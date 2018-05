„Pastorius“ iš Nigerijos ir jo draugė kaunietė kaltinami neeiline afera

Dangstėsi pavogta nuotrauka

Kauno apylinkės teismas baigė nagrinėti 31-ų metų Nigerijos piliečio Oluwaseuno Evanso Ayotunde ir 28-erių Lietuvos pilietės Vaidos Karčinskaitės, kaltinamų sukčiavimu stambiu mastu, bylą.

Teisėsaugininkai sulaikė juos pernai, liepos 5-ąją, jų nuomojamame bute Sąjungos aikštėje. Pusamžis vyras iš Naujosios Zelandijos, iš kurio sugyventiniai kaltinami per pusmetį apgaule išvilioję daugiau kaip 33 tūkst. eurų, kaip ir teisiamieji, buvo susikūręs minėtoje pažinčių svetainėje savo anketą. Su lietuvaitės Vaidos vardu joje užsiregistravusiu O.E.Ayotunde Naujosios Zelandijos pilietį suvedė pati sistema – pagal pastarojo nurodytus pageidavimus ieškomai merginai.

O.E.Ayotunde maskavosi ne tik svetimu vardu, bet ir buvo įsidėjęs internete rastas merginos iš Čekijos nuotraukas.

O.E.Ayotunde/ Vilmanto Raupelio nuotr.

Spekuliavo nebūtomis nelaimėmis

Nusižiūrėtasis į aukas neatsilaikė prieš intensyvias apsimetėlės Vaidos, išsiuntusios jam apie 3 tūkst. žinučių su meilės prisipažinimais, bučiniais ir širdutėmis, atakas.

Moterišku vardu bei atvaizdu ir svetima tautybe prisidengęs O.E.Ayotunde ne tik sugebėjo įtikinti savo internetinį draugą dėl esą abipusio simpatijos jausmo, bet ir sugraudinti jį įvairiomis istorijomis. Esą labai prasta mamos, kuriai būtina skubi operacija, sveikata. Reikia pinigų ir odontologo paslaugoms dukrai, kurios sugyventiniai taip pat neturėjo. Tiesa, jų Turkijoje uždirbo velionis tėvas, kuris, kaip nustatė teisėsaugininkai, iš tikrųjų tebėra gyvas, bet šio atlyginimas dėl kažkokio nesusipratimo užšaldytas. O samdyti advokatą, padėsiantį išspręsti šią problemą, taip pat nėra už ką.

Ir "lietuvaitę Vaidą", žiūrėdamas į patrauklios čekės nuotraukas, įsimylėjęs Naujosios Zelandijos pilietis ne tik siuntė jai pinigus, bet galiausiai atsiuntė ir savo debeto kortelę, su kuria V.Karčinskaitė, kaip nustatė teisėsaugininkai, per mėnesį iš Kauno bankomatų paėmė daugiau kaip 28 tūkst. eurų.

Iškalbingi radiniai

Įsimylėjėlis iš Naujosios Zelandijos jau buvo apmokėjęs ir savo mylimosios, su kuria kelis kartus bendravo ir mobiliuoju telefonu, bei neegzistuojančios šios dukters atvykimo pas jį į Naująją Zelandiją bilietus.

Tačiau vienas visą kaltę, esą sugyventinė nieko apie jo aferą nežinojusi, prisiimantis O.E.Ayotunde tikina, atseit su apgautuoju, naudodamas balsą keičiančią įrangą, telefonu bendravęs jis. Nors Naujosios Zelandijos pilietis teigia, kad jam skambinusi moteris kalbėjo su europietišku akcentu, o per kratą sugyventinių namuose minėtos įrangos nerasta. Tačiau aptikta kitų įkalčių, kad Naujosios Zelandijos pilietis greičiausiai buvo ne vienintelė jų auka.

Pavyzdžiui, V.Karčinskaitės mobiliajame telefone rasta ir daugiau romantiškų pokalbių anglų kalba su kitais užsieniečiais. Be to, aptikti tam tikri dokumentai ir apie pinigines perlaidas galbūt ir iš kitų aukų. Kaip akcentavo per savo baigiamąją kalbą kaltinimą šioje byloje palaikanti prokurorė Jolanta Laurinavičiūtė, nustatyta, kad dar šeši užsienio valstybių piliečiai siuntė jai įvairias perlaidas 91 kartą. Bendra jų suma – daugiau kaip 53 tūkst. eurų. Kiti galimi nukentėjusieji – Suomijos ir Prancūzijos piliečiai.

