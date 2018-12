Tarptautinė operacija Kaune: kodėl Vokietija tapo švedišku stalu mūsų vagims?

Išgaudyti per valandą

Šios gaujos organizatoriumi laikomas už automobilių vagystes jau teistas kaunietis.

Pastarojo ir įtariamų jo sėbrų sulaikymo operacijoje kartu su Kauno teisėsaugininkais ir "Aro" rinktine Lietuvoje dalyvavo ir specialiai šiuo tikslu atvykusi keliolikos Vokietijos pareigūnų grupė, vadovaujama prokurorės Miriam Weisenburger.

Įtariamieji pirmadienį išgaudyti per vieną valandą. Penki asmenys sulaikyti Kaune. "Kauno diena" rašė, kad operacijos liudytojais tapo apie 9 val. pro Aleksoto kalno papėdę važiavę vairuotojai.

Dar trys asmenys tuo pačiu metu buvo sulaikyti Vilniuje ir du – Vokietijoje. Tarp pastarųjų – ir moteris, jau senokai ten gyvenanti lietuvė. Kartu su ja Vokietijoje sulaikytas ir vienas Latvijos gyventojas.

Vienas iš sulaikytųjų buvo grįžęs iš Vokietijos tik praėjusį šeštadienį. Jų amžius – nuo 22 iki 50 metų. Keturi iš jų – jau teisti už automobilių vagystes.

Sulaikytieji Lietuvoje vakar visą dieną buvo vežami į Kauno apylinkės teismą, kurio prašyta juos suimti. Vėliau visi jie turėtų būti išduoti Vokietijai, kur ir bus teisiami.

Sulaikytieji siejami su penkiolika pernai ir šiais metais trijose federacinėse Vokietijos žemėse įvykdytų prabangių automobilių – "Porsche", BMW, "Mercedes-Benz" – vagysčių. Pagrobti automobiliai, priklausę ir privatiems asmenims, ir bendrovėms, buvo šių metų laidos arba vos metų senumo. Jų vertė – nuo 30 iki 175 tūkst. eurų, o bendra vertė – 1,5 mln. eurų. Grobis buvo skirtas Rytų rinkai. Daugiausia – Tadžikistanui.

Be to, per kratas sulaikant įtariamuosius, kurių atlikta 20, rasta ir narkotinių medžiagų, ir šaunamasis ginklas.

Agurkas – ir vokiškai agurkas

Apie tai, kad dauguma Vokietijos teisėsaugininkų žino lietuvišką žodį "agurkas", rašyta jau ne kartą. Tokį pėdsaką šios šalies kriminalistikos istorijoje paliko Kauno Agurkinių nusikalstamo susivienijimo nariai ir jo atplaišos, įsisukę į Vokietijos automobilių parką, vos Lietuvai 2004-ųjų gegužę įstojus į ES ir atsivėrus sienoms.

Kauno teismai iki šiol nagrinėja tokių nusikaltimų, įvykdytų Vokietijoje, bylas. Dalis tuo besispecializavusių grupuočių narių teisiami Lietuvoje, nes čia buvo sulaikyti mūsų teisėsaugininkų iniciatyva.

Pamąstymų, kodėl Vokietija jau keliolika metų yra tapusi savotišku švedišku stalu mašinvagiams iš Lietuvos, Kauno teisėsaugininkai turi įvairių. Neatmesdami prielaidos, kad ne paskutinį vaidmenį vaidina ir įdirbis, ir ryšiai, jie akcentuoja ir tai, kad Vokietija – didelė šalis, o jos automobilių parkas – gana jaunas. Be to, ten – didelis prabangių automobilių pasirinkimas. Ir nemaža lietuvių bendruomenė.

Agurkinių lyderio Sauliaus Velečkos pravardė – ne vienos Vokietijos teisėsaugininkų kartos žinomiausias lietuviškas žodis.

Vis dėlto Kauno teisėsaugininkai nelinkę sieti prabangių vokiečių automobilių vagysčių tik su viena kuria nors nusikalstama Lietuvos gauja, nors ir pripažįsta, kad didžiausias, ko gero, yra agurkinių įdirbis.

Be to, anot pašnekovų, automobilius Vokietijoje vagia ne tik lietuviai, bet ir serbai bei lenkai.

Pirmoji kregždė

Vienas pirmųjų Vokietijoje pavogtų automobilių dalių sandėlis Kaune buvo aptiktas dar 2006-ųjų spalį. Jis veikė buvusiose "Koordinatės" patalpose Savanorių pr. – po naudotų automobilių dalių prekyvietės iškaba.

Ši apie 2 tūkst. kv. m patalpa buvo iki lubų prikrauta automobilių detalių. Vienas iš ją demaskuojant dalyvavusių Kauno teisėsaugininkų tada teigė, kad, norint atgal tuo pačiu keliu išgabenti šiame sandėlyje sukauptą turtą, reikėtų ne mažiau kaip dešimties furgonų.

Kauno teisėsaugininkams pagal šioje prekyvietėje aptiktas automobilių detales pavyko tada surinkti šešis Vokietijoje pavogtus automobilius: keturis BMW, "Audi A8" ir "VW Passat". Visi jie prieš mėnesį buvo pavogti Berlyne.

