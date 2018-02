Įtariamajai nunuodijus sūnelį pasiūlyta beveik maksimali bausmė

Šokiruojantis kaltinimas

"Kauno diena" rašė, kad neseniai 31-erių sulaukusi I.Bogovičienė yra kaltinama itin žiauriu bejėgiškos būklės mažamečio savo sūnaus nužudymu.

Mįslinga šio mažylio, mirusio vos sulaukus vienų, liga tapo tikru iššūkiu medikams. Berniukas pateko pas juos vos kelių mėnesių ir beveik visą likusį savo trumpą gyvenimą praleido ligoninėje. Galiausiai ant jo kūno atsivėrusios mįslingos žaizdos, kurių niekaip nepavyko išgydyti net ir konsultuojantis su specialistais iš užsienio, baigėsi audinių nekroze. Per pažeistas vietas odoje įsimetė infekcija, ir mažylis mirė nuo kraujo užkrėtimo.

Šią mįslę medikams pavyko įminti tik po kelerių metų. Palyginus mirusio vaiko ir jo motinos, atsidūrusios pas juos daugiau kaip po dvejų metų dėl panašių žaizdų, tyrimų pavyzdžius. Pranešus apie kilusius įtarimus teisėsaugininkams, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jis baigėsi kaltinimu I.Bogovičienei beveik metus tyčia nuolat leidus savo sūnui į poodį bei kateteriu į veną cheminę dezinfekcinę priemonę formaliną ir sukeliant fizines kančias bei skausmą jį itin žiauriai nužudžius.

Šokiruojantis ir Valstybinės ligonių kasos ieškinys, pareikštas I.Bogovičienei už jos sūnaus gydymą Kauno bei Vilniaus Santaros klinikose – 40 452 eurai.

I.Bogovičienės teisme liudijo net septyniolika jos sūnelio gyvybę bandžiusių gelbėti medikų.

Diagnozuotas keisčiausias sindromas

Stojusi prieš teismą I.Bogovičienė pareiškė, esą medikai jai atkeršijo už tai, kad ji, susidūrusi su jų bejėgiškumu, ieškojo pagalbos televizijoje.

Kaip jau rašyta, vienoje televizijos laidoje I.Bogovičienė kreipėsi į visuomenę, kad ši suteiktų paramą mažylio gydymui. Ir susigraudinę žmonės jai paaukojo, sprendžiant iš banko išrašų, apie 10 tūkst. eurų. Tai išsiaiškinę teisėsaugininkai ikiteisminio tyrimo I.Bogovičienei dėl sukčiavimo kol kas nepradėjo. Laukiama, kuo baigsis jos teismo procesas. Jeigu I.Bogovičienė būtų pripažinta kalta dėl sūnaus nužudymo, visi aukojusieji, kad mažylis būtų išgelbėtas, taptų nukentėjusiaisiais nuo dar ir sukčiavimu įtariamos nuteistosios.

I.Bogovičienės advokatas Danius Svirinavičius įsitikinęs, kad jo ginamoji ne tik negalėjo padaryti tokio šiurpaus nusikaltimo, kokiu yra kaltinama, bet ir neturėjo šiam protu nesuvokiamam poelgiui jokio motyvo. I.Bogovičienę tyrę trys aukščiausią kategoriją turintys Utenos ekspertinio skyriaus psichiatrai konstatavo jai Miunhauzeno sindromą. Šis psichikos sutrikimas pasireiškia ligos įsikalbėjimu bandant sukelti aplinkinių gailestį. Anot psichiatrų, šiuo sindromu, priskiriamu keisčiausiems medicinos istorijoje, žmogus bando gauti papildomo dėmesio, užuojautos ir psichologinio palaikymo.

Šaukėsi užsienio ekspertų

I.Bogovičienės advokatas taip pat linkęs kaltinti minėtus ekspertus ne tik šališkumu, bet ir nekompetetingumu.

Esą Miunhauzeno sindromas – gana nauja diagnozė, nustatyta tik praėjusio amžiaus aštuntame dešimtmetyje Vokietijos psichiatrų. Todėl D.Svirinavičius prašė teismo, kad šis skirtų jo ginamajai pakartotinę ekspertizę, kurią atliktų jau Vokietijos specialistai. Arba Lenkijos, kurie gana glaudžiai su pirmaisiais bendradarbiauja. I.Bogovičienės bylą nagrinėjanti Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija šį prašymą atmetė.

Anot D.Svirinavičiaus, negalėjo jo ginamoji padaryti jai inkriminuojamo nusikaltimo ir dėl to, kad niekada neturėjo rankose formalino. Be to, nei Kauno, nei Santaros klinikose nenustatytas jo trūkumas. Tačiau teisme liudiję medikai teigė, kad šio tirpalo, kuris nedraudžiamas, galima įsigyti ūkinių prekių parduotuvėse.

D.Svirinavičius, kurio baigiamoji kalba šiandien truko apie porą valandų, tačiau dar nebuvo baigta ir bus tęsiama kitame posėdyje, siūlė teismui arba atnaujinti įrodymų tyrimą, arba jo ginamąją išteisinti. Kaltinimą šioje byloje palaikanti prokurorė Auksė Lipkevičienė savo argumentus, kodėl D.Bogovičienei turėtų būti skirta beveik maksimali bausmė, dėstė apie valandą. Anot proceso dalyvių, pati kaltinamoji prokurorės kalbos klausėsi ramiu veidu, kokiu stebėjo ir visą teismo procesą.

Biografija – iškalbinga

I.Bogovičienė teista jau tris kartus. Šokiruojantys ir ankstesni jos nusikaltimai.

2015-ųjų birželį Kauno apylinkės teismas pripažino I.Bogovičienę sukčiavus, kai ji pateikė Kauno onkologijos ligoninės gydytojui mirusios moters, su kuria anksčiau gulėjo vienoje palatoje, neįgalumo pažymėjimą prisistatydama velione ir tikėdamasi, kad šios sąskaita jai bus suteikta medicinos pagalba. Kitas šios bylos epizodas buvo susijęs su kitos buvusios palatos kaimynės banko kortelės pasisavinimu, išgryninus daugiau kaip 446 litus.

I.Bogovičienės teistumų sąrašą pradeda 2012-ųjų Kauno rajono apylinkės teismo nuosprendis dėl beveik 3 tūkst. litų vertės papuošalų vagystės, įvykdytos Lapių gyvenvietėje. 2014-aisiais I.Bogovičienė išgirdo antrą nuosprendį – už tai, kad pateikė bankui suklastotą buvusio savo draugo motinos įgaliojimą paimti iš jos sąskaitos pinigus. Tačiau jos nusikalstamiems kėslams sutrukdė budrūs banko darbuotojai.

Mažylis, kurio nužudymu kaltinama I.Bogovičienė, buvo antras jos sūnus, susilauktas jau nebegyvenant su vyru. Neatmetama, kad taip galėjo būti keršijama šio mažylio tėvui. Kas jis – oficialiai nežinoma, todėl šioje byloje nenustatyta ir nukentėjusiųjų.

Po mažylio mirties I.Bogovičienė dar pagimdė dukrą. Visi jos vaikai – nuo skirtingų vyrų.

Naujausias I.Bogovičienės, dirbusios barmene vienoje Kauno užeigoje, sugyventinis, pirminiais duomenimis, – tolimųjų reisų vairuotojas, ne tik nusamdė jai advokatą, bet ir siūlė už jos paleidimą iš suėmimo užstatą iki 5 tūkst. eurų.