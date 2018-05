Skandalingasis „superagentas“ nuo kalėjimo išsisuko

Kaip pranešė teismas, M. K. Naujanis pripažintas kaltu suklastojus Specialiųjų tyrimų tarnybos dokumentus, apgaule pasinaudojus Kauno ir Vilniaus savivaldybių tarnybiniais automobiliais bei kėsinusis apiplėšti kaimynystėje gyvenančią medikę. Jam skirta subendrinta su kitais nuosprendžiais trejų metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmė, atidedant jos vykdymą trejiems metams.

„Nuteistajam bausmės vykdymas atidėtas dėl to, kad jis šiuos nusikaltimus padarė būdamas neteistas. Be to, tuo metu dar galiojo įstatymo norma, kuri leido asmenį, padariusį nusikaltimą ir nuteistą iki ketverių metų laisvės atėmimo bausme, išskyrus tyčinį sunkų nusikaltimą, atidėti jos vykdymą“, – teismo pranešime bausmės vykdymo atidėjimo priežastis paaiškino teisėjas Rimantas Grigas.

Teismas taip pat įpareigojo nuteistąjį per vieną mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dalyvauti elgesio pataisos programoje ir ją pabaigti. Vaikinas trejus metus naktimis negalės išeiti iš namų ir išvykti už gyvenamosios vietos ribų be jo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

M. K. Naujanis nuteistas už tai, kad pagamino tris netikrus Specialiųjų tyrimų tarnybos pažymėjimus ir dvi pažymas, o atvykęs į Kauno ir Vilniaus savivaldybes, prisistatė vyresniuoju agentu ir pareikalavo duoti tarnybinius automobilius. Kaune jis tokiu būdu neteisėtai pasisavino „Volkswagen Jetta“, o Vilniuje – „Volkswagen Passat“.

Be to, jis pasikėsino apiplėšti kaimynystėje gyvenančią medikę. Šiam nusikaltimui jis kruopščiai ruošėsi iš anksto – įsigijo antrankius, skopolamino (tiesos serumo), dujų balionėlį, vienkartinį švirkštą, mėlyną policijos švyturėlį.

Nukentėjusiąją jis bandė išsivilioti iš darbovietės ir planavo nuvežti į mišką, tačiau to padaryti nepavyko, nes medikę išvilioti iš darbo turėjęs jo pažįstamas paskutinę akimirką apsigalvojo ir nusikaltimą atsisakė įvykdyti.

Teisme nuteistasis savo kaltę pripažino iš dalies. Jis teigė, kad susilažino su draugais ir norėjo įrodyti, jog savivaldybėse dirba žmonės „ne pagal jų subegėjimus“, todėl atliko socialinius eksperimentus. Tai darė dėl įdomumo ir dėl to, kad susilažino su draugais.

Teismas taip pat iš dalies patenkino nukentėjusiosios civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo ir iš nuteistojo priteisė 500 eurų. Jis taip pat turės atlyginti nukentėjusiajai teisme atstovavusio advokato išlaidas – 2728 eurus.

Šį nuosprendį per 20 dienų galima skųsti Kauno apygardos teismui.