Kodėl įtariamas darbdavio žudikas iš Ukrainos pakeitė parodymus?

Vidurdienio trileris

Kaip jau rašyta, kailiais prekiavusio Ukrainos verslininko O.K., kurio nužudymu iš savanaudiškų paskatų kaltinamas R.Sadovskis, lavonas tik su glaudėmis ir šautine žaizda galvoje buvo aptiktas apie 150 metrų nuo kelio „Via Baltica“ 2016-ųjų balandžio 12-osios vidudienį. Šio šiurpaus radinio vieta - Kalvarijos seniūnijos Trakiškių kaimas yra apie aštuoniolika kilometrų nuo Lietuvos ir Lenkijos pasienio.

Nužudytasis buvo pasamdęs R.Sadovskį, kad šis su savo transportu padėtų jam pervežti iš Suomijos į Lenkiją šaldytų lapių uodegų krovinį. Tądien jiedu R.Sadovskio mikroautobusu „Mercedes Benz Sprinter“ su priekaba atvyko keltu iš Suomijos į Estiją. Ikiteisminio tyrimo duomenimis, tranzitu Lietuvą kirtęs jų automobilis buvo sustojęs Lietuvos ir Lenkijos pasienyje vos septynioms minutėms. O tos pačios dienos vakare Lenkijos ir Ukrainos sieną juo jau kirto tik R.Sadovskis, prieš tai pridavęs vežtą brangiakailį krovinį vienai Lenkijos bendrovei.

Tai, kas galimai įvyko minėto sustojimo Lietuvos ir Lenkijos pasienyje metu, nusukus nuo kelio „Via Baltica“ į nuošalų keliuką, šiandien yra sugulę į 41-erių R.Sadovskiui pareikštą kaltinimą. Šis Ukrainos Volynės apskrities gyventojas kaltinamas apie pusę vienuolikos dienos Trakiškių kaimo ribose šalia savo mersedeso iš nenustatyto ginklo šūviu į pakaušį nušovęs bendrakeleivį. Po to nustūmęs jo kūną į šalikelę ir ten palikęs, pagrobdamas aukos turėtus 10 tūkst. eurų, juvelyrinius dirbinius bei kitus daiktus, kurių bendra vertė – 23 tūkst. eurų. R.Sadovskiui inkriminuojamas ne tik darbdavio drabužių bei dviejų mobiliųjų telefonų, bet ir rankinio auksinio laikrodžio, tokios pačios keliolikos gramų grandinėlės, trijų įvairaus metalo žiedų, vienas iš kurių buvo su brangakmeniu, ir krokodilo odos diržo su auksine sagtimi pagrobimas.

Liudytojai nieko nematė

Šį nusikaltimą atskleidę Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai pernai buvo pripažinti geriausiais sekliais Lietuvoje.

R.Sadovskis tapo įtariamuoju, užfiksavus šalia O.K. kūno automobilio ratų pėdsakus ir peržiūrėjus netoliese esančių įmonių, įsirengusių vaizdo kameras, įrašus. Nustatyta, kad R.Sadovskio mikroautobusas buvo dingęs septynioms minutėms iš šių kamerų matymo lauko būtent toje atkarpoje, kurioje yra minėtas į kaimo turizmo sodybą vedantis keliukas, ties kuriuo aptiktas O.K. lavonas. Ir beveik tuo pačiu metu vienas apie porą šimtų metrų nuo šio radinio įsikūręs vietinis gyvenantis girdėjo šūvį. Šiandien teisme jis pasakojo tuo metu rūkęs kieme mėsą ir šio šūvio nesureikšminęs, nes netoliese - medžioklės plotai. Todėl ir neatkreipęs dėmesio, ar tuo metu kas nors nepravažiavo pro lavono radimo vietą.

Teisme šiandien parodymus davė ir jo kaimynas, važiavęs tą vidurdienį į savo mišką pušaitės ir aptikęs O.K. lavoną. Jis pasakojo palaikęs šalikelėje gulintį nuogalių alkoholio padauginusiu girtuokliu. Tačiau atvertęs nepažįstamąjį, išvydo kraują. Velionis buvo dar šiltas, tačiau ir šis liudytojas teigė pakeliui su jokia kita transporto priemone šiame žvyrkelyje neprasilenkęs.

Balsas drebėjo

Tokių liudytojų parodymų įkvėptas savo kaltės nepripažįstantis R.Sadovskis šiandien teisme pakartojo paskutinę savo versiją apie galimas O.K. žūties aplinkybes.

R.Sadovskis/ Vilmanto Raupelio

„Įvažiavę į Latviją, mes sustojome įprastinėje vietoje išsimaudyti. Ir jam persirengiant pamačiau jo lagamine tris pistoletus. Tepasakęs, kad ketina juos pardavęs uždirbti, jis daugiau šia tema nenorėjo kalbėti. O pasiekus Kauną, išlipo su šiuo lagaminu prie „Mersedeso“ serviso, kur jo laukė automobilis „Volvo“. Mačiau kaip jis apsikabino su iš „Volvo“ išlipusiu vyru. Man jo veidas pasirodė pažįstamas – atrodo, buvau jį matęs Suomijoje – kailių aukcione“, - pasakojo R.Sadovskis išdavikiškai drebančiu balsu.

Jis tikino, kad O.K., dėl viso pikto davęs jam savo mobilųjį telefoną, sakė, kad pasivys jį Suvalkuose. Tačiau ten jis O.K., kuris įsėdęs į „Volvo“, kuriame buvo dar vienas asmuo, netrukus pralenkė jo mersedesą, nesulaukė. O, kai po bergždžio laukimo bandė O.K. paskambinti, šio telefonas buvo išjungtas.

