Skandalingasis ligonis įsitikinęs, kad jau atliko bausmę už naują akibrokštą

Vėl kėlė pavojų aplinkiniams

Kaip jau rašyta, nuosprendžio dėl kito Kauno nusikalstamų gaujų nario, sieto su Agurkiniais, nužudymo belaukiantis M.Mažeika užsidirbo dar vieną baudžiamąją bylą liepos 3-iosios pavakarę, kuomet buvo sulaikytas pačiame Kauno centre – Kęstučio gatvės ir Vytauto prospekto sankirtoje vairuojantis automobilį, neturėdamas tokios teisės. Be to, lengvai apsvaigęs (patikslintais duomenimis – 0,33 prom.), o jo vairuotame „Mercedes-Benz“ tada rasta dar ir narkotinių medžiagų – vadinamosios „žolės“ (kanapių antžeminių dalių) ir kokaino.

Tačiau po ekspertų išvadų buvo konstatuota, kad šių kiekis – per mažas, kad jau aštuonis kartus teistam M.Mažeikai būtų galima inkriminuoti dar vieną nusikaltimą – neteisėtą disponavimą narkotikais be tikslo platinti. Tai laikoma nusikaltimu, jeigu kokaino randama ne mažiau, kaip 0,2 gramo, o šį kartą mersedeso daiktadėžėje tarp priekinių sėdynių jo buvo aptikta tik 0,074 gramo. Vadinamosios „žolės“ prietaisų skydelio daiktadėžėje tada buvo rasta 0,07 gramo, kai nusikaltimu laikomas ne mažiau kaip penkių gramų jos turėjimas. Todėl M.Mažeika patrauktas dėl minėto radinio baudžiamojon atsakomybėn tik už baudžiamąjį nusižengimą. Nepaisant to, kad tą patį vakarą atlikus kratą tuo metu jo nuomotame bute prestižiniame I.Kanto gatvės biurų-apartamentų pastate „Bokštas“, virtuvės spintelėje buvo aptikta dar 1,92 gramai „žolės“.

Tačiau po šio M.Mažeikos sulaikymo, kaip suskaičiuota, vairuojant automobilį, neturint tokios teisės, jau aštuntą kartą po to, kai jis 2016-ųjų lapkritį minėtoje nužudymo byloje buvo paleistas už 20 tūkst. eurų užstatą į laisvę, ir trečią kartą, kai vairavo neblaivus, buvo nuspręsta kreiptis į minėtą bylą nagrinėjantį Kauno apygardos teismą, kad šis suimtų M.Mažeiką dėl to, kad jis nuolat pažeidinėja sušvelnintos kardomosios priemonės sąlygas.

Suimtas ir paleistas

Kauno apygardos teismas liepą prokuroro prašymą suimti M.Mažeiką buvo patenkinęs. Tačiau, neatvykęs tada į šios nutarties paskelbimą, jis dar pusketvirtos paros slapstėsi, kol buvo sulaikytas, padedant visuomenei. Tą vėlyvą sekmadienio vakarą jis buvo pastebėtas viename Šilainių bare ir sulaikytas išvažiuojantis iš ten moters vairuojamu automobiliu.

Vartoju kanapes, nes sergu ketvirtos stadijos vėžiu, ir jos labai man, kaip ir visiems vėžininkams, padeda. Gailiuosi dėl to, bet kitos išeities neturėjau.

Tačiau M.Mažeikos advokatui eilinį kartą apskundus savo ginamojo suėmimą Apeliaciniam teismui, šis jau trečią kartą paleido jį iš suėmimo. Ir vėl viena iš pagrindinių tokio sprendimo priežasčių buvo 42-ejų M.Mažeikai prieš pustrečių metų diagnozuota liga, įtraukta į sunkių ir nepagydomų ligų sąrašą, ir galimybės gydyti ją laisvės atėmimo vietų ligoninėje nebuvimas.

Be to, Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, paleidusi rugpjūčio pabaigoje M.Mažeiką iš suėmimo, konstatavo, kad, nors duomenys apie jo padarytus naujus administracinės teisės pažeidimus ir baudžiamąjį nusižengimą ir neigiamai jį charakterizuoja, savo pavojingumu jie neprilygsta nusikaltimams.

Paleidžiant tada M.Mažeiką iš suėmimo, jam skirta švelnesnė kardomoji priemonė – intensyvi priežiūra, t. y. stebėjimas elektroniniu prietaisu (apykoje). O šios priežiūros vykdymas pavestas Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Kartu su nuolatiniu apykojės dėvėjimu M.Mažeika įpareigotas ir neišeiti iš savo gyvenamosios vietos nuo 18 iki 7 val. Be to, jis ir vėl buvo perspėtas, kad gali būti suimtas už intensyvios priežiūros sąlygų pažeidimą ar už apykojės nusiėmimą, gadinimą bei sunaikinimą. Ir, kad privalo šaukiamas atvykti į teismą bei nedaryti naujų nusikalstamų veikų.

Siūlomas maksimalus laisvės apribojimas

Anot teisėsaugininkų, kol kas, kad M.Mažeika pažeistų intensyvios priežiūros sąlygas, neužfiksuota.

Atvyko šiandien jis ir į naujosios savo baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Tiesa, su mįslingai sutvarstyta kairiąja ranka, kurios du pirštai buvo sugipsuoti. Kodėl, jis atsakyti nepanoro.

Tačiau šį kartą jau pilnai pripažino savo kaltę, nors prieš porą mėnesių nagrinėjant prokuroro prašymą jį suimti dar buvo linkęs dėl to ginčytis. Be to, prokuroras šį kartą teismui jau pateikė ir ekspertų išvadą dėl tada M.Mažeikos kraujyje rasto, anot jo, visų narkotinių ir psichotropinių medžiagų „kokteilio“ ir 0,33 promilių alkoholio, nors sulaikymo metu jis pripūtė į alkoholio matuoklį 0,51 promilės.

„Vartoju kanapes, nes sergu ketvirtos stadijos vėžiu, ir jos labai man, kaip ir visiems vėžininkams, padeda. Gailiuosi dėl to, bet kitos išeities neturėjau, – tos kanapės man kažkiek padėdavo. Be to, jas galima vartoti visoje Europoje!“ –buvo linkęs diskutuoti su bylą nagrinėjančiu teisėju Aurelijumi Rauckiu M.Mažeika. Tačiau į teisėjo klausimą, ar ir šiuo metu vartojate, atsakė: „Ne. Bet, kai išvyksiu tęsti gydymo į užsienį, vėl vartosiu.“

Už baudžiamąjį nusižengimą, neteisėtai disponuojant narkotikais be tikslo platinti, numatyti viešieji darbai, kuriuos teisiamasis turi sutikti atlikti, bauda, kurių M.Mažeika nelinkęs mokėti, laisvės apribojimas arba areštas. Prokuroras, akcentavęs ribotą teismo galimybę parenkant šiam teisiamajam bausmę, paprašė skirti M.Mažeikai laisvės apribojimą ilgiausiai numatytam terminui – dvejiems metams, tiek laiko įpareigojant jį nuo 22 iki 6 val. būti namuose.

Pats M.Mažeika, suteikus jam teisę į paskutinį žodį, prašė teismo atsižvelgti, kad bausmę už neteisėtai laikytą „žolę“ jis jau atlikęs, turėdamas galvoje ne per seniausiai suėmime praleistą mėnesį.

Savo sprendimą šioje byloje teismas planuoja skelbti spalio pradžioje.