Kauno pareigūnai pažeidėjus tramdė slaptu ginklu: pavojingiausi buvo dviratininkai

Modernesnė tik "juodoji našlė"

Ir Kauno rajone, kuriame tądien patruliavo minėtasis ekipažas, Kelių eismo taisyklių pažeidėjų sąrašas pradėtas nuo neblaivių dviratininkų.

Šią mitais apipintą "Škodą" prieš porą metų Kauno kelių policijos valdybai padovanojo Kauno rajono savivaldybė, taip investavusi į saugumą rajono keliuose. Tik po kurio laiko Policijos departamentas nupirko Lietuvos kelių policijos tarnybai dar modernesnę "Audi A6", vairuotojų vadinamą juodąja našle. Ji, patruliuodama visoje šalyje, kartkartėmis pasirodo ir Kauno apylinkėse, kuriose šeimininkauja baltąja gulbe praminta tokia pati Kauno policijos "Škoda" be skiriamųjų ženklų.

Pirmąjį pažeidėją tądien kartu su "Kauno diena" patruliavęs Kauno kelių policijos valdybos Kelių patrulių kuopos 2-ojo būrio vyriausiųjų patrulių Arūno Urbono ir Vytauto Šmigelskio ekipažas užfiksuoja per išorinį veidrodėlį. Tai prie "Megos" pastebėtas saugos diržo neprisisegęs "VW Golf" vairuotojas. Jį sustabdžius paaiškėja, kad, sprendžiant iš aprangos, tai Kauno "Žalgirio" krepšinio komandos sirgalius, vežęs į supirktuvę tarą. Maišai su šia vos tilpo į jo automobilį. "Kai nesiseka, tai nesiseka", – išsprūdo Šarūnu prisistačiusiam pažeidėjui, greičiausiai turėjusiam galvoje ir ne tokį, kokio norėjosi, jo mylimos komandos debiutą Eurolygoje.

Jis bandė teisintis neprisisegęs diržo, nes reikėjo netoli važiuoti. Nors vėliau prisipažino gyvenantis Šiaurės prospekte. Paaiškėjus, kad anksčiau už šį pažeidimą Šarūnas nėra baustas, jam skiriama tik pusė grėsusios minimalios baudos – 15 eurų. "Už tarą tiek gauti turėčiau", – juokėsi nubaustasis.

Rekordą bus sunku pagerinti

Netrukus kelyje Kaunas–Žeimiai pagauname kur kas solidesnį "laimikį". Tiesa, tik pasiekę 140 km/val. greitį. Tik taip pavyksta apsisukus pavyti Kauno pusėn apie 90 km/val. greičiu lėkusį prabangų "Mercedes Benz", registruotą Šilainiuose įsikūrusios šeimos medicinos klinikos vardu.

Jo vairuotojas prisistatyti žiniasklaidai vengė. "Mane ir taip visi pažįsta," – bandė išsisukti šis pažeidėjas, kaip paaiškėjo vėliau, vardu Egidijus. Kadangi jis taip pat nebaustas už greičio viršijimą iki 20 km/val., jam skiriama tik pusė grėsusios už šį pažeidimą minimalios baudos – 6 eurai.

Tačiau šis mersedesas, kaip prisipažino ne per seniausiai su moderniąja "Škoda" patruliuojantys A.Urbonas ir V.Šmigelskis, – didžiausiu greičiu jų vytasis automobilis. Anot jų būrio vado Vaido Aleknavičiaus, kol kas rekordinis greitis, kuriuo šiuo automobiliu jo pavaldiniams teko vytis pažeidėją, buvo daugiau kaip 200 km/val. Ir tada magistrale Vilnius–Kaunas–Klaipėda 217 km/val. greičiu lėkusį pažeidėjo automobilį teko vytis apie 10 km.

Pagalba ar meškos paslauga?

Automobilio "Volvo", užfiksuoto lekiančio keliu Vandžiogala–Kaunas, kuriame leistinas 90 km/val. greitis, 116 km/val. greičiu vairuotojas sustoja iš karto. "Truputį spustelėjau lenkdamas priekyje vos besivelkantį automobilį ir čia išlindote jūs", – teisinosi Jonu iš Domeikavos prisistatęs pažeidėjas ir teigė, kad grįžta iš bažnyčioje vykusių Mišių, skirtų mirties metinėms. Jis taip pat nubaustas minimalia 15 eurų bauda, nes nėra baustas už tokį greičio viršijimą.

"Volvo" vairuotojo teiginys apie vos besivelkantį priekyje važiuojantį automobilį beveik sutampa su feisbuko grupės "Kur stovi policija Kaune" pranešimu apie "baltą gulbę, plaukiančią Kaunas–Vaišvydava", iliustruotu mūsų "Škodos" nuotrauka. Po šio perspėjimo daugiau pažeidėjų šiame kelyje neužfiksuojame.

