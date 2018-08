Nervingasis išsišokėlis teismo pasiųstas globoti senelius

Šokiruojantis elgesys

"Man reikia visus išžudyti – nupjauti galvas ir pamauti ant kuolų! Jūs man sugadinote gyvenimą!" – tokie šūksniai pernai, gruodžio 20-osios vidurdienį, aidėjo Kauno miesto savivaldybės administracijos Asmenų aptarnavimo poskyrio priimamajame.

Jų autorius – vos prieš mėnesį iki šio išpuolio už grasinimą nužudyti, fizinio skausmo sukėlimą ir viešosios tvarkos pažeidimą jau buvęs nubaustas 48-erių palemoniškis A.S. Tuomet jo laisvė buvo apribota, įpareigojant nakvoti namuose ir dalyvauti smurtinį elgesį keičiančioje programoje.

Tą atmintiną savivaldybės priimamojo darbuotojoms pernykščio gruodžio vidurdienį A.S. atėjo pas jas neblaivus. Ir, kaip užfiksavo įrengtos vaizdo kameros, dar vartojo alkoholį, užsikasdamas kažkuo iš atsinešto paketėlio.

Anot priimamojo darbuotojų, anksčiau ateidavęs pas jas dėl problemų, susijusių su gyvenamuoju būstu ar komunaliniais mokesčiais, ir skambindamas su pretenzijomis dėl antstolio veiksmų, jis būdavo ramus, nusižeminęs ir mažai kalbus. Nežinojo, nuo ko pradėti, pasiteiravus kuo galima jam padėti, A.S. ir tą kartą. Užuodus nuo jo sklindantį alkoholio kvapą, A.S. pasiūlyta ateiti kitą kartą. Po šio pasiūlymo jis ramiai atsistojo ir patraukė išėjimo link. Tačiau pakeliui iš kišenės išsitraukė atlenkiamą peiliuką ir, pasisukęs į vieną iš priimamojo darbuotojų, paklausė, ar ši nebijo mirties.

Sutramdytas tik elektrošoku

Remiantis vaizdo kamerų įrašais, besikaupiantį įniršį A.S. išliejo ir laukiamajame – turėtu peiliu smogdamas į tarnybinį stalą.

Sugrįžęs atgal – jau ne tik su peiliu, bet ir su kliento talonėliu, ėmė svaidytis priekaištais esą jį skriaudžiančiai savivaldybei ir blogam merui, grasindamas visus išžudyti. Iškviesta apsauga vis nesirodė, dėl ko, baiminantis ne tik dėl priimamojo darbuotojų, bet ir kitų interesantų saugumo, visiškai sutrikdžius jo veiklą, buvo paskambinta ir į policiją. Šios pareigūnų jau buvo prašoma paskubėti.

Atvykę patruliai užklupo agresyviai nusiteikusį ir grasinimais besisvaidantį A.S. nusikaltimo vietoje. Pamatęs šiuos, jis skubiai įsidėjo peilį į kišenę. Pareikalavus ištraukti iš jos ranką ir atsistoti prie sienos, pratrūko ir pareigūnų atžvilgiu, toliau šaukdamas, kad visus išžudys.

A.S. buvo sulaikytas, panaudojus elektros impulsinį prietaisą. Po šio išpuolio jam buvo nustatytas 1,78 promilės girtumas.

Iš Kauno savivaldybės priimamojo A.S. buvo išvežtas tiesiai į areštinę, kurioje dideliam jo agresyvumą taip pat patyrusių kaimynų džiaugsmui praleido beveik dvi paras.

Prisipažino ir gailėjosi

Išsiblaivęs A.S. prisipažino girtavęs tądien nuo ryto. O po to nežinia kelintą kartą nuėjęs į Kauno savivaldybės priimamąjį, nors ši jo problemų ir neišsprendė.

Ir ten jau išreiškė savo nepasitenkinimą, grasindamas ir priimamojo darbuotojoms, ir merui. Tačiau tikrai neketino jų sužaloti. Juolab – nužudyti. Nors, impulsyviai reikšdamas susikaupusias emocijas, ir subadė peiliu, kurį nuolatos nešiojosi, priimamojo stalą.

Savo kaltę pripažinusio ir dėl padaryto nusikaltimo besigailinčio A.S. byla buvo baigta baudžiamuoju įsakymu. Jau trečią kartą per pusmetį. Dar vienas teismo sprendimas nubausti jį dėl dar vieno grasinimo nužudyti beveik 226 eurų bauda A.S. buvo paskelbtas jau kitą dieną po aprašyto išpuolio.

Šį kartą prokurorė siūlė jam už vandališkus veiksmus bei visuomenės rimties ir tvarkos sutrikdymą Kauno savivaldybėje devynių mėnesių laisvės apribojimą. Už viešosios tvarkos pažeidimą Baudžiamasis kodeksas numato viešuosius darbus arba baudą, arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki dvejų metų.

Kas kitas?

Atsižvelgęs į A.S. prisipažinimą ir gailėjimąsi, Kauno apylinkės teismas prokurorės siūlytą bausmę dar sumažino trečdaliu, nors ir konstatavo, kad ankstesni A.S. teistumai rodo, kad jis linkęs smurtauti ir nepaisyti visuomenės moralės normų. Tačiau, Utenos ekspertinio skyriaus specialistams atlikus Kauno psichiatrų A.S. rekomenduotą stacionarinę ekspertizę, nustatyta, kad išpuolio Kauno savivaldybėje metu jis nebuvo afekto būsenos, todėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymas nebūtinas. A.S. konstatuoti tik psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant alkoholį, kurie netrukdo suprasti savo veiksmų ir juos valdyti.

Be to, skirdamas A.S. laisvės apribojimą ir nusprendęs sunaikinti jo turėtą lenktinį peiliuką, teismas konstatavo, kad to pakanka sulaikyti jį nuo naujų nusikalstamų veikų darymo. Ir, įpareigojo jau trečią panašų teismo sprendimą per aštuonis mėnesius išgirdusį A.S. neatlygintinai išdirbti 50 valandų per penkis mėnesius sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais asmenimis.