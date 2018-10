Mirtino šūvio paslaptis: kodėl velionio draugai vengia akistatos su žudiku?

Gaudynės su šūviais

"Kauno diena" rašė, kad dėl šio mįslingo išpuolio prieš teismą stojo du jau ne kartą teisti broliai. Vyresnysis iš jų – 27-erių Rytis Gudynas kaltinamas 2015-ųjų gegužės 27-osios vakarą nušovęs Medvėgalio gatvėje to paties mikrorajono gyventoją – devyniolikmetį Marką.

Tai įvyko vos už mėnesio nuo R.Gudyno paleidimo iš Pravieniškių pataisos namų. Ne per seniausiai paaiškėjo, kad kalėdamas juose, R.Gudynas priklausė ten veikusiai nusikalstamai gaujai. Įtariama, kad būdamas už grotų jis įvykdė dar vieną žmogžudystę bei pasikėsino, kankinant ar kitaip itin žiauriai nužudyti dar du asmenis.

Tą 2015-ųjų gegužės vakarą R.Gudyno kelyje pasimaišęs Markas automobiliu "Honda Civic" atvyko į susitikimą draugais, laukusiais jo prie Medvėgalio gatvės 29-ojo namo laiptinės. Planuota pratęsti paskutinio skambučio abiturientams šventimą.

"Honda Civic", kuriuo važiavo ir Marko draugas, įsukus į kiemą, įvyko mįslingas susidūrimas su teisiamaisiais, gyvenusiais toje pačioje gatvėje. Liudytojų teigimu, abu jie, nepaisant, kad jaunesnysis – Deividas Ščesnavičius tuo metu dar buvo nepilnametis, buvo neblaivūs.

R.Gudynui išsitraukus ginklą, juo, įkištu per pravirą automobilio langą, buvo iššauta mažiausiai du kartus. Prie vairo sėdėjusiam Markui peršauta krūtinė, keleiviui – šlaunis. Tačiau pastarasis, vairuotojui praradus sąmonę, sugebėjo parvairuoti automobilį į šio namus. Juose Markas mirė ant tėvo rankų. To dar nežinoję išpuolio liudytojais tapę penki velionio draugai, nusiviję iš nusikaltimo vietos bėgančius brolius, 17-metį D.Ščesnavičių sugavo prie kitoje gatvės pusėje esančios parduotuvės. Tačiau netrukus grįžo ir vyresnysis sučiuptojo brolis, kuriam buvo pavykę pasprukti. Šis vėl pradėjo šaudyti. Per R.Gudyno šūvius prie parduotuvės buvo sužeistas tik vienas asmuo. Dar vienam gaudynių dalyviui teko smūgis pistoletu per galvą.

Gresia įkalinimas iki gyvos galvos

Per Interpolą ieškoti R.Gudynas ir D.Ščesnavičius buvo sulaikyti tik beveik po dvejų metų Vokietijoje.

Pirmasis už multimedijų vagystes iš automobilių įkliuvo R.Gudynas, prisistatęs tada kitu asmeniu. Po savaitės Berlyne buvo sulaikytas ir D.Ščesnavičius, kuris taip pat bandė nuslėpti savo tapatybę. Į Lietuvą jie buvo pargabenti prieš metus. Ir abu laukia nuosprendžio už grotų.

Duoti parodymus ikiteisminio tyrimo metu atsisakęs jau tris kartus teistas D.Ščesnavičius šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę Pravieniškėse už turto prievartavimą. Išpuolyje prieš Marką bei šio draugus jis dalyvavo, atidėjus bausmės, skirtos už turto prievartavimą, vykdymą.

Naujojoje byloje D.Ščesnavičiui pareikštas kaltinimas tik dėl viešosios tvarkos pažeidimo – prieš broliui nušaunant Marką, trenkus per veidą vienam šio draugui. Už tai D.Ščesnavičiui gresia laisvės atėmimas iki dvejų metų.

Jau penkis kartus teistas R.Gudynas kaltinamas nužudymu bei pasikėsinimu nužudyti du ar daugiau asmenų visuotinai pavojingu būdu ir iš chuliganiškų paskatų bei neteisėtu ginklo turėjimu. Pastarąjį jis teigia prieš savaitę iki išpuolio atėmęs iš nenustatyto asmens Prancūzų gatvėje – aikštelėje prie parduotuvės "Aibė".

Rytis Gudynas/Vilmanto Raupelio nuotr.

Pagal pareikštus kaltinimus R.Gudynui gresia laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Kaip ir Vilniaus apygardos teismui perduotoje byloje, kurioje jis kaltinamas nusikaltimais Pravieniškių pataisos namuose.

Tragiškai žuvusio Marko tėvai prašo iš R.Gudyno pusės milijono eurų moralinio atlygio. Nei jų sūnus, nei žuvusiojo draugai iki tol teisėsaugai nebuvo žinomi. Tačiau daugiau niekas iš nukentėjusiųjų nuo brolių jiems jokio ieškinio nepareiškė.

Ko bijo nukentėjusieji?

Šią savaitę planuotas šios bylos posėdis ir vėl neįvyko, nes jame nepasirodė nė vienas iš septynių nukentėjusiaisiais pripažintų asmenų. Nei Marko tėvai su seneliais, kuriems atstovavo advokatas, nei trys velionio draugai, tada patyrę lengvesnius sužalojimus.

Du iš pastarųjų teisėjų kolegija nusprendė į kitą posėdį atvesdinti prievarta. Vienas jų – jau minėtas Marko draugas, buvęs tada su juo automobilyje, kurio nepavyko prisišaukti ir bylą teismui rengusiems teisėsaugininkams.

Dėl ko kilo tragiškai pasibaigęs konfliktas ikiteisminio tyrimo metu išsiaiškinti nepavyko. Vienintelis iš teisiamųjų tada parodymus davęs R.Gudynas teigė esą buvo priverstas gintis, pajutęs grėsmę. Neva pirmiausiai buvo užpultas jo brolis, kuriam nei iš šio, nei iš to į atlapus įsikabino kažkoks jaunuolis, atbėgęs link jų garsiai šaukdamas nuo minėto Medvėgalio gatvės daugiabučio laiptinės, ties kuria būriavosi pastarojo draugai. Po akimirksnio link jų jau bėgo ir šie. O tuo metu už nugaros pasigirdo ir automobilio burzgimas. Prie pastarojo vairo esą sėdėjo asmuo, prieš tai jį aplenkdamas nelabai draugiškai jį nužvelgęs. Tačiau per veidą nuo D.Ščesnavičiaus gavęs vienas iš nukentėjusiųjų linkęs teigti, kad prieš jį smurtauta, einant pasitikti atvažiavusiųjų, jau konfliktavusių su teisiamais broliais, vienas iš kurių netrukus pradėjo šaudyti. Tada jis ir pakvietė pagalbon prie laiptinės besibūriuojančius kitus draugus.

Deividas Ščesnavičius/Vilmanto Raupelio nuotr.

Prieš šį įvykį buvo dingusi teisiamųjų trylikametė sesuo, kurios, mamos nurodymu, jie ir ėjo ieškoti. Mažametė buvo rasta prieš pat nuaidint šūviams. Tačiau teisėsaugininkai nerado ir jokio priežastinio ryšio tarp šių šūvių ir teisiamųjų sesers dingimo. Panašiau, kad tragedija tebuvo kažkokios senesnės istorijos, apie kurią linkusios nutylėti abi pusės, tęsinys. Ir galbūt tai yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl nukentėjusiųjų statusą šioje byloje turintys Marko draugai vengia akistatos su teisiamaisiais.