Anot V.Šmigelskio, minėta feisbuko grupė jų darbui netrukdo. A.Urbono nuomone, netgi padeda, nes sudrausmina vairuotojus. O jų būrio vadas V.Aleknavičius neslepia, kad tarp prisiregistravusiųjų šioje grupėje yra ir pareigūnų, kuriems užfiksavus tokius pranešimus, tuojau pat keičiama nežymėtos "Škodos" patruliavimo vieta.

Pavojingesni – dviratininkai

Netrukus sutelkiame dėmesį jau į dviratininkus. Tačiau visi jie – ir besipiktinantys tuo, ir atvirai besijuokiantys, kad tapo tokie svarbūs, pripučia į alkoholio matuoklį nulius.

Netrukus paaiškėja, kad neblaivių dviratininkų reikia ieškoti kitur – gauname pranešimą, kad mūsų pagalbos reikia Kaune, Baltų prospekte, kur užregistruotas įskaitinis eismo įvykis. Atvykus į jo vietą, išsiaiškiname, kad neblaivus dviratininkas atsitrenkė į kelkraštyje stovintį visureigį. Greitosios medikai rado jį gulintį ant važiuojamosios kelio dalies kruvinu veidu. Panaudojus deguonies kaukę, nelaimėlis atsigauna ir ima medikus šokdinti. Šie prašo policijos pagalbos, tačiau nukentėjusysis tokiais pačiais necenzūriniais žodžiais, lydimais panašių gestų, linkęs bendrauti ir su pareigūnais. Galų gale jis išvežamas į Klinikas ne tik su policininkės greitosios salone, bet ir su policijos automobilio palyda.

Nespėjus greitajai išvežti nelaimėlio, šioje vietoje pasirodo kitas panašios būklės dviratininkas. Nusiteikęs karingai ir šis, vardu Mindaugas. Galiausiai pavyksta priversti jį pūsti į alkoholio matuoklį. Šis parodo skaičius – 1,50. Netrukus paaiškėja, kad tai – jau trečias kartas šiemet, kai Mindaugas važiuoja dviračiu neblaivus. O jo nesumokėtų baudų skola jau siekia 500 eurų. Šį kartą jam už šį pažeidimą skiriama maksimali 150 eurų bauda. Tiek Mindaugui kainavo grįžimas tokios būklės iš žvejybos. Nors pats pažeidėjas, kurį išdavė prie dviračio pritaisyta meškerė, linkęs teigti, kad grįžta iš malkų kapojimo talkos, kurioje dviese išgėrę tiek pat alaus bambalių.

Per "Škodos" radijo stotį netrukus pranešama, kad Prieplaukos krantinėje – Santakos parko prieigose dešimtmetis partrenkė moterį. Mažamečio dviratininko auka taip pat atsidūrė Klinikose.

Įkliuvo greičio mėgėja

Ir galiausiai, grįžtant atgal į Kauno kelių policijos valdybą, "Škodos" įrangos ekrane pasirodo automobilis "Audi A4", vairuojamas moters. Didinti greitį ji pradeda dar leisdamasi nuo Šilainių kalno, o Tvirtovės alėjoje "Škodos" įranga jau fiksuoja ją skrendančią 85 km/val. greičiu.

"Įtariau, kad tai gali būti nežymėta policijos "Škoda", bet nebuvau tuo tikra", – tik tokį pasiteisinimą išgirstame iš "Audi A4" vairavusios Agnės, kuri taip pat labai nenori būti fotografuojama. Nepaisant, kad tai – pirmas kartas, kai ji daugiau kaip 30 km/val. viršijo mieste leistiną greitį, jai paskirta 60 eurų bauda, nors tai taip pat tėra pusė grėsusios minimalios baudos.

Kaip pripažino būrio, kuris patruliuoja su minėta "Škoda", vadas V.Aleknavičius, Kauno rajone šis slaptas jų ginklas jau gerai žinomas, todėl jis vis dažniau patruliuoja ne tik Kauno gatvėse, bet ir siunčiamas į kitus Kauno apskrities rajonus. O Kaune jis panaudojamas ne tik gaudant greičio mėgėjus, bet ir nedrausmingus pėsčiuosius bei chuliganiškai manevruojančius ar šviesoforo signalų nepaisančius vairuotojus. Rekordinis pažeidėjų, užfiksuotų per vieną šios "Škodos" patruliavimo pamainą, skaičius, – devyniolika. Ji patruliuoja dvylika valandų ir tik šviesiu paros metu, nes tamsiu automobilis be skiriamųjų policijos ženklų stabdyti kitų transporto priemonių negali. Su "Kauno diena" šeštadienį ja patruliavęs ekipažas per vienuolika valandų užfiksavo keturiolika pažeidėjų. Mums išsiskyrus, iki tarnybos pabaigos dar buvo likusi valanda.