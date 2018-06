Kauno sadistas pasiųstas į nokautą

Su Aušvico koncentracijos stovyklos budeliu prokuroro palygintas Andrius Kalasiūnas Apeliacinio teismo dovana džiaugėsi neilgai. Pastarojo sprendimą perpus sumažinti sadistui skirtą bausmę panaikino Aukščiausiasis Teismas (AT).

Kovojo iki galo

Pernai Kalėdų išvakarėse paskelbtu Apeliacinio teismo nuosprendžiu A.Kalasiūnas buvo išteisintas dėl pasikėsinimo kankinant ar kitaip itin žiauriai nužudyti savo buvusią merginą. Jo veiksmai buvo perkvalifikuoti tik į grasinimą nužudyti ir nesunkų sveikatos sutrikdymą, nors ir padarytą kankinant ar kitaip itin žiauriai. Tai šokiravo prokurorus, kurie kreipėsi į aukštesnės instancijos teismą.

Praėjusią savaitę AT jų skundą patenkino. Panaikino jau įsiteisėjusį Apeliacinio teismo nuosprendį. Juo A.Kalasiūnui buvo palikta tik ketverių metų laisvės atėmimo bausmė – vietoj devynerių, kuriuos skyrė prieš tai jo bylą nagrinėjęs Kauno apygardos teismas. AT paliko galioti pastarojo nuosprendį.

Kaip jau rašyta, į Apeliacinio teismo daugiau kaip perpus nurėžtą bausmę įskaičiavus laiką, kurį A.Kalasiūnas praleido už grotų, laukdamas nuosprendžio ir šį paskelbus, jis jau netrukus galėjo išeiti į laisvę.

Be to, pagal nusikalstamas veikas, į kurias jo veiksmus perkvalifikavo Apeliacinis teismas, galėjo būti paleistas į laisvę ir lygtinai anksčiau laiko. Tačiau, kol teismai nagrinėjo iš pradžių jo, o vėliau ir prokurorų skundus, A.Kalasiūnas buvo laikomas Kauno tardymo izoliatoriuje, kurio pareigūnai bent jau lygtinio paleidimo klausimų nesprendžia. Po AT nutarties A.Kalasiūnas jau bus pervežtas į pataisos namus, kuriuose ir atliks likusią bausmės dalį.

Neišlaikė liudytojo nervai

"Kauno diena" rašė, kad 2016-ųjų lapkritį Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija buvo pripažinus A.Kalasiūną neteisėtai atėmus laisvę savo buvusiai merginai ir pasikėsinus ją nužudyti itin žiauriai.

Ji buvo pagrobta 2014-ųjų liepos 20-osios vakarą iš vieno Partizanų gatvės daugiabučio kiemo. Jėga įgrūsta į A.Kalasiūno BMW. Į spąstus pakliuvusi auka vežiota šiuo automobiliu apie valandą, nepaliaujant prieš ją smurtauti, – vis susigalvojant naujų sadistiškų kankinimo būdų, kuriuos prokuroras prilygino Aušvico koncentracijos stovyklos gydytojo Josefo Mengelės metodams. Kol buvo išvaduota policijos patrulių, ant kurių rankų prarado sąmonę. Jos kelis kartus mergina buvo netekusi ir per pačią egzekuciją. Pareigūnams apie šią pranešė jos liudytoju prieš savo valią tapęs A.Kalasiūno draugas, sėdėjęs tą vakarą prie BMW vairo, nes jo savininkas buvo neblaivus. Po sulaikymo A.Kalasiūnui buvo nustatytas vidutinis girtumas – 1,83 promilės alkoholio.

Teisme liudytojas nebenorėjo iš naujo prisiminti tos nakties įvykių. Ir prašė paskelbti jo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kaip A.Kalasiūnas savo draugei atsuktuvu sužalojęs kaklą, ne kartą bandė ją išstumti iš važiuojančio automobilio. Liudininkui vis pavykdavo BMW pristabdyti. Galiausiai A.Kalasiūnas savo pasiekė ir, partempęs auką atgal į automobilį, rengėsi vilkti ją grindiniu, privėręs plaukus durelėmis. Tačiau tada draugas atsisakė toliau važiuoti.

Pavertė teismą šou

Kitą šios egzekucijos liudytoją, net po metų pamačius teismo narve A.Kalasiūną, ištiko isterijos priepuolis.

Pati nukentėjusioji teigė tada atlaikiusi apie 200 sužvėrėjusio savo buvusio draugo smūgių ir spyrių. Ir iki šiol sapnuojanti išgyventą košmarą ir blogai girdi viena ausimi, nes buvo trūkęs šios būgnelis. Be to, pradėjo bijoti žmonių. Ji prašė iš teisiamojo 30 tūks. eurų moralinio atlygio.

Teismas priteisė 12 tūkst. – atsižvelgdamas į turtinę A.Kalasiūno padėtį (jo finansinius įsipareigojimus bankui) ir Aukščiausiojo Teismo praktiką.

Į Kauno apygardos teismo nuosprendžio paskelbimą A.Kalasiūnas tada atvyko nešinas užrašu "Korupcija valdo Lietuvą, pasipriešinsite – baigsite taip, kaip aš".

Į šou buvo panašus ir visas daugiau kaip metus Kauno apygardos teisme trukęs šios bylos nagrinėjimas. Į pirmuosius jos posėdžius dar ateidavusios mįslingos moterys, viešai rodžiusios teisiamajam prielankumo ženklus. Tačiau po to, ką išgirdo savo ausimis, proceso pabaigoje jos jau nebesirodė.

Pavyko rasti bendraminčių

Tai, kad nuteistasis skųs Kauno apygardos nuosprendį, abejonių beveik nebuvo. Jo byla buvo perduota šiam teismui keturių tomų. Tačiau skelbiant nuosprendį nuo nesibaigiančių A.Kalasiūno, savo išsidirbinėjimais vis labiau panašėjusio į skandalingąjį pedofilą Ervydą Čekanavičių, skundų ir prašymų patrigubėjo iki dvylikos tomų.

Savo skunde Apeliaciniam teismui A.Kalasiūnas ir toliau dėjosi moterų pavydo auka tapusiu kazanova – esą ikiteisminį tyrimą atlikusi tyrėja buvo šališka dėl jo santykių su šios kolege ir kito kolegos dukra. Kaltino A.Kalasiūnas šališkumu ir prokurorą, siūliusį jį įkalinti dvylikai su puse metų, bei Kauno apygardos teismą, prašydamas pakeisti šio nuosprendį.

A.Kalasiūno skundą nagrinėjusi Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija pastarąjį jo prašymą patenkino, konstatuodama, kad jo padaryti nusikaltimai, išskyrus neteisėtą laisvės atėmimą, kvalifikuoti neteisingai, dėl to skirta ir nepelnyta bausmė. Esą Kauno apygardos teismas nepagrįstai sureikšmino nukentėjusiosios ir BMW, kuriuo ji vežiota, vairavusio A.Kalasiūno draugo parodymus dėl nuteistojo naudoto smurto apimties ir mechanizmo. Nukentėjusioji patyrė baimę ir stresą, o BMW vairuotojas negalėjo matyti, kas vyko jam už nugaros, ir tiksliai suskaičiuoti smūgių. Be to, nepatvirtino jų nurodyto smūgių kiekio ir teismo medicinos ekspertė, konstatavusi nukentėjusiajai sužalojimus, tarp kurių sunkiausi – kraujo išsiliejimas po galvos smegenų dangalu ir kairiojo stipinkaulio lūžis, padarytus ne mažiau kaip 24 trauminiais poveikiais.