Globos namus siaubę paaugliai narkomanai išgirdo nuosprendį

Pirmasis taikinys - psichologė

Vagystės, dėl kurių buvo teisiami šie nepilnamečiai, buvo įvykdytos prieš metus – prieš pat vaikų globos namų „Atžalynas“ uždarymą, perkeliant jų auklėtinius į po visą Kauną išsimėčiusius savivaldybei priklausančius butus.

Stoję prieš Kauno apylinkės teismą, penkiolikmetis su šešiolikmečiu teigė, kad vagiliavę, nes dėl blogo elgesio jiems buvo taikoma drausminė nuobauda – nebeduodami pinigai, kuriuos jie nedidelėmis sumomis turėjo gauti kas mėnesį. O vienas iš jų prisipažino, kad reikėjo pinigų narkotikams. Dėl šių vartojimo į Priklausomybės ligų centro įskaitą yra įrašyti jie abu.

Šių į narkotikus įjunkusių nepilnamečių, kuriems tuo metu dar buvo tik keturiolika ir penkiolika, taikiniu tapo „Atžalyno“ direktorės, psichologės bei socialinė darbuotojos kabinetai. Į direktorės kabinetą jie įsilaužė net du kartus.

Tačiau pirmuoju taikiniu tapo psichologė, kurios kabinetas buvo apvogtas jos darbo metu. Nutaikę momentą, kai jo šeimininkė kažkur trumpam išėjo ir pritaikę raktą, įsibrovėliai pagrobė psichologės rankinę. Dalį grobio vėliau pavyko rasti, todėl apvogtoji pareiškė tik 162 eurų ieškinį.

Kitos apvogtosios to padaryti negalėjo, nors taip pat rastas ne visas iš jų kabinetų išneštas turtas. Tačiau šis buvo – ne asmeninis, o priklausantis „Atžalynui“. Ir jos, dirbdamos šiuose globos namuose, automatiškai buvo ir teisiamų ilgapirščių atstovės, o tuo pačiu ir atsakovės dėl jų padarytos žalos.

Apetitas didėjo

Po psichologės atėjo socialinės darbuotojos eilė. Į jos kabinetą buvo įsibrauta naktį ir išnešta valdiško turto už daugiau kaip 1 tūkst. eurų.

Tąnakt buvo pavogti ne tik trys šiame kabinete buvę kompiuteriai (vienas stacionarus ir du nešiojami), mobilusis telefonas ir net likimo draugų banko kortelės. Kai kuriomis iš jų vėliau pasinaudota.

Tačiau svetimus pinigus iš bankomato paėmęs vienas iš ilgapirščių baudžiamosios atsakomybės už tai išvengė, nes už šį nusikaltimą Lietuvoje baudžiama tik nuo šešiolikos. Už vagystes - nuo keturiolikos, o kitam ilgapirščiui tiek sukako vos porą mėnesių iki jų serijos.

Galiausiai šių nepilnamečių taikiniu tapo „Atžalyno“ direktorės kabinetas. Ir turėta įžūlumo į jį įsibrauti net du kartus per porą dienų. Pirmiausiai – išlaužus jo balkono, esančio antrajame pastato aukšte, duris. Tada pavogtas direktorės kompiuteris, atspaudas, globos namų automobilio rakteliai ir daugiau kaip 100 eurų, rastų seife kartu su „Atžalyno“ globotinių dokumentais. Pastarieji vėliau rasti paslėpti po vieno kaimynystėje esančio daugiabučio balkonu.

Ši, kaip įtariama, tamsiu paros metu įvykdyta vagystė buvo demaskuota tik ryte - į darbą atėjus direktorei. Tačiau jau kitą dieną jos laukė dar vienas panašus akibrokštas – išlaužus jau paties kabineto duris, buvo pagrobtos dvi dėžės saldainių, kurių vertė – 40 eurų.

Būtent su šiais įkalčiais įtariamieji ir buvo sulaikyti. Tą pačią dieną, tačiau ne nusikaltimo vietoje. Paaiškėjus, kad daugumai „Atžalyno“ auklėtinių ir kai kuriems darbuotojams gerai žinoma, kas juos apvaginėja.

Tarp nukentėjusiųjų – ir kaimynai

Dalis grobio – keli kompiuteriai buvo rasti ilgapirščių bendrininko, gyvenančio kaimynystėje, namuose. Šis septyniolikmetis, dalyvavęs įsilaužime į socialinės darbuotojos kabinetą, buvo teisiamas kartu su savo bendrininkais.

Nepilnamečiams gali būti skirta laisvės atėmimo bausmė arba už labai sunkų nusikaltimą, arba, kai jų daromi nusikaltimai piktybiškai kartojasi – jie teisiami jau trečią ar ketvirtą kartą. Šiuo atveju nuteistiesiems tai buvo tik antras teistumas.

Tačiau, paaiškėjo, kad daugiau tarp „Atžalyno“ kaimynų - nukentėjusiųjų. Vienas iš nepilnamečių, apvaginėjusių savo globos namus, iš gretimo daugiabučio laiptinės pavogė dviračius. Kitas apiplėšė kaimynystėje gyvenantį bendraamžį, iš kurio gatvėje atėmė mobiliojo ryšio telefoną.

Tačiau neatmetama, kad kai kurie teisiamųjų padaryti nusikaltimai taip ir liko neatskleisti. Dėl to, ką pavyko nustatyti, jie prisipažino, tačiau teigė nepamenantys visų aplinkybių.

Be to, pradėjus ikiteisminį tyrimą, vagystėmis įtariami „Atžalyno“ auklėtiniai pradėjo bėgti iš namų ir slapstytis, dėl ko buvo nuspręsta juos abu suimti. Vienas iš jų už grotų sutiko ir 2018-uosius, ir pernykštes Kalėdas.

Prokurorė siūlė vienam iš jų skirti vienerių metų ir keturių mėnesių laisvės apribojimą, įpareigojant nuo 22 iki 6 val. būti namuose, tęsti mokslą ir išdirbti per keturis mėnesius 80 val. auklėjamojo pobūdžio darbų. Kitam siūlytas toks pats laisvės apribojimas vieneriems metams ir dviem mėnesiams. