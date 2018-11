Suįžūlėję prekeiviai žmonėmis galiausiai pergudrauti

Susikeitė vietomis

Kauno apygardos teisme, jau beveik pusantrų metų nagrinėjančiame šią prekybos žmonėmis bylą, ketvirtadienį galiausiai įvyko lūžis. Nors per tą laiką vienas iš dviejų nukentėjusiųjų ir kaltinamieji susikeitė vietomis.

Šiandien pastarieji – laisvėje. Nukentėjusysis – už grotų. Dar prieš mėnesį suimti buvo visi trys.

Nukentėjusysis šiuo metu yra suimtas dėl naujos vagystės, kuria jis įtariamas jau Lietuvoje. O nuosprendžio laisvėje laukę kaltinamieji prieš kelis mėnesius buvo atsidūrę už grotų, nes kilo įtarimų, kad dėl jų poveikio nukentėjusysis teisme netikėtai pakeitė ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus.

Remiantis šio nukentėjusiojo ir jo draugo, kuriam bylon sugulusių įvykių metu tebuvo šešiolika, ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kaltinimai dėl prekybos žmonėmis bei vaiko pardavimo buvo pareikšti trim asmenims: Tomui Dapkūnui, Giedriui Valatkevičiui ir Mantui Balčiui.

Jie kaltinti 2015-ųjų rugpjūtį pasinaudoję, kad minėtas šešiolikmetis buvo priverstas slapstytis nuo policijos, kuri ieškojo jo dėl vagysčių. Pabėgęs iš gimtųjų Druskininkų apylinkių su ne per seniausiai pilnamečiu tapusiu savo bendrininku, kurio pareigūnai dar buvo nedemaskavę, jis tuo metu slapstėsi Vilniuje.

Ten jį telefonu ir susirado M.Balčius, kuriam tada pačiam tebuvo aštuoniolika. Remiantis kaltinimu, šis vykdė dvigubai vyresnio T.Dapkūno nurodymą. Pagal pastarojo ir G.Valatkevičiaus nusikalstamą planą pasinaudoti šešiolikmečio bei jo draugo pažeidžiamumu, sunkia materialine padėtimi bei priklausomybe nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų, pasiūlyti jiems vykti į Vokietiją, žadant ten gerą uždarbį.

Tikra vergovė

Verbuojamieji, neturėdami kito pasirinkimo, sutiko. Nepaisant to, kad jaunesnysis iš jų neturėjo asmens dokumento. Į užsienį šešiolikmetis, G.Valatkevičiaus nurodymu, buvo išvežtas su keliais metais vyresnio M.Balčiaus asmens tapatybės kortele. Tuo pastarojo vaidmuo dėl trijulei inkriminuojamų nusikaltimų ir baigėsi.

Giedrius Valatkevičius/"Kauno dienos" nuotr.

Tačiau ne dėl to šios bylos teisiamųjų suole – tik T.Dapkūnas su G.Valatkevičiumi. Perdavus bylą teismui, M.Balčius, ikiteisminio tyrimo metu visiškai pripažinęs savo kaltę, pasislėpė, todėl buvo paskelbta jo paieška. Nepaisant jauno amžiaus, M.Balčius jau tris kartus teistas Lietuvoje ir Prancūzijoje. Neseniai jis pagal Europos arešto orderį buvo sulaikytas Jungtinėje Karalystėje.

Remiantis kaltinamuoju aktu, nuo policijos slapstęsi nukentėjusieji, tada buvo paimti tiesiai iš Vilniaus. O pakeliui į Vokietiją, T.Dapkūnas su G.Valatkevičiumi tiesiog automobilyje pravedė užverbuotiesiems instruktažą, ką ir kaip reikės vogti.

Pastarieji turėjo vogti iš Vokietijos parduotuvių alkoholinius gėrimus, maistą, įrankius ir net benziną iš automobilių. O visą grobį atiduoti savo bosams.

Nukentėjusieji ikiteisminio tyrimo metu teigė, kad T.Dapkūnas su G.Valatkevičiumi vertė juos vogti ir iš gyvenamųjų namų, tikėdamiesi didesnio grobio. Tačiau jie neišdrįso. Maždaug po poros savaičių, suveikus signalizacijai, šešiolikmetis įkliuvo Vokietijos policijai. Po pastarojo sulaikymo, jo draugas buvo T.Dapkūno ir G.Valatkevičiaus išgabentas į Prancūziją, kur toliau verstas vogti. Prancūzijos teisėsaugininkams įkliuvo maždaug po mėnesio.

Terorizuotas ne kartą?

Du kartus teistas T.Dapkūnas ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymus atsisakė, o G.Valatkevičius, kurio biografijoje – trys teistumai, nepripažino savo kaltės, tikindamas, kad vyko tada į Vokietiją dirbti statybų sektoriuje.

Pagal naujai pareikštą kaltinimą abiem gresia solidžios bausmės – laisvės atėmimas nuo dvejų iki dvylikos metų.

