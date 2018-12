Makabriška Šančių paslaptis: pasiūlytos bausmės vienam iš žudikų atėmė kalbos dovaną

Dviem buvusiems Žemųjų Šančių gyventojams, per pusmetį tame pačiame šio Kauno mikrorajono name nužudžiusiems du žmones, pasiūlytos griežtesnės bausmės, negu numatytos pagal jiems pareikštą kaltinimą. Vienas iš jų dėl to taip sutriko, kad net atsisakė teisės į paskutinį žodį.