Sužvėrėjęs pavyduolis įspeitė save į kampą

"Pasielgiau kaip žvėris", – pripažino ir pats teisiamasis, kurį siūloma izoliuoti nuo visuomenės trejiems metams.

Kaip jau rašyta, liepos 6-osios vakarą į Vaišvydavoje įsikūrusį prekybos centrą skubėjo ir policija, ir greitoji. Pastarosios medikai į Klinikas išvežė sunkią galvos traumą patyrusį kasininką, kuris skubiai operuotas.

26-erių metų nukentėjusysis čia buvo įsidarbinęs laikinai – kad patogiau būtų prižiūrėti netoliese gyvenančią mamą, kuriai ne per seniausiai buvo diagnozuota onkologinė liga, ir susitaupytų pinigų būsimiems mokslams – planavo kitais metais stoti į aukštąją mokyklą. Visi planai sugriuvo per vieną vakarą. Jis nebegali rūpintis mama, nes jam pačiam reikia pagalbos – yra nedarbingas iki šiol. Be to, dėl nuolat svaigstančios galvos nebegali vairuoti automobilio, o dėl pablogėjusios atminties svajonė apie aukštąjį išsilavinimą, greičiausiai, ir liks tik svajone.

Pasielgiau kaip žvėris.

"Medikai neslepia, kad yra ir epilepsijos išsivystymo rizika", – pasakojo teisme nukentėjusysis, pareiškęs B.Emilijanovui 64 tūkst. eurų ieškinį. Dar 4 098 eurų ieškinį – už sumuštojo gydymą teisiamajam yra pareiškusi Valstybinė ligonių kasa. Priteisti iš B.Emilijanovo 900 eurų – už jos teisines paslaugas, atstovaujant nukentėjusiajam, prašo ir šio advokatė.

Paskalų ir fantazijos kokteilis

Nukentėjusysis teisme pasakojo, kad niekada nepriekabiavo prie B.Emilijanovo draugės, kaip šis jį įtarinėjo. O tą atmintiną vakarą, grįždamas į kasą po trumpo apsipirkimo, buvo užpultas teisiamojo iš už nugaros. "Todėl ir nepajėgiau apsiginti", – teigė jis.

B.Emilijanovas kaltinamas sudavęs nukentėjusiajam kumščiu į galvą mažiausiai septynis smūgius. "Gydytojai man vėliau sakė, kad trūko vos kelių milimetrų, kad būčiau paralyžiuotas", – teigė sumuštasis. Jis pasakojo praradęs sąmonę po kelių pirmųjų smūgių, o kai atsigavo, šalia buvo dvi kolegės. Viena iš jų teigė vos sugebėjusi atitraukti nuo jo įniršusį B.Emilijanovą. Šį tramdė ir tėvas, su kuriuo jiedu tą vakarą kartu atvyko. Tėvas – apsipirkti, o sūnus – pasiimti po darbo draugę, kuri jam prieš tai buvo pasakojusi, kad rūšiuojant sandėlyje prekes vienas bendradarbis praeidamas ją lietė. Esą ir kitos bendradarbės buvo pasakojusios, kad minėtas jų kolega kvietė jo merginą į kiną. O tą lemtingą vakarą atvykus jos pasiimti, kasose nebuvo nei draugės, nei minėto jos bendradarbio. Todėl, kai šis galiausiai pasirodė, B.Emilijanovas teigė ir nesusivaldęs. Tačiau, anot jo, jį nuo pargriuvusiojo atitraukė atbėgęs tėvas, kuris, įsisodinęs jį į savo automobilį, dar apvežė ratu, aiškindamas, koks jis kvailys, ir ką pridarė. O po to parvežė atgal į nusikaltimo vietą, kur jo jau laukė policija.

Gydytojai man vėliau sakė, kad trūko vos kelių milimetrų, kad būčiau paralyžiuotas.

Siūlė pinigų

B.Emilijanovas savo kaltę pripažino visiškai. Sutiko atlyginti ir ieškinius, tačiau teigė, kad nukentėjusysis prašo iš jo per daug.

"O kiek jūs sutiktumėte atlyginti?" – klausė B.Emilijanovo bylą nagrinėjantis teisėjas. Kurį laiką mykęs, kad nežino, galiausiai, sufleruojant advokatui, teisiamasis užsiminė apie 10 tūkst. eurų. Nors prieš tai buvo linkęs kalbėti apie 3 tūkst., kuriuos teigė siūlęs jau kitą dieną atėjęs su tėvais į reanimacijos skyrių, kuriame po operacijos gulėjo sumuštasis. Esą šis jo pagalbos nepriėmė. Nors nukentėjusysis teisme teigė negalėjęs tada nei normaliai kalbėti, nei mąstyti, todėl už jį kalbėjo jo mama ir teta, kurios taip pat, nežinodamos, kas bus toliau, siūlomų pinigų atsisakė. Dėl šios priežasties jis teigė neatsakęs ir į vėliau užpuoliko jam siunčiamas SMS žinutes, nors verstis, tegaunant iš "Sodros" 119 eurų, jam dabar labai sunku.

Prašymų lavina

Netrukus po įvykio B.Emilijanovui nustatytas 0,55 promilės girtumas. Ir tai jo nusikaltimą sunkinanti aplinkybė.

Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad jis neteistas, gailisi ir yra jauno amžiaus, prokuroras pasiūlė B.Emilijanovui trejų metų laisvės atėmimo bausmę. O ji mažesnė už gresiančios vidurkį. Už sunkų sveikatos sutrikdymą Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki dešimties metų. Ir daugiau jokios alternatyvos.

Tačiau prokurorui nukentėjusiojo ieškinys taip pat pasirodė per didelis. Jis siūlė šį mažinti iki 40 tūkst. eurų.

Nukentėjusiojo advokatė, akcentuodama, kad jo, tokio jauno, gyvenimo kokybė sugadinta visam laikui, prašė jo ieškinio nemažinti. Ir siūlė skirti B.Emilijanovui už jo padarytą nusikaltimą numatytą vidurkį – laisvės atėmimą penkeriems metams.

Teisiamojo advokatas teigė, kad jo ginamajam pareikštas ieškinys neadekvatus jo padarytam nusikaltimui. "Teismas negali vieno asmens interesus sureikšminti, o kito nuvertinti", – citavo jis Aukštesniojo teismo sprendimą panašioje byloje. Ir vardijo Aukščiausiojo Teismo vidurkius, priteistus panašiose bylose, – nuo beveik 3 tūkst. eurų iki beveik 21 tūkst. B.Emilijanovo advokatas prašė teismo atsižvelgti ir į tai, kad jo ginamasis ir dirba (UAB "Struktūra" pagalbinis darbininkas), ir mokosi (J.Jablonskio gimnazija). "Esu įsitikinęs, kad bausmės tikslai jam bus pasiekti ir atidėjus bausmės vykdymą", – teigė jis. Pats teisiamasis, dar kartą atsiprašęs nukentėjusiojo, pripažino, kad pasielgė kaip žvėris, ir taip pat prašė, kaip įmanoma, švelnesnio nuosprendžio. Jis bus skelbiamas po poros savaičių.