Kito teisėjo papirkimu kaltinamas teisėjas stojo prieš teismą

Teisėjas į Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) akiratį pateko, kai bandė padėti sušvelninti bausmę neblaiviam vairuotojui.

R. Antanavičius pareigų neina, jo įgaliojimai sustabdyti.

„Kaltu neprisipažįstu, parodymus sutinku duoti po viso įrodymų tyrimo“, – Vilniaus apygardos teismo posėdyje ketvirtadienį pareiškė 40-metis R. Antanavičius.

Generalinės prokuratūros prokuroras Gintaras Jasaitis paskelbė kaltinamąjį aktą, kad teisėjas R. Antanavičius kaltinamas 2017 metų birželio 4 dieną, svečiuodamasis Mažeikiuose pas teisėją Mindaugą Klemenį jo namuose jam davė 600 eurų kyšį.

Šiuo kyšiu siekta, kad teisėjas M. Klemenis sumažintų teisės vairuoti atėmimo terminą neblaiviam vairuotojui.

Apie papirkimą M. Klemenis pranešė STT, byloje jis yra liudytojas. M. Klemenis kviečiamas duoti parodymų kovo 26 dieną vyksiančiame kitame bylos posėdyje.

Už kolegos papirkimą R. Antanavičiui gresia bauda arba laisvės atėmimas iki 5 metų.

Teismas jau yra priėmęs verdiktus dėl kitų asmenų, jie pripažinti kaltais dėl bandymo papirkti Mažeikių teisėją M. Klemenį.

Buvusį Mažeikių rajono apylinkės prokurorą Žilviną Gžimailą Šiaulių apygardos teismas nubaudė 5272 eurų bauda. Dar vienas asmuo už papirkimą nubaustas 6025 eurų bauda. Abu jie kaltę pripažino, todėl jų byla baigta supaprastinto proceso tvarka.

Šiuos nuosprendžius prokuroras Gintaras Jasaitis paprašė pridėti prie R. Antanavičiaus baudžiamosios bylos. Prokuroras sakė šiais nuosprendžiais grįsiantis teisėjo M. Klemenio parodymų teisingumą.

Šūsnį dokumentų – įvairių teismų nutarčių ir kt. – teismui įteikė ir R. Antanavičius su savo gynėju Justu Jankausku. Korupcija kaltinamas teisėjas sako, kad pareigūnai neturėjo teisės patekti į jo gyvenamąją vietą.

„Apeliacinis teismas yra pasisakęs dėl procesinių prievartos priemonių – tai yra asmens kratos ir gyvenamosios vietos kratos procesinių veiksmų atlikimo. Yra aiškiai pasakyta, kad tokie procesiniai veiksmai prieš asmenį (turintį imunitetą – BNS), tokie veiksmai negalėjo būti atliekami. Tačiau nepaisant to, ikiteisminio tyrimo institucijos tai atliko. Be abejo, dėl to pasisakys šią bylą nagrinėjantis teismas“,– žurnalistams sakė R. Antanavičiaus advokatas J. Jankauskas.

Jis užsiminė ir apie galimybę rengti neviešus baudžiamosios bylos posėdžius, nes reikia išreikalauti duomenis apie neviešo pobūdžio procesinius veiksmus.

Vitalijus Vaičius, kurio administracinę bylą nagrinėti turėjo M. Klemenis, ikiteisminio tyrimo metu taip pat apklaustas. Jis paneigė inicijavęs Mažeikių rajono teisėjo papirkimą ar žinojęs apie tai.

„Tokiai versijai prieštaraujančių duomenų nebuvo surinkta, todėl V. Vaičius baudžiamojon atsakomybėn nėra patrauktas“, – skelbė prokuratūra.

R. Antanavičius anksčiau yra dirbęs Mažeikių rajono apylinkės teisme. 2016 metais šis teisėjas dalyvavo atrankoje į Kauno apygardos teismo pirmininko pareigas. R. Antanavičius 2001–2002 metais yra dirbęs juristu Plungės rajono savivaldybės administracijoje, 2002–2005 metais dirbo specialistu Specialiųjų tyrimų tarnyboje, vėliau – padėjėju Klaipėdos miesto apylinkės teisme, teisėju Mažeikių rajono apylinkės teisme.

Nuo 2013 metų lapkričio ir iki šiol R. Antanavičius dirbo Kauno apygardos teisme.

Neblaivaus vairuotojo skundas išnagrinėtas teisme, policijos nutarimas nubausti vairuotoją paliktas galioti.