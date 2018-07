Teisiamų medikų parodymai virto patyčiomis iš pacienčių

Geriausia gynyba – puolimas?

„Kaltu neprisipažįstu! Tai – melas ir šmeižtas!“, – toks buvo minėtuose gimdymo namuose anesteziologu-reanimatologu tebedirbančio Virgilijaus Dimšos, teisiamo kartu su kolege Jelena Čiučiulkiene, atsakymas į teisėjo klausimą, ar jis pripažįsta savo kaltę.

Prieš metus už dokumentų klastojimą minėto teismo jau nubaustas V.Dimša tikino, kad per 20 savo darbo metų niekada nėra reikalavęs jokio neteisėto atlygio ir iš nieko jo negavęs. Todėl ir dirba keturiuose darbuose. Kaip jau rašyta, minėtas jo teistumas susijęs su vienos Savanorių prospekte įsikūrusios odontologijos klinikos, kuriai V.Dimša vadovauja, dokumentų klastojimu.

V.Dimšos advokatas taip pat teigė negalintis suprasti, kodėl iš 100 pacienčių, kurioms jo ginamajam per kaltinamajame akte nurodytą dešimties mėnesių laikotarpį tenka atlikti nuskausminimo procedūras, sukčiavimu jį apkaltino tik dvi.

V.Dimša tai buvo linkęs aiškinti esą turėtais konfliktais su pacienčių vyrais. „Buvo du piliečiai, kurie buvo nepatenkinti manimi. Vienas iš jų – sėdi šioje teismo salėje! Kai paprašiau jo išeiti iš gimdyklos, grasino, kad man tai atsirūgs,“ – tokia buvo sukčiavimu kaltinamo V.Dimšos versija.

Kliuvo nuo šio teisiamojo ir žiniasklaidai. Esą ši byla – jos projektas, o nukentėjusiaisiais joje pripažinti asmenys yra suklaidinti žurnalistų. Todėl jis ir neskaito, ką šie rašo. Juo labiau – netiki.

„Nenustebsiu, jeigu žurnalistai parašys, kad teisėjas ima pinigus teismo salėje!“ – tęsė V.Dimša, bandydamas paversti bylą nagrinėjantį teisėją Aurelijų Rauckį savo sąjungininku. Tačiau šiam pasiteiravus, kodėl tada esą jį apkalba ir antros pacientės vyras, V.Dimša jau leido sau ir arogantiškas replikas: „Vyrams, dalyvaujantiems savo žmonų gimdymuose, taip pat būna gimdymo traumų. Be to, kodėl šių nukentėjusiųjų neklausiate, ar jie – ne giminės? O gal feisbuko ar smėlio dėžės draugai?“

Pasiteiravus to minėtų buvusių V.Dimšos pacienčių vyrų, šie atsakė, kad pirmą kartą vienas kitą pamatė teisme.

Palaikymo komanda – su teatro elementais

Leido sau tyčiotis iš pacienčių ir J.Čiučiulkienė, taip pat nepripažįstanti savo kaltės.

„Nėščioms moterims tynimas pasireiškia ne tik išoriškai. Smegenys irgi tinsta!“ – taip ši kaltinamoji sukčiavimu buvo linkusi aiškinti, kodėl viena iš pacienčių esą ją apkalba.

O teisėjui pasiteiravus, kodėl ir kita pacientė, ir šios vyras teigia, kad ji reikalavo pinigų už nemokamą nuskausminimo procedūrą ir šiuos paėmė, J.Čiučiulkienė atsakė, kad fantazuoja jie abu.

Panašiai ši teisiamoji atsiliepė ir apie vienos iš nukentėjusiųjų jai pareikštą ieškinį dėl padarytos moralinės žalos: „Nieko nesiruošiu atlyginti, nes niekam žalos nepadariau!“

J.Čiučiulkienė teigė, kad ne jos balsas užfiksuotas ir vienos nukentėjusiosios pateiktame įraše iš paskaitėlių prieš gimdymą, kuriame esą ši teisiamoji įvardija ir nuskausminimo procedūros kainą, neišvėrus skausmų. Tačiau J.Čiučiulkienė pripažino, kad skaityti šias paskaitas – ne jos funkcija, bet paprašyta kolegių jose dalyvauja.

Galimai tokiai pasitikinčiai laikysenai kaltinamuosius įkvėpė prieš jų apklausas liudijusios dar penkios kolegės. Viena iš jų net surengė teismo posėdžių salėje kažką panašaus į liaudies teatro pasirodymą: „Mielas teisme, šitiek gyvybių išgelbėjo tie, kurie čia sėdi, dėl ko žemai lenkiu prieš juos galvą! O jūs sprendžiate tokius klausimus, į kuriuos nėra atsakymų!“

Ir ši liudytoja, kaip ir jos kolegės, tikino nieko apie jokias neteisėtas rinkliavas jų gimdymo namuose nežinanti, kas nukentėjusiųjų statusą šioje byloje turintiems asmenims tik kėlė šypsnį. O vienas iš jų, apkaltintas V.Dimšos esą kerštu, po posėdžio žiniasklaidai teigė, kad jokio konflikto tarp jo ir teisiamojo nebuvo.

