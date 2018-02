Lazdą perlenkęs skandalingasis „superagentas“ patyrė dar vieną fiasko

Šiandien Kauno apylinkės teisme po pertraukos buvo numatytas naujos šio jau tris kartus teisto Žiežmarių (Kaišiadorių r.) gyventojo bylos posėdis po dar vienos jam skirtos psichiatrinės ekspertizės.

Kaip jau rašyta, šioje byloje 20-metis M.K.Naujanis kaltinamas, prisistatydamas Kauno bei Vilniaus savivaldybių darbuotojams Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) agentu ir net pateikęs suklastotus šios tarnybos dokumentus, apgaule – esą specialioms STT operacijoms gavęs šių savivaldybių tarnybinį transportą. O su iš Vilniaus savivaldybės gautu automobiliu bandęs iš darbovietės Elektrėnų ligoninėje pagrobti vieno skyriaus vedėja joje dirbančią savo kaimynę. Anot jo bendrininko, sutikusio bendradarbiauti su teisėsauga, medikę planuota vežtis į kapines ir ten kankinti, siekiant iškvosti, kiek ji turi pinigų ir kur šiuos laiko.

Atversti šios bylos Kauno apylinkės teismui dar nepavyko. Ketinant tai padaryti dar gruodžio pradžioje, M.K.Naujanis pranešė, kad jam skirta dar viena psichiatrinė ekspertizė Utenos ekspertiniame skyriuje. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, – dar viename ikiteisminiame tyrime dėl sukčiavimo, kurį atlieka Vilniaus teisėsaugininkai.

M.K.Naujaniui pranešus teismui, kad ekspertizė jau baigta: jis – jau namuose, šiandien buvo paskirtas naujas posėdis šioje byloje. Tačiau kaltinamajam nepavykus įteikti šaukimo, bylą nagrinėjantis teisėjas Rimantas Grigas įpareigojo, kad į šiandieninį posėdį M.K.Naujanį atvesdintų Kaišiadorių policija. Galimai tai ir supykdė vis dar padebesiais, sprendžiant iš jo elgesio ankstesniuose posėdžiuose, skraidžiojantį M.K.Naujanį.

R. Grigas/Vilmanto Raupelio nuotr.

Šiandien, kaip ir praėjusį kartą, jis vėl bandė įsitaisyti advokatams skirtoje vietoje. Ir vėl buvo teisėjo perspėtas, kad kaltinamojo vieta yra kitur.

Tačiau šį kartą, skirtingai nuo praėjusio panašaus incidento, M.K.Naujanis atsisakė teisėjui paklusti, net ir perspėtas, kas už tai gresia. Jam besiožiuojant posėdyje buvo paskelbta pertrauka, po kurios M.K.Naujanio laukė siurprizas. Jį pergudravęs teisėjas ne tik parengė nutartį, kuria skyrė išsišokėliui 20 parų areštą, bet ir iškvietė konvojaus pareigūnus.

Šie pasirodė teismo salėje, vos pradėjus skelbti minėtą nutartį. O ją paskelbus, M.K.Naujanis dar buvo trumpam pasodintas ir į teismo narvą, kol buvo išspręstas advokato jam skyrimo klausimas, nes suimtiesiems gynėjas jau būtinas. Iki tol M.K.Naujanis teismui teigė, kad sugebės apsiginti pats.

Tuo šiandieninis posėdis ir baigėsi – ir vėl neatvertus šios bylos. Kitas numatytas po poros savaičių ir į jį M.K.Naujanis jau bus atvežtas su antrankiais. Be to, jis dar nėra susimokėjęs teisėjo R.Grigo skirtos apie 380 eurų baudos už tai, kad be pateisinamos priežasties neatvyko į vieną iš ankstesnių šios bylos posėdžių.