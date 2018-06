Makabriška Ramučių paslaptis tapo vieša

Apie S.P. dingimą 2016-ųjų pradžioje pranešė jo motina, pasigedusi sūnaus po 2015-ųjų Kalėdų ir 2016-ųjų sutikimo šventimo maratono.

Jau tada buvo užsikabinta už to, kad S.P. planavo su kitu tokiu pačiu nuolatinės gyvenamosios vietos neturėjusiu kauniečiu D.N. važiuoti į svečius pas Kauno rajone, Ramučiuose, gyvenantį savo pažįstamą A.N. Tačiau tiek pastarasis, tiek D.N. tikino, kad S.P. jie tada nesulaukę.

Dingusysis be žinios buvo nesėkmingai ieškomas beveik dvejus metus, kol pareigūnams pavyko surinkti pakankamai duomenų priremti įkalčiais prie sienos minėtus S.P. draugus. Ir vienas iš jų parodė, kur paslėpti dingusiojo, kuris, kaip paaiškėjo, buvo nužudytas dar prieš 2015-ųjų Kalėdas – gruodžio viduryje, palaikai.

Nustatyta, kad S.P. galimai buvo nužudytas per išgertuves pas A.N., kuriose vis dėl to dalyvavo. Jų metu įvyko konfliktas, per kurį neblaivus D.N. įtariamas keramikiniu puodeliu trenkęs S.P. į galvą. Pastarasis mirė įvykio vietoje.

N.P., kuris šio įvykio metu ne per seniausiai buvo grįžęs iš pataisos namų, neprisipažįsta

nužudęs S.P. bei slėpęs jo kūną. A.N. prisipažįsta padėjęs D.N. paslėpti kūną bei slėpęs informaciją apie šį nusikaltimą.

Baudžiamasis kodeksas už tyčinį nužudymą numato laisvės atėmimą nuo septynerių iki penkiolikos metų. Už nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimą gresia viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.

Kauno apygardos teismo, kuriam perduota ši byla, nuosprendžio D.N. laukia suimtas.