Kaunietį suluošinęs svečias iš Estijos įkalinimo išvengė

Šokiruojantį išpuolį vienoje iš Kauno sankryžų surengusiam estui, per kurį jo įsiūčio auka tapęs kaunietis prarado regėjimą viena akimi, pavyko išsiverkti Kauno apygardos teismo malonę.

Pateko į spąstus

Kaip jau rašyta, šis išpuolis, po kurio Estijos piliečio Mareko Saaro auka, paskambinusi telefonu 112, puolė šaukti, kad nebemato viena akimi, įvyko pernai – spalio 5-osios popietę Islandijos plento ir Jonavos gatvių sankirtoje. Nukentėjusysis čia buvo sustojęs prie degant raudonam šviesoforo signalui. Tuo ir pasinaudojo, patikslintais duomenimis, nukentėjusiojo „VW Touran“ jau nuo Giraitės įžūliai savo BMW persekiojęs M.Saaras.

Anot nukentėjusiojo, prieš tai jiedu važiavo magistraliniu keliu Klaipėda-Kaunas, kuriame BMW su estiškais numeriais vairuotojas ir pradėjo jį persekioti, net kelis kartus bandydamas blokuoti ir sukelti avariją. Nepadėjo ir „VW Touran“ vairuotojo manevras pasukti į Kauną, kur jis netrukus pateko į šviesoforo spąstus ir po kelių sekundžių tapo persekiotojo įsiūčio auka. Iššokęs iš savo BMW, M.Saaras puolė daužyti „VW Touran“ vairuotojo durų stiklą. O šio duženoms pažirus į saloną, ir kumščiais talžyti oponento galvą. Anot ekspertų, buvo mažiausiai aštuoni smūgiai.

Į Kauno klinikas nuvežtam „VW Touran“ vairuotojui ten dirbantys medikai nelabai jau kuo galėjo padėti. Dėl kairės akies ragenos kiaurinės žaizdos ir su ja susijusio regėjimo aštrumo praradimo šis 30-metis prarado 30 proc. darbingumo.

Sulaikytas po pusmečio

Po išpuolio M.Saaras grįžo į savo BMW ir skubiai pasišalino iš įvykio vietos. Jeigu ne vienas pilietiškas liudytojas, spėjęs nufotografuoti chuliganą, šis galėjo būti ir nenustatytas, nes iškviesta policija jo įvykio vietoje jau neberado.

Nepavyko sulaikyti Kauno centro link nurūkusio išpuolio autoriaus, kuris, kaip paaiškėjo vėliau, buvo tądien atvykęs į Kauną verslo reikalais, ir sekant karštais pėdsakais. Tą pačią dieną automagistralėje Vilnius-Klaipėda įrengtas greičio matuoklis užfiksavo jo BMW lekiantį 190 km/val. greičiu.

Chuligano asmenybė nustatyta, tik padedant Estijos teisėsaugininkams – pagal jau minėto pilietiško įvykio liudytojo nuotraukas, kuriose užfiksuotas ir chuligano BMW valstybinis numeris. Nors šis ir buvo registruotas ne įtariamojo vardu.

Paaiškėjo, kad šis 36-erių metų Estijos pilietis – jau teistas tėvynėje, tačiau ne už panašius dalykus, o už sukčiavimą. Anot paties M.Saaro, prieš penkerius-šešerius metus jis apgavo draudimo kompaniją ir atsipirko tik pinigine bauda.

Įtariamojo paieška užtruko, nes nebuvo žinoma jo gyvenamoji vieta. Jis buvo sulaikytas pagal Europos arešto orderį, kai pasibaigus dokumento galiojimo laikui atvyko kovo pabaigoje į vieną Estijos migracijos tarnybą.

Atsiprašė ir gailėjosi

Lietuvai M.Saaras buvo perduotas per porą savaičių ir laukė nuosprendžio suimtas, nors ir bandė ištrūkti į laisvę, siūlydamas už tai septynių tūkstančių eurų užstatą.

Pagal pareikštą kaltinimą viešosios tvarkos pažeidimu bei sunkiu sveikatos sutrikdymu iš chuliganiškų paskatų M.Saarui grėsė laisvės atėmimas iki dvylikos metų.

Stojęs prieš Kauno apygardos teismą, jis neneigė smurtavęs prieš „VW Touran“ vairuotoją – esą „emocijos paėmė viršų“. Tačiau po teisiamojo parodymų taip ir nepaaiškėjo, kuo jį taip įsiutino auka. Nors, anot išpuolio liudytojų, matydami jo surengtą linčo teismą kolegai, jie iš baimės net užsirakino savo automobiliuose. Taip brutaliai jis atrodė.

M.Saaras, prisipažinęs teisme, kad yra anksčiau kultivavęs vieną iš kovinių sporto šakų, viešai atsiprašė nukentėjusiojo ir tikino, kad labai gailisi dėl savo poelgio. Tačiau jo auka teigė negalinti suprasti, juolab – pateisinti, teisiamojo veiksmų, nors su šiuo ir sutarė dėl padarytos žalos atlyginimo. Nepaisant to, kad jam, dirbusiam vairuotoju, regėjimo viena akimi praradimas yra neįkainojamas. Nukentėjusysis pareiškė M.Saarui 20 tūkst. eurų ieškinį. Pastarasis 12 tūkst. eurų jam jau sumokėjo, belaukdamas nuosprendžio, į kurio paskelbimą nukentėjusysis neatvyko.

Atlygino, belaukdamas nuosprendžio, M.Saaras ir Valstybinės ligonių kasos bei Policijos departamento išlaidas už aukos gydymą – beveik 860 eurų ir jo ekstradiciją į Lietuvą – beveik 740 eurų. Tačiau prokuroras vis tiek pasiūlė M.Saarui penkerių metų laisvės atėmimo bausmę, kas net pravirkdė teisiamąjį, bandžiusį dangstytis esą žmonos, su kuria tėvynėje turi autodetalių verslą, neįgalumu.

Paleistas teismo salėje

Bylą nagrinėjusi teisėja Daiva Jankauskienė pripažino M.Saarą kaltu. Tačiau, skelbdama nuosprendį Lietuvos Respublikos vardu, paleido jį iš teismo narvo, į kurį M.Saarą atlydėjo net keturi konvojaus pareigūnai. Jam skirtas tik laisvės apribojimas dvejiems metams, įpareigojant nuteistąjį per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo neatlygintinai išdirbti 150 valandų sveikatos priežiūros ar kitose įstaigose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Be to, iš jo dar priteista 1200 eurų – nukentėjusiajam už advokato išlaidas.

Tokį savo sprendimą D.Jankauskienė motyvavo teismų praktika panašiose bylose, kai kaltinamasis prisipažįsta ir sutinka atlyginti padarytą žalą. Tokiais atvejais jam skiriama minimali dvejų metų laisvės atėmimo bausmė, gręsianti už padarytą nusikaltimą. Tačiau, kaip akcentavo teisėja, M.Saaras ne tik prisipažino, bet ir geranoriškai atlygino didžiąją dalį padarytos žalos. Be to, jis išlaiko neįgalią žmoną.

Nuosprendžio, kurį dar galima apskųsti, vykdymas perduotas Estijos Respublikai, nes tokia buvo M.Saaro perdavimo Lietuvai pagal Europos arešto orderį sąlyga. Paleidžiant jį teismo salėje, suėmimas pakeistas į rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios vietos Taline be vietinių pareigūnų žinios – jeigu nuosprendis būtų apskųstas ir jam reikėtų atvykti į skundo nagrinėjimą Lietuvos apeliaciniame teisme.

Teismo posėdžių salę, padėkojęs D.Jankauskienei už tokį nuosprendį, M.Saaras paliko su ašaromis akyse. Tačiau jau dangstydamasis nuo žiniasklaidos fotoobjektyvų ką tik jam įteiktu nuosprendžiu.