„Buvo labai šilta, dėl ko pradėjo tirpti krovinys priekaboje, todėl nusprendžiau, toliau nebelaukdamas, vežti jį į Lenkiją“, - toliau pasakojo R.Sadovskis, vis pabrėždamas, kad važiuojant nuo Kauno link pasienio ne kartą buvo sustojęs, nes kaito priekabos ratas. Tačiau, kur tai buvo, paaiškinti negalintis, nes prastai pažįsta Lietuvą.

Tačiau, ne ką konkretesnis jis buvo ir O.K. dukrai pasiteiravus, kaip atrodė tas vyras iš „Volvo“ - gal ji, kartu su tėvu lankydamasi kailių aukcionuose, šį atpažintų? „Jis buvo su juoda striuke ir mėlynais džinsais. O, kiek jam metų, neklausiau. Na, žmogus – kaip žmogus. Daugiau pasakyti negaliu, nes nebuvau išlipęs. Tačiau su mano bendrakeleiviu jie šnekėjosi rusiškai“, - toks buvo R.Sadovskio atsakymas.

Atpažino pagal tatuiruotes

Anot O.K. dukters bei našlės, pripažintomis šioje byloje nukentėjusiomis, paskutinį kartą jos su vyru bei tėvu bendravo per šio 44-ąjį gimtadienį, kuris buvo balandžio 11-ąją, t. y. remiantis kaltinimu, jo nužudymo išvakarėse.

Balandžio 13-ąją O.K. žmona sulaukė R.Sadovskio skambučio iš vieno vyro, kuris daugiau nebeatsiliepė, turėto telefono. R.Sadovskis teigė, kad alkoholio, anot O.K. žmonos, nevartojęs, nes buvo užsikodavęs, jos vyras išgėrė degtinės butelį ir liko Taline viešbutyje su kažkokia Oksana, o jam liepė nuvežti krovinį į Lenkiją. Netrukus R.Sadovskis grįžo į Ukrainą – esą taisyti sugedusios priekabos.

Po kurio laiko O.K. dukra gavo iš tėvo kolegės Charkove nuotraukas, kuriose atpažino jo tatuiruotes. Jas atsiuntusioji teigė radusi šias nuotraukas internete – kartu su pranešimu apie žmogžudystę Lietuvos ir Lenkijos pasienyje. Nuvykusi į Marijampolę, O.K. dukra atpažino tėvo palaikus.

Melavo R.Sadovskis, kad esą išleido savo bendrakeleivį Taline, ir Marijampolės teismui sprendžiant jo suėmimo klausimą. Kauno apygardos teisme, nagrinėjančiame O.K. nužudymo bylą, jis jau teisinosi, kad bijojo užsiminti apie ginklus, nes esą neturėjo advokato, nors visų jo apklausų protokoluose yra gynėjų parašai. Esą ir O.K. žmonai teigęs, kad vyras girtavo ir susitikinėjo su kita moterimi, taip pat nenorėdamas gąsdinti našlės dėl ginklų.

Politinių aktualijų šešėlis

Anot O.K. dukros ir žmonos, atėjus vasarai, kai apmirdavo verslas, nužudytasis ketino eiti savanoriu į Ukrainos kariuomenę. O iki tol dovanodavo jai kaip labdarą komandiruočių į užsienį metu pigiau įsigytus automobilius. Tačiau abu O.K. turėti ginklai yra likę jo namų seifuose.

Duomenų, kad specialųjį vidurinį išsilavinimą turinčiam R.Sadovskiui Ukrainoje būtų buvęs išduotas leidimas ginklui, nėra. Nerastas ir ne mažesnio, kaip 9 mm kalibro ginklas, kuriuo buvo nušautas O.K., kaip ir nužudymo metu dingęs jo turtas.

Velionio našlė su dukra prašo priteisti iš R.Sadovskio po 100 tūkst. eurų moralinį atlygį kiekvienai. O kaltinamajame akte minimą 23 tūkst. eurų turtinę žalą, bylai pasiekus teismą, padidino beveik iki 64 tūkst. eurų. Esą, grįžusios iš Marijampolės į Kijevą, jos ne tik surado namuose velionio dėvėtų papuošalų įsigijimo čekius, bet ir, kruopščiai peržiūrėjusios spintas, patikslino jo į paskutinę komandiruotę pasiimtus daiktus.

Tačiau R.Sadovskis tikina, kad O.K. išlipo susitikime Kaune su visais savo daiktais, kurių dalis buvo lagamine.

Peržiūrėjus vaizdo įrašus, juose R.Sadovskio minimas „Volvo“ O.K. palaikų radimo apylinkėse nėra užfiksuotas. O pareigūnams atlikus eksperimentą – šaudant lauke ir automobilyje, panašiame į R.Sadovskio mersedesą, šūvį prieš O.K. palaikų radimą girdėjęs kaimynystėje gyvenantis liudytojas nurodė, kad buvo šauta lauke. Be to, lyg į vandenį dingo priekaba, dėl kurios remonto R.Sadovskis teigė turėjęs grįžti į Ukrainą. Stojęs prieš teismą, jis tikino, kad po remonto pastatęs ją aikštelėje Lenkijoje, kur ji visada stovėdavo. Ir esą kriminalistų šalia O.K. kūno nufotografuoti vasarinių padangų pėdsakai, o jis į Suomiją su savo darbdaviu važiavo dar žieminėmis, kurias pasikeitė tik grįžęs į Ukrainą.