Kiti bylinėtis nepanoro?

Visoms galimoms teisiamųjų aukoms buvo pranešta, kad tikėtina, jog jie susidūrė su sukčiais. Tačiau daugiau nė vienas iš galbūt nukentėjusiųjų pagalbos į Lietuvos teisėsaugą nesikreipė. Neatmetama prielaida, kad gėdydamiesi tokio savo naivumo arba vengdami problemų, susijusių su bylinėjimųsi.

Naujosios Zelandijos pilietis sunerimo, kai staiga dingo jo mylimoji – išsiaiškinti, ar jai nieko neatsitiko, padėjo viena Vilniaus advokatų kontora, į kurią jis kreipėsi pagalbos. Tai ir padėjo demaskuoti O.E.Ayotunde, kuris, kaip įtariama, buvo šios aferos iniciatoriumi ir ieškojo, apsimesdamas moterimi, turtingų aukų tarptautinėse pažinčių svetainėse jau seniai.

Teisme Naujosios Zelandijos piliečiui atstovaujantis šios kontoros advokatas Matas Balėnas yra sudaręs nukentėjusiojo vardu sutartį su O.E.Ayotunde dėl žalos atlyginimo. Ir pastarasis jau pradėjęs ją atlyginti, nepaisant to, kad daugiau kaip devyni mėnesiai yra suimtas. Viena iš priežasčių – sulaikymo metu jau nebegaliojo jo leidimas gyventi Lietuvoje.

Dedasi pastoriaus auka

V.Karčinskaitė nuosprendžio laukia laisvėje, nes turi ir nuolatinę gyvenamąją vietą, ir darbą – atsiskaitymų srityje. Dėl to, anot prokurorės, ši aukštąjį išsilavinimą turinti kaltinamoji negalėjo nesuprasti, ką daro, kaip linkusi teigti. Vien todėl, kad daugybę kartų paėmė skirtingų asmenų atsiųstus pinigus, kiekvieną kartą pateikdama netikslius ar net melagingus duomenis apie save.

V.Karčinskaitė/ Vilmanto Raupelio nuotr.

V.Karčinskaitės advokatė Diana Višinskienė prašo jos ginamąją išteisinti. Anot D.Višinskienės, jos ginamoji pati tapo aplinkybių auka, nes manė, kad O.E.Ayotunde, kurį pažinojo jau kelerius metus, yra pastorius. Esą taip šis, dažnai lankydavęsis bažnyčiose ir sakydavęs ten pamokslus, jai prisistatęs. Taip jį vadino ir draugai.

Be to, jis buvo įkūręs KTU studentų atstovybę, kuri padėjo įstoti į šią aukštąją mokyklą užsieniečiams. Ir turėjo iš to finansinės naudos – už tai jam atitekdavo po 10 proc. nuo kiekvieno įstojusiojo. Taip sugyventinis, pastaruoju metu jau studijavęs VDU marketingo ir tarptautinės komercijos magistrantūroje, aiškino jai ir iš kur turi pinigų, ir kodėl nuolat lindi internete.

Ar pakaks įkalčių abiem?

V.Karčinskaitė prisipažįsta tik kelis kartus, sugyventinio prašymu, paėmusi jam pažįstamo mokslams atsiųstus pinigus. Tačiau esą visus juos atidavusi O.E.Ayotunde.

Tačiau, anot prokurorės, įkalčių, kad sugyventiniai buvo bendrininkai, užtenka. Ji prašė teismo nelaikyti O.E.Ayotunde deklaruojamo savo kaltės pripažinimo šio atsakomybe lengvinančia aplinkybe.

Prokurorei antrino ir nukentėjusiojo advokatas, savo baigiamojoje kalboje akcentavęs, kad O.E.Ayotunde prisipažino tik suprasdamas, kad įkalčiai – akivaizdūs, ir bandydamas sušvelninti gresiančią atsakomybę, esą veikė vienas, nes nusikalstama veika bendrininkų grupėje laikoma sunkinančia aplinkybe.

Už sukčiavimą stambiu mastu, kuo yra kaltinami sugyventiniai, Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki aštuonerių metų. Tačiau abiem tai pirmoji akistata su Temide, dėl to O.E.Ayotunde prašė teismo kiek galima švelnesnės bausmės, o V.Karčinskaitė – ją išteisinti, nes ji inkriminuojamo nusikaltimo nepadarė.