Šios operacijos metu realizuota operatyvinė informacija, kad iš Vokietijos į Lietuvą krovininiais automobiliais gabenamos vogtų automobilių detalės, Kauno policiją pasiekė 2006-ųjų pavasarį. Gautos informacijos patikrinimas, kuriuo užsiėmė penkių pareigūnų grupė, truko apie pusmetį.

Rekordas dar nepagerintas?

Šiemet balandį Kauno apylinkės teismas paskelbė nuosprendį keturiems kauniečiams, 2012-aisiais – per septynias naktis pagrobusiems Vokietijoje turto už daugiau kaip 181 tūkst. eurų.

Šios organizuotos grupuotės, kurios grobiu tapo vienuolika didelės vertės automobilių, subūrimu kaltinti policijos operatyvininkų su Agurkiniais siejami 37-erių Rytis Sadauskas ir metais jaunesnis Tomas Kurmilavičius.

R.Sadauskas kaltinamas kitos automobilių vagių grupuotės, šiurpinusios Vokietiją, organizavimu.

Jie kaltinti ne tik suradę asmenis, sutinkančius vykdyti tokias nusikalstamas veikas, bet ir parengę šių vykdymo planą bei paskirstę vaidmenis, sau prisiimdami bendrininkų kelionių į Vokietiją finansavimą ir pragyvenimo ten, kol bus įvykdytas užsakymas, išlaidas. Kartu – ir jų aprūpinimą vagiamų automobilių varikliams paleisti reikalinga įranga.

R.Sadausko ir T.Kurmilavičiaus suburta grupė kaltinta per kelias 2012-ųjų sausio naktis pagrobusi Vokietijos Krefeldo ir Gelderno miestuose šešis "Volkswagen" modelio automobilius. O per vieną tų pačių metų liepos naktį Diuseldorfe – tris BMW. Visi jie dienos metu buvo nusižiūrėti nuosavų namų kvartaluose. Grobis buvo slepiamas specialiai šiuo tikslu išsinuomotame garaže-bunkeryje, o pavogtų automobilių duomenys ir kėbulų numeriai buvo perduoti Lietuvoje šios informacijos laukusiam T.Kurmilavičiui, kad pastarasis organizuotų netikrų dokumentų pagaminimą. Perdarius pavogtų automobilių kėbulo numerius ir pakeitus spyneles, jie trimis automobilvežiais pargabenti į Lietuvą. Ir per du tris mėnesius realizuoti Kauno automobilių turguje.

Iš pavogtų automobilių pavyko rasti tik vieną "VW Golf" – šalia turgaus esančioje automobilių saugojimo-pardavimo aikštelėje.

Kaltinimai teisiamiesiems rėmėsi vieno buvusio jų bendrininko, atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės, nes sutiko bendradarbiauti su teisėsauga, parodymais.

Įpareigoti nakvoti namuose

T.Kurmilavičius, pravarde Kurmis, prisistatė teismui vienos bendrovės pardavimo vadovu. R.Sadauskas teigė, kad vadovauja trims kompanijoms Anglijoje. Esą viena iš jų, kaip girtasi televizijos laidoje, skirtoje sėkmingiems emigrantams, – asmens sargybinių įmonė, teikianti paslaugas ne tik turtuoliams šios šalies verslininkams ir žinomiems žmonėms, bet ir kriminalinio pasaulio veikėjams.

Minėti keturi šios grupuotės nariai buvo teisiami Lietuvoje todėl, kad buvo sulaikyti čia. Dar vienas sulaikytas Vokietijos policijos neblaivus prie vieno pavogto automobilio vairo Vokietijoje. Užsienyje, Norvegijoje, buvo sulaikytas ir už automobilvežių grobio pargabenimui užsakymą ir jo realizavimą Kauno automobilių turguje klientams iš Rusijos bei Kazachijos atsakingas dar šios grupuotės narys, kuris vėliau pargabentas į Lietuvą ir teistas atskirai.

Kauno apylinkės teismas konstatavo, kad įrodymų, jog prieš jį stojęs kauniečių ketvertukas padarė jai inkriminuotus nusikaltimus, pakanka. Tačiau jai skirtos bausmės, mažesnės už grėsusios vidurkį, atsižvelgiant į tai, kad nuo inkriminuotų nusikaltimų iki nuosprendžio už juos praėjo net šešeri metai. Ir tiek laiko buvo ne tik suvaržyta kaltinamųjų laisvė, bet jie turėjo patirti ir kitų nepatogumų, tarp šių – ir netikrumą dėl savo ateities.

R.Sadauskui ir T.Kurmilavičiui skirtas laisvės atėmimas ketveriems metams, atidedant bausmės vykdymą trejiems metams ir įpareigojant nuo 23 iki 6 val būti namuose. Panašiai – nakvoti naktimis savo namuose Lietuvoje nubausti ir kiti du šios grupuotės nariai. Jokių ieškinių teisiamiesiems pavogtų automobilių savininkai nepareiškė, nes jų nuostolius kompensavo Vokietijos draudimo firmos.

Šis nuosprendis yra apskųstas Kauno apygardos teismui.