Pasipinigavimo iš gimdyvių byla: iš rankovių ištraukti namų darbų koziriai

Po daugiau kaip dviejų mėnesių priverstinės pertraukos šiandien Kauno apylinkės teisme vėl atversta sukčiavimu kaltinamų minėtos gimdymo įstaigos anesteziologų-reanimatologų Virgilijaus Dimšos ir Jelenos Čiučiulkienės byla.

Pagaliau į teismo posėdį pavyko prisikviesti likusią neapklaustą vienintelę nukentėjusiąją, kuri vėl laukiasi, dėl ko prašė išnagrinėti šią bylą be jos, turinčios su nėštumu susijusių sveikatos problemų. Tačiau su tuo kategoriškai nesutiko J.Čiučiulkienės advokatė – esą taip bus pažeistos jos ginamosios teisės į gynybą.

Galiausiai atvykusi į teismą minėta nėščioji šiandien pakartojo, ką teigė ir ikiteisminio tyrimo metu, – kad J.Čiučiulkienė jai prieš Cezario pjūvį pareiškė, kad reikės susimokėti už nejautros procedūrą 80 eurų.

„Lig šio menu ir tai, kad ji pasakė: „Jeigu manęs nerasite, atiduokite tuos pinigus kitam anesteziolgui, kuris bus,“ – pasakojo nukentėjusioji. Tačiau, anot jos, po kelių dienų ši anesteziologė atėjo pinigų pati. Ir ji šios reikalautą sumą įdėjo jai į kišenę.

Kai sužinojau, kad buvau taip apgauta, buvo pakirstas mano pasitikėjimas medikais.

„Įdėjote į kišenę ar davėte į rankas?“ – buvo labai svarbu V.Dimšos advokatui, kuris netrukus paprašė iškviesti liudyti į kitą posėdį dvi kartu su teisiamaisiais Prano Mažylio gimdymo namuose tebedirbančias slaugytojas-anesteziologes bei vieną akušerę slaugytoją. Esą jos padės nustatyti objektyvią tiesą, nes, anot kitų nukentėjusiųjų teisme duotų parodymų, tuo metu, kai šie mokėjo kaltinamiesiems sukčiavimu neaišku už ką, jos buvo toje pačioje palatoje.

Bylą nagrinėjantis teisėjas Aurelijus Rauckis nusprendė šį prašymą patenkinti.

Du išslydo

Kaip jau rašyta, nei V.Dimša, nei J.Čiučiulkienė nebuvo sulaikyti su įkalčiais.

Kaltinimai jiems pareikšti, remiantis nukentėjusiųjų parodymais. Ir visi jie teisme patvirtino, kad V.Dimša ir J.Čiučiulkienė reikalavo iš jų pinigų už, kaip nustatė teisėsaugininkai, Teritorinės ligonių kasos apmokamą paslaugą. Nors patys kaltinamieji sukčiavimu savo kaltės teisme nepripažino. Tačiau jie dar parodymų nedavė, nes pareiškė norą būti apklausti po visų liudytojų.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo šį ikiteisminį tyrimą 2016-ųjų lapkritį, gavę vienos minėtų gimdymo namų pacientės bei jos vyro pareiškimą apie tai, kad jie buvo priversti susimokėti 80 eurų už nuskausminimo procedūrą, kuriuos anesteziologė įsidėjo į kišenę. O paprašius čekio, jo nedavė.

STT kreipųsis į visuomenę – kad atsilieptų daugiau šių gimdymo namų pacienčių, taip pat buvusių priverstų susimokėti už šią nemokamą paslaugą, atsišaukė ir daugiau apgautųjų.

Iš pradžių V.Dimša ir J.Čiučiulkienė, kaip ir dar du jų kolegos, buvo įtariami kyšininkavimu. Tačiau paaiškėjus, kad pinigai reikalauti už skausmo malšinimą gimdymo metu, kuris yra apmokamas Teritorinės ligoninių kasos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, ikiteisminis tyrimas buvo perkvalifikuotas į sukčiavimą. O šiuo atveju baudžiamoji atsakomybė numatyta tik apgaulės būdu įgijus didesnį, negu 3 MGL (minimalių gyvenimo lygių), t. y. 114 eurų, turtą.

V.Dimšą ir J.Čiučiulkienę pavyko pasodinti į teisiamųjų suolą, tik konstatavus, kad jų nusikalstama veika buvo tęstinė. Ir jie apgaule per du kartus išsireikalavo 160 eurų. Tačiau dar dviejų jų kolegų atžvilgiu ikiteisminį tyrimą teko nutraukti, nes dėl liudytojų stokos pavyko nustatyti tik po vieną tokios jų apgaulės atvejį. Jų atžvilgiu surinkta medžiaga perduota policijai – administracinės atsakomybės taikymui. Deja, tarp išvengusiųjų baudžiamosios atsakomybės – ir V.Dimšos bei J.Čiučiulkienės kolegė, dėl kurios galimo sukčiavimo ir buvo pradėtas šis ikiteisminis tyrimas.

Viena atleido, kita smogė

V.Dimša kaltinamas melagingai nurodęs dviem pacientėms bei gimdyme dalyvavusiems jų vyrams, kad nejautros procedūra yra mokama, esą šios kaina – 80 eurų, ir apgaule padaręs jiems 160 eurų žalą 2015-aisiais.

J.Čiučiulkienė kaltinama tokiais pačiais nusikaltimais, padarytais 2016-aisiais.

Anot nukentėjusiųjų, teisiamieji bei jų kolegos tiesiog naudojosi aplinkybėmis, kad nežmoniškus skausmus kenčiančios gimdyvės tuo metu yra pasiryžusios bet kam, kad tik viskas kuo greičiau baigtųsi. Šiandien dauguma iš jų prašo, kad iš teisiamųjų būtų priteisti šių apgaule užvaldyti jų pinigai.

Tokio savo ieškinio atsisakė tik jau minėta vėl nėščia nukentėjusioji – esą dėl minėtos priežasties ji linkusi su ją finansiškai nuskriaudusia J.Čiučiulkiene susitaikyti. Tačiau, kaip jau rašyta, kad būtų patenkintas toks jos prašymas, tris būtinas tokiais atvejais sąlygas turėtų įvykdyti ir pati J.Čiučiulkienė. Pirmiausiai ji turėtų pripažinti savo kaltę, po to dėl jos gailėtis ir galiausiai atlyginti nukentėjusiajai padarytą žalą. Be to, J.Čiučiulkienei, kaip ir V.Dimšai, pareikštas kaltinimas dėl dviejų epizodų, todėl tokį patį norą susitaikyti turėtų pareikšti ir kita gimdyvė, kuriai ji taip pat kaltinama atlikus nuskausminimo procedūrą, kuri turėjo būti nemokama, už pinigus.

Tačiau pastaroji nusprendė patikslinti savo ieškinį J.Čiučiulkienei ir paprašė priteisti iš šios ir 1000 eurų moralinį atlygį. „Kai sužinojau, kad buvau taip apgauta, buvo pakirstas mano pasitikėjimas medikais. Be to, jeigu vėl reikėtų gimdyti, tikrai nebesirinkčiau šių gimdymo namų, nes nenorėčiau vėl sutikti ten tebedirbančių teisiamųjų, būdama tokios bejėgiškos būklės,“ – taip savo ieškinio patikslinimą motyvavo ši kaunietė. Portalui kauno.diena.lt ji pridūrė, kad nusprendė prašyti ir moralinio atlygio, ne tik įžvelgdama bylos vilkinimo požymius, bet ir matydama absoliutų teisiamųjų savo kaltės neigimą.