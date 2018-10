Mirtino šūvio paslaptis: žudikas teigia šaudęs gelbėdamas savo gyvybę

Kauno apygardos teismas šiandien atvertė nemažą atgarsį sukėlusio išpuolio Aukštuosiuose Šančiuose, per kurį buvo nušautas devyniolikmetis bei sužeisti du jo draugai, bylą. Žuvusiojo draugų ir vėl nepavyko prisišaukti, tačiau abu teisiamieji davė emocingus parodymus.

Vienas prisipažino tik iš dalies

Kaip jau rašyta, dėl šio išpuolio prieš teismą stojo du jau ne kartą teisti iš Vilijampolės kilę broliai. Vyresnysis – jau penkis kartus teistas 26-erių Rytis Gudynas kaltinamas 2015-ųjų gegužės 27-osios vakarą nušovęs Medvėgalio gatvėje to paties mikrorajono gyventoją – devyniolikmetį Marką.

Pastarasis automobiliu „Honda Civic“ vyko tą vakarą į susitikimą su draugais, laukusiais jo prie Medvėgalio gatvės 29-ojo namo laiptinės. Planuota pratęsti paskutinio skambučio abiturientams šventimą.

„Honda Civic“, kuriuo važiavo ir Marko draugas, įsukus į minėtą kiemą, įvyko susidūrimas su teisiamaisiais, gyvenusiais toje pačioje gatvėje. Liudytojų teigimu, abu jie, nepaisant, kad jaunesnysis – Deividas Ščesnavičius tuo metu dar buvo nepilnametis, buvo neblaivūs.

R.Gudynas pagarsinus kaltinamąjį aktą – kad nušovė iš nenustatyto asmens prieš savaitę prie Prancūzų gatvės „Aibės“ atimtu ginklu Marką bei kėsinosi nužudyti ir šio keleivį, o po to dar šaudė ir į jų draugus – tik jau prie Medvėgalio gatvės „Iki“, vieną iš šių taip pat sužeisdamas, o kitą sužalodamas smūgiu pistoleto rankena per galvą, nepripažino tik to, kad taip elgėsi tyčia.

Tačiau teisėjai liepus paaiškinti, kas tada įvyko, R.Gudynas prašė remtis ikiteisminio tyrimo metu jo duotais parodymais. Esą jam labai sunku kalbėti apie šį įvykį.

Teigė atsidūręs spąstuose

Teisėja pagarsino, ką R.Gydynas pasakojo pernai rugsėjį pargabentas iš Vokietijos, kur beveik dvejus metus slapstėsi.

Rytis Gudynas/Vilmanto Raupelio nuotr.

Esą tą vakarą mama jo paprašė padėti surasti dingusią trylikametę seserį. Išeidamas šios ieškoti su tuo metu dar septyniolikmečiu broliu Deividu, jis dėl viso pikto pasiėmė ir prieš savaitę iš nepažįstamo asmens atimtą ginklą. Esą pastarasis, būdamas neblaivus, tada jį užkabino. Jis užgauliojamas nesileido, dėl ko nepažįstamasis ir išsitraukė ginklą, bet jis sugebėjo šį atimti.

Rasti seserį tada pavyko greitai – tiesiog buvo išsikrovęs jos telefonas. O po to, jam su broliu grįžtant į namus pro minėtą Medvėgalio gatvės 29-ąjį numerį turintį devyniaaukštį, ir vėl jo adresu kažką grubiai šūkavo link jų artėjantis nepažįstamasis, kaip paaiškėjo vėliau, aplinkinių laikomas kvartale šeimininkaujančių jaunuolių vadeiva. Anot R.Gudyno, jis atsikirto ir šiam. Po ko tas puolė jo brolį. Beveik tuo pačiu metu iš už nugaros pasigirdo ir automobilio, su kuriuo jie prieš tai prasilenkė, burzgimas. Esą prasilenkiant jo vairuotojo ir keleivio žvilgsniai nebuvo labai draugiški. Sustoję jie atidarė dureles, o vairuotojas neva surikęs prie laiptinės laukiantiems draugams kažką panašaus į „čiupkit!“ Ir po šios komandos jų pusėn puolė bėgti apie dešimt asmenų.

R.Gydynas tikino, kad turėjo išsitraukti iš vidinės kišenės ginklą, nes kitos galimybės ištrūkti iš šių spąstų nebuvo.

Tikino į žmones nešaudęs

Tačiau, anot R.Gudyno, kaltinamo nužudymu bei pasikėsinimu nužudyti tokiu pačiu visuotinai pavojingu būdu ir iš chuliganiškų paskatų, jis tokio tikslo neturėjo.

Esą pirmą kartą iššovė, braudamasis pro laukan išlindusį „Honda Civic“ keleivį, norėdamas šį tik pagąsdinti. Ir dar nežinojo, ar šis ginklas – dujinis ar kovinis. O jo paleista kulka įlėkė į automobilio saloną, kaip nustatė ekspertai, greičiausiai per pravirą durelių langą.