Du jau išslydo

Kaip jau rašyta, nei V.Dimša, nei J.Čiučiulkienė nebuvo sulaikyti su įkalčiais.

Kaltinimai jiems pareikšti, remiantis nukentėjusiųjų parodymais. Ir visi jie teisme patvirtino, kad V.Dimša ir J.Čiučiulkienė reikalavo iš jų pinigų už, kaip nustatė teisėsaugininkai, Teritorinės ligonių kasos apmokamą paslaugą.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo šį ikiteisminį tyrimą 2016-ųjų lapkritį, gavus vienos minėtų gimdymo namų pacientės bei jos vyro pareiškimą apie tai, kad jie buvo priversti susimokėti 80 eurų už nuskausminimo procedūrą, kuriuos anesteziologė įsidėjo į kišenę. O paprašius čekio, jo nedavė.

STT kreipųsis į visuomenę – kad atsilieptų daugiau šių gimdymo namų pacienčių, taip pat buvusių priverstų susimokėti už šią nemokamą paslaugą, atsišaukė ir daugiau apgautųjų.

Iš pradžių V.Dimša ir J.Čiučiulkienė, kaip ir dar du jų kolegos, buvo įtariami kyšininkavimu. Tačiau paaiškėjus, kad pinigai reikalauti už skausmo malšinimą gimdymo metu, kuris yra apmokamas Teritorinės ligoninių kasos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, ikiteisminis tyrimas buvo perkvalifikuotas į sukčiavimą. O šiuo atveju baudžiamoji atsakomybė numatyta tik apgaulės būdu įgijus didesnį, negu 3 MGL (minimalių gyvenimo lygių), t. y. 114 eurų, turtą.

V.Dimšą ir J.Čiučiulkienę pavyko pasodinti į teisiamųjų suolą, tik konstatavus, kad jų nusikalstama veika buvo tęstinė. Ir jie apgaule per du kartus išsireikalavo 160 eurų. Tačiau dar dviejų jų kolegų atžvilgiu ikiteisminį tyrimą teko nutraukti, nes dėl liudytojų stokos pavyko nustatyti tik po vieną tokios jų apgaulės atvejį. Jų atžvilgiu surinkta medžiaga perduota policijai – administracinės atsakomybės taikymui. Deja, tarp išvengusiųjų baudžiamosios atsakomybės – ir V.Dimšos bei J.Čiučiulkienės kolegė, dėl kurios galimo sukčiavimo ir buvo pradėtas šis ikiteisminis tyrimas.

Palūžo ir viena nukentėjusioji

V.Dimša kaltinamas melagingai nurodęs dviem pacientėms bei gimdyme dalyvavusiems jų vyrams, kad nejautros procedūra yra mokama, esą šios kaina – 80 eurų, ir apgaule padaręs jiems 160 eurų žalą 2015-aisiais. Senatis, po kurios V.Dimša jau negali būti nuteistas už jam inkriminuojamą baudžiamąjį nusižengimą, sukanka po trijų mėnesių – spalio pradžioje.

J.Čiučiulkienė kaltinama tokiais pačiais nusikaltimais, padarytais 2016-aisiais.

Anot nukentėjusiųjų, teisiamieji bei jų kolegos tiesiog naudojosi aplinkybėmis, kad nežmoniškus skausmus kenčiančios gimdyvės tuo metu yra pasiryžusios bet kam, kad tik viskas, kuo greičiau baigtųsi. Šiandien dauguma iš jų prašo, kad iš teisiamųjų būtų priteisti šių apgaule užvaldyti jų pinigai.

Tokio savo ieškinio atsisakė tik viena nukentėjusioji, pareiškusi, kad dėl naujo savo nėštumo ji linkusi su J.Čiučiulkiene susitaikyti. Tačiau, kaip jau rašyta, kad būtų patenkintas toks jos prašymas, tris būtinas tokiais atvejais sąlygas turėtų įvykdyti ir pati J.Čiučiulkienė. Pirmiausiai ji turėtų pripažinti savo kaltę, po to dėl jos gailėtis ir galiausiai atlyginti nukentėjusiajai padarytą žalą. Be to, J.Čiučiulkienei, kaip ir V.Dimšai, pareikštas kaltinimas dėl dviejų epizodų, todėl tokį patį norą susitaikyti turėtų pareikšti ir kita gimdyvė, kuriai ji taip pat kaltinama atlikus nuskausminimo procedūrą, kuri turėjo būti nemokama, už pinigus. Tačiau pastaroji nusprendė patikslinti savo ieškinį J.Čiučiulkienei ir paprašė priteisti iš šios ir 1000 eurų moralinį atlygį.