duris ir iškviesti policiją“, – kontrargumentavo prokuroras.

Suteikus teisę į paskutinį žodį pačiam D.Jakubauskui, šis prašė teismo atsižvelgti į jo kaltę lengvinančias aplinkybes ir skirti, kaip įmanoma, švelnesnę bausmę.

Nusvėrė lengvinančios aplinkybės

Bylą nagrinėjęs Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Gražys konstatavo, kad D.Jakubauskas nužudė E.L. tyčia. O jo teismui pateiktą versiją – esą tai padarė gindamasis nuo E.L. smurto, paneigia liudytojų parodymai.

Tačiau konstatavęs, kad E.L. nužudymas buvo ne būtinoji gintis, bet kilusio konflikto ir jį lydėjusio nevaldomo D.Jakubausko pykčio pasekmė, E.Gražys pašalino iš kaltinimo pastarajam tai, kad jis nusikalto, būdamas neblaivus. „Neabejotinų įrodymų nėra, o pats teisiamasis teigia buvęs išgėręs tik skardinę alaus“, – argumentavo šios sunkinančios aplinkybės pašalinimą teisėjas.

Skirdamas D.Jakubauskui beveik minimalią bausmę, E.Gražys teigė atsižvelgęs į tai, kad teisiamasis yra recidyvistas. Tačiau jis atlygino aukos motinai padarytą žalą. Be to, yra ir daugiau jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių: netinkamas ir provokuojantis pačios aukos elgesys, šio motinos prašymas, D.Jakubausko gailėjimasis dėl to, ką padarė, ir viešas atsiprašymas.

Į D.Jakubauskui skirtą tik aštuonių su pusę metų laisvės atėmimo bausmę, nors grėsė nuo septynerių iki penkiolikos, įskaičiuotas ir jau daugiau kaip pusmetis, kurį jis jau praleido už grotų, laukdamas nuosprendžio.

Suprasti iš paties D.Jakubausko veido, kaip jis vertiną tokį teismo sprendimą, buvo sunku. Nukentėjusieji skelbiant nuosprendį nedalyvavo. O jo išklausyti atvykusi gausi D.Jakubausko palaikymo komanda, atrodo, tokiu finalu buvo patenkinta.