Antrą šūvį R.Gudynas teigė nukreipęs jau į galinį „Honda Civic“ ratą. Esą, kai šios vairuotojas bandė pavyti jį bėgantį atbulas ir partrenkti. Tačiau, anot ekspertų, pataikė į vairuotojo dureles, o to pasekmė pažeistas šio inkstas, dėl ko jis netrukus nukraujavęs mirė. Kaip jau rašyta, automobilį į mirštančio Marko namus sugebėjusiam parvairuoti jo keleiviui buvo peršauta šlaunis.

R.Gudynas tikina ir prie parduotuvės, kur brolį spardė juos vijęsis apie dešimties asmenų būrys, šovęs tik į žemę. Nors vienam iš ten buvusiųjų taip pat buvo peršauta šlaunis. O esą trenkęs kitam iš brolio užpuolikų ginklo rankena per galvą, nes šis, jo draugams po šūvio išsilaksčius, toliau smurtavo.

Pabėgo į užsienį jau kitą rytą

Anot R.Gudyno, galų gale atsikračius persekiotojų, iš pradžių jie su broliu slėpėsi netoli namų esančio miškelio bunkeryje. O, kai pradėjo temti, jis trumpam grįžo į namus – paimti sau ir broliui naujų drabužių, tuo pačiu prigriebdamas ir esą turėtas apie 800 eurų santaupas.

Po to jiedu, prisidengę nakties tamsa, nuėjo pėstute iki Geležinkelio stoties, kur įlipo į Vilijampolėn vežantį troleibusą. Esą tą naktį jie praleido Nemuno pakrantėje ties restoranu „Combo“. Ten persirengė ir nusikaltimo metu vilkėtus drabužius įmetė į upę. Po to susiskambino su vairuotoju, pagal skelbimą vežančiu keleivius į užsienį. Šis juos iš ten ir paėmė bei nuvežė į Vokietiją.

R.Gudyno tikinimu, kuo baigėsi jų dvikova su mikrorajono bendraamžiais – kad vienas nušautas, o du sužeisti, jie sužinoję tik vienoje Berlyno internetinėje kavinėje. Tada ir įsigiję iš asmens, vardu Dima, suklastotus dokumentus.

Anot R.Gudyno, ginklu, kuriuo darė nusikaltimus, jis atsikratė dar tą patį vakarą – esą įmesdamas jį į šiukšlių konteinerį prie savo namų.

R.Gudynas teigė sutinkantis atlyginti Marko laidotuvių išlaidas. „Tai mano pareiga,“ – sakė jis, dar kartą pakartojęs, kad labai gailisi dėl to, kas įvyko, ir viešai atsiprašęs salėje sėdinčių žuvusiojo artimųjų. Tačiau R.Gudynas tikino, kad pastarųjų prašoma moralinio atlygio suma – per didelė. „Prašau teismo spręsti, kokia suma būtų teisinga,“ – sakė kaltinamasis nužudymu bei pasikėsinimu nužudyti.

Rytis Gudynas/Vilmanto Raupelio nuotr.

Kaltės nepripažįsta, bet žalą atlygins

Kaip jau rašyta, Marko tėvai prašo iš abiejų brolių solidariai pusės milijono eurų. Tačiau, kaip portalui kauno.diena.lt teigė nukentėjusiųjų advokatas, šis ieškinys pareikštas, dar nežinant, kuris iš teisiamųjų šaudė. Dėl ko moralinio atlygio ir laidotuvių kompensacijos greičiausiai bus prašoma tik iš R.Gudyno.

Jau du kartus teistas jo 21-erių metų brolis D.Ščesnavičius, atvežamas į teismo posėdžius iš Pravieniškių pataisos namų, kuriuose šiuo metu kali dėl turto prievartavimo, už kurį skirtos bausmės atidėjimo laikotarpiu ir dalyvavo nauja byla pasibaigusiame incidente, kaltinamas tik sudavęs kumščiu vienam iš Marko draugų į veidą, t.y. viešosios tvarkos pažeidimu. Ikiteisminio tyrimo metu jis duoti parodymus atsisakė. O teisme pareiškė savo kaltės nepripažįstantis – esą tas asmuo, kuris neva nuo jo nukentėjo, pirmas jį užpuolė. O jis tik bandė apsiginti, dėl ko jiedu ir susistumdė.

Dar D.Ščesnavičius pasakojo, bėgęs tada į kitoje gatvės pusėje esančią parduotuvę, manydamas, kad ten – saugiausia. Tačiau šios prieigose jam kelią pastojęs ir parvertęs kažkoks vyriškis, po ko jis sulaukė besivejančiųjų smūgių krušos, dėl ko, kaip įtaria, net buvo praradęs tada sąmonę.

Deividas Ščesnavičius/Vilmanto Raupelio nuotr.

Tačiau D.Ščesnavičius taip pat teigė sutinkantis padėti broliui atlyginti Marko tėvams padarytą žalą.

Kaip jau rašyta, velionio draugai, taip pat pripažinti šioje byloje nukentėjusiaisiais, nepareiškė jokių ieškinių. Ir šiandien nė vienas iš jų teismo posėdyje nepasirodė, nors du iš jų buvo įpareigota atvesdinti policija. Tačiau šios pareigūnai išsiaiškino, kad šiuo metu minėti asmenys, kaip ir trečiasis nukentėjusysis, išvykę gyventi į užsienį. Nors vilties juos prisišaukti į teismo posėdžius dar neprarandama.