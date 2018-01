Sulaikytas chuliganas padėkojo už išgelbėtą gyvybę

Neapsieita be kraujo

Kaip jau rašyta, tai, kas pernykštės lapkričio 18-osios vakare vyko ties pėsčiųjų perėja, esančia prie „Girstučio“, galima pamatyti nebent trileriuose. Į nežinia kuo galėjusį pasibaigti dviejų vyrų konfliktą įsikišusios dvi moterys žaibiškai viską išsprendė, vieną nuginkluodamos, kitą patiesdamos ant grindinio.

Peštukai, kaip ir šio neeilinio šou žiūrovai, nežinojo, kad minėtos šaunuolės – tądien poilsio dieną turėjusios Kauno policijos Patrulių rinktinės vyresnioji patrulė Iveta Sutkutė ir jos mama – Kauno apylinkės prokuratūros prokurorė Kristina Mockienė.

Tą šeštadienio vakarą šios pareigūnės buvo išsirengusios pažaisti boulingo. Tačiau teko grįžti į namus dukrai – su suplėšytomis ir kruvinomis kelnėmis, mamai – su tokiomis pačiomis rankomis.

Policijos departamento suvestinėse apie įvykį, kuriame jos dalyvavo, buvo rašoma gana mįslingai: „Apie 17.40 val. Kaune, Kovo 11-osios gatvėje, prie pėsčiųjų perėjos, tarp dviejų vyrų kilo konfliktas. Jo metu vienas pagrasino antrajam šaunamuoju ginklu. Tačiau pastarasis ginklą atėmė ir, perdavęs jį konfliktą mačiusiems asmenims, pasišalino. 29-erių metų įtariamasis neteisėtu ginklo turėjimu sulaikytas neblaivus (2,58 prom.).“

Reagavo nedelsiant

Anot prokurorės K.Mockienės, kai jos su dukra per savo automobilio langą, pamatė šį konfliktą, vienas iš jo dalyvių jau buvo įžengęs į pėsčiųjų perėją. Kitas, iššokęs iš prieš šios stovinčios tamsios „Audi“ su atlapotomis vairuotojo durelėmis, pribėgęs prie benueinančiojo stvėrė jam už peties. Pastarasis, atsisukęs į vairuotoją, jį nustūmė ir išsitraukė iš kišenės į kovinį panašų ginklą. Atsukus jo vamzdį į persekiotoją, konflikto dalyvius skyrė vos 50 cm. Tačiau tas, kuriam grasinta ginklu, griebė už jo ir atėmęs, dar kirto pistoleto savininkui per kojas, nuo ko šis pargriuvo. O tada dar gavo nuo jį nuginklavusiojo ir delnu per galvą.

Nelaukdamos, kuo visa tai baigsis, į boulingą išsirengusios pareigūnės skubiai iššoko iš savo automobilio, palikusios įjungtą avarinį signalą. Patrulių rinktinėje tarnaujanti I.Sutkutė, pribėgusi prie ginklą atėmusio vyriškio, prisistatė policijos pareigūne ir pareikalavo, kad šis atiduotų pistoletą. Vyriškis pakluso ne iš karto. Poilsio dieną turėjusi vyresnioji patrulė vilkėjo civiliai ir jis galimai ne iš karto patikėjo, kad ši – tikrai policininkė.

Jeigu ne tos moterys, tai galėjau būti mirtinai sumuštas.

Ne pėsčios abi

Atėmusi ginklą I.Sutkutė puolė skambinti telefonu 112. Tai supratęs pistoleto savininkas pabandė pabėgti.

Tačiau tada savo kovinius sugebėjimus pademonstravo prokurorė K.Mockienė, užsukusi jam ranką. Veltui ginklo savininkas ėmė jos prašyti: „Teta, paleiskite.“

Išgirdęs atskubančio policijos automobilio sirenas, sulaikytasis bandė ištrūkti. Tačiau tada iniciatyvą iš mamos perėmė I.Sutkutė, akimirksniu suraičiusi bandantįjį ant šaligatvio. Tik tada, kai šis jau gulėjo išskėstomis kojomis ir veidu į žemę, vėl pradėjo rinktis žiūrovai, išsilakstę po jos perspėjamojo riksmo: „Ginklas!“

Tačiau, pasinaudojęs sumaištimi, iš įvykio vietos pasišalino sulaikytąjį nuginklavęs vairuotojas,

kurio automobilis stovėjo beveik ant pėsčiųjų perėjos. Neatmetama, kad tai ir buvo konflikto priežastis, pėsčiajam, kuris vėliau išsitraukė ginklą, galimai išreiškus savo nepasitenkinimą smūgiu ranka per šio automobilio variklio dangtį.

Kada sakė tiesą?

Įsodinus sulaikytąjį į policijos automobilį, prokurorei K.Mockienei jo veidas pasirodė pažįstamas. Į šios klausimą, ar jie nebuvo susitikę ir anksčiau, sulaikytasis atsakė, kad kažkada prokurorė palaikė kaltinimą vienoje jo byloje.

Nustačius, kad sulaikytasis – Petrašiūnų gyventojas Stanislavas Duoba, paaiškėjo ir, kad jis – jau šešis kartus teistas. O iš jo atimtas pusiau automatinis pistoletas „Walther“ priskiriamas „C“ kategorijos šaunamiesiems ginklams, kurio turėjimui būtinas policijos leidimas.

Ne kartą už vagystes teistas S.Duoba iš pradžių buvo linkęs teigti, kad šį ginklą radęs. Tačiau, stojęs prieš Kauno apylinkės teismą, jis jau pasakojo, kad tądien vartojo draugo namuose alkoholį. Ir, išeidamas iš ten, pasiėmė užstalės šeimininko turėtą pistoletą, ketindamas jį apsaugoti nuo gresiančių už tai nemalonumų, paslėpdamas šį ginklą pas savo mamą. Tačiau, jam einant per minėtą pėsčiųjų perėją, staiga sustojo automobilis, iš kurio išlipę du vyrai puolė jį mušti. Tada jis ir prisiminė, ką turi kišenėje.

S.Duoba teisme atsiprašė I.Sutkutės, kad elgėsi netinkamai ir padėkojo šiai už jo išgelbėjimą. „Jeigu ne tos moterys, tai galėjau būti mirtinai sumuštas“, – teigė S.Duoba, pats pasirinkęs areštą, kaip bausmės už savo netinkamą elgesį rūšį.

Įsiteisėjus jo bylą nagrinėjusio teisėjo Aurelijaus Rauckio nuosprendžiui, bus konfiskuotas ir perduotas Lietuvos Respublikos ginklų fondui ir iš S.Duobos perimtas pistoletas „Walther“.