Be to, šiemet, birželį, buvo pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas, kuriame jiems pareikšti įtarimai dėl poveikio vyresniajam iš nukentėjusiųjų. Tai siejama su jau šiemet vasarį jo netikėtai teisme pakeistais parodymais. Tada jis pareiškė, kad važiavo su teisiamaisiais į Vokietiją savo noru, o paskui esą su draugu nuo jų pabėgo ir jau vogė iš tenykščių parduotuvių be buvusių savo globėjų žinios.

Teisėsaugininkams gavus duomenų, kad jis tada pakeitė parodymus, paveiktas T.Dapkūno bei G.Valatkevičiaus, šie buvo suimti bei pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas. Tačiau po spalio posėdžio, per kurį pakartotinai apklaustas nukentėjusysis neigė pakeitęs parodymus dėl patirto teisiamųjų poveikio, T.Dapkūną su G.Valatkevičiumi teko paleisti. Nors ikiteisminis tyrimas dėl galbūt jų daryto poveikio dar nebaigtas.

Tačiau po posėdžio kai kam iš su šia byla susijusių asmenų nukentėjusysis pasipasakojo, kad tądien vežamas į teismą Kauno tardymo izoliatoriuje buvo patekęs su T.Dapkūnu į vieną kamerą, kur pastarasis vėl jam darė psichologinį poveikį, kaip ir prieš vasario mėnesio posėdį – tik tada net kelis kartus ir su G.Valatkevičiumi. Ir ne tik prieš minėtą posėdį, bet ir Druskininkuose.

Nesivaldė ir visus įžeidinėjo

Kaltinamieji, galiausiai šį ketvirtadienį davę teisme parodymus, tikino esą yra apšmeižti šio nukentėjusiojo, taip bandančio gelbėtis nuo savo padarytų nusikaltimų. Nors buvo akivaizdu, kad juos sutrikdė išvakarėse nukentėjusiojo teismui pateiktas prašymas leisti stebėti posėdį iš atskiros patalpos, izoliuotos nuo kaltinamųjų.

Ypač nesivaldė T.Dapkūnas, prieš posėdį grubiai elgėsi su "Kauno dienos" žurnalistais, o posėdžio metu laidė užgaulius epitetus ne tik nukentėjusiajam, bet ir šio advokatei bei prokurorei. Šiai pasiteiravus, kodėl T.Dapkūnas nepasakojo savo versijos, kurią pateikė teismui, ikiteisminio tyrimo metu, jis pareiškė, kad nei į prokurorės, nei į nukentėjusiojo ar jo advokatės klausimus neatsakinės.

Tomas Dapkūnas (su juoda striuke)/"Kauno dienos" nuotr.

Teisme jis pasakojo esą tada su G.Valatkevičiumi jis vykęs į Vokietiją dirbti statybose. Pastarasis atvažiavo jo pasiimti su nepažįstamais jaunuoliais, kurie dabar turi nukentėjusiųjų statusą. Su šiais jis beveik nebendravo, nes didžiąją dalį kelio miegojo. O Vokietijoje, dar nepasiekus tikslo, staiga sugedo jų automobilis. Kol šis remontuotas, jie apsistojo viešbutyje. O ryte jaunuolių, turėjusių nakvoti kitame kambaryje, neberado. Tačiau, suremontavus jų automobilį, tęsė su G.Valatkevičiumi kelionę toliau. Ir statybose, į kurias vyko, dirbo apie mėnesį. O paskui, trumpam grįžęs į Lietuvą, išvyko dirbti į Angliją.

G.Valatkevičius buvo linkęs papildyti T.Dapkūno parodymus tik tuo, kad jo vežtis kartu į Vokietiją nukentėjusiuosius paprašė dar kitas draugas. Ir jis tose statybose dirbęs dviem savaitėmis ilgiau už T.Dapkūną.

Tačiau ir G.Valatkevičius atsisakė atsakyti į prokurorės klausimą, kodėl ikiteisminio tyrimo metu pasakojo visai kitaip. Teisėjui pagarsinus tada jo duotus parodymus – kad nepažįsta nė vieno iš nukentėjusiųjų ir nepamena, jog buvo tą vasarą Vokietijoje, į kurią vyko autobusu, susitikęs su T.Dapkūnu, G.Valatkevičius teisinosi, kad esą taip kalbėjo išgąsdintas jį sulaikiusių pareigūnų.

Ir G.Valatkevičius, ir T.Dapkūnas teigė nepažįstantis ir nė vieno apie jų sąsajas su pareikštais kaltinimais liudijusio asmens. O G.Valatkevičiaus advokatas teiravosi teismo, ar nereikėtų nukentėjusiajam skirti psichiatrinės ekspertizės, tačiau šis jo prašymas buvo atmestas.

Iki kito posėdžio, kuriame nukentėjusiojo advokatė planuoja pateikti papildomus įkalčius – jos atstovaujamojo išsaugotas teisiamųjų grasinančias žinutes, pabėgus nuo jų, perduotas per trečiąjį asmenį, tikimasi sulaukti ir Kalėjimų departamento tyrimo, ar buvo užtikrinta šio nukentėjusiojo izoliacija Kauno tardymo izoliatoriuje nuo kitų kaltinamųjų, išvados.