Psichiatrų verdiktas: skandalingieji meilužiai – pakaltinami

Kaip jau rašyta, ši skandalinga porelė rugpjūčio 6-osios popietę Istorinės Prezidentūros sodelyje veikiančios fotografijų parodos apie Pirmosios Lietuvos Respublikos didžiuosius pasiekimus fone užsiiminėjo oraliniu seksu. Ir tai matė nemažai žmonių, tarp jų – ir vaikai bei turistai iš užsienio.

Pristačius išsišokėlius į areštinę, abiem buvo nustatytas sunkus girtumas. Skandalais garsėjančiai buvusiai dainininkei – 2,66 prom. alkoholio, jos partneriui Vytautui P. – 3,40 prom.

Šis 57-erių metų benamis, kaip ir jo penkeriais metais jaunesnė skandalingoji partnerė, yra ne kartą baustas už administracinius nusižengimus.

"Kauno dienos" skaitytojo nuotr.

Tačiau dėl šio akibrokšto nuspręsta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo, nors buvo galima ir administracinė teisena. Tai lėmė neeilinė vieta, kurioje ištvirkauta. Už viešosios tvarkos pažeidimą gresia arba viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.

Apklausti pareigūnų įtariamieji teigė nelabai pamenantys už ką atsidūrė areštinėje. Tokie tuo metu buvo girti. Pareiškus įtarimus, jie abu buvo paleisti, skiriant švelnesnę už suėmimą kardomąją priemonę – periodinę registraciją policijoje.

Bandymas perduoti šią bylą teismui pagreitinto proceso tvarka sužlugo, paaiškėjus, kad kovą skandalingoji dainininkė jau pasinaudojo įstatymų išlyga – tada buvo nutrauktas jos atžvilgiu prieš mėnesį pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto prieš sutuoktinį. Jiedu tada susitaikė. Dabar ši byla bus atnaujinta ir prijungta prie skandalingosios.

Be to, buvo nuspręsta kreiptis pagalbos į psichiatrus, kad šie įvertintų akiplėšų sveikatos būklę. Ne tik dėl nesibaigiančių buvusios dainininkės akibrokštų, bet ir prisiminus 2016-ųjų spalio eismo įvykį Baltijos gatvės pėsčiųjų perėjoje, kai ji, partrenkta automobilio, be kitų sužalojimų patyrė ir sunkią galvos traumą.

Psichiatrams užteko tik ambulatorinės ekspertizės. Jų verdiktas – abu skandalistai yra pakaltinami, t. y. supranta savo veiksmų esmę ir gali už juos atsakyti.

"Kauno dienos" skaitytojo nuotr.

Kaip jau rašyta, per jau keliolika metų trunkančią skandalistės karjerą buvusi E.Lisauskienė jau keliasdešimt kartų bausta už įvairius nusižengimus: viešosios tvarkos pažeidimą, pasirodymą viešoje vietoje išgėrus, nedidelį chuliganizmą, kelių eismo taisyklių pažeidimus. Miesto specialiosioms tarnyboms ne kartą yra tekę skubėti ir į Chemijos gatvės daugiaaukštį, kuriame ji ne kartą mušėsi su ten gyvenančia ne mažiau skandalinga savo motina.

Tačiau labiausiai buvusi dainininkė išgarsėjo prieš devynerius metus Dainavos policijos komisariate surengtu striptizu prieš televizijos kameras ir seksualiniu priekabiavimu prie pareigūnų.