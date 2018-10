Kas surengė linčo teismą Agurkinių atstovui?

Aiškėja, kad trečiadienį, vidury baltos dienos, Draugystės parko prieigose įvykusi egzekucija galimai veda į Kauno organizuoto nusikalstamumo pasaulį. Daugybinius sužalojimus, tarp jų – ir durtinius, tada patyręs 36-erių A.N. siejamas su Agurkiniais, kurių „galvos“ šiuo metu atlieka jiems skirtas bausmes už narkotikų kontrabandą.

Kauno klinikų specialistų globoje šiuo metu esantis A.N. - taip pat siejamas su šiuo metu Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos atliekamais ikiteisminiais tyrimais dėl neteisėto disponavimo narkotikais. Nepaisant to, kad portalo kauno.diena.lt duomenimis, ne per seniausiai yra išleistas į laisvę.

Minėta Kauno policijos valdyba atlieka ikiteisminį tyrimą ir dėl A.N. sužalojimo, įvykdyto trečiadienio pavakarę netoli automobilių stovėjimo aikštelės, esančios tarp Taikos prospekto „Norfos“ ir Draugystės parko. Kaip jau pranešė Policijos departamentas, tądien, apie 17 val., ten grupės asmenų, pirminiais duomenimis – keturių-penkių, buvo sumuštas ir sužalotas nenustatytu aštriu daiktu A.N.

Penktadienio vidurdienį įtariamieji daugybiniais A.N. sumušimais bei rankų ir kojų supjaustymu dar buvo nesulaikyti.

Prieš septynerius metus A.N. buvo teisiamas dėl didelės vertės turto prievartavimu kartu su buvusiu Agurginių lyderio Sauliaus Velečkos apsaugininku Deimantu Bugavičiumi, prieš trejus metus nušautu Šilainiuose. Kaip jau rašyta, susidorojimu su D.Bugavičiumi įtariami du samdyti žudikai iš Estijos šiuo metu laukia teismo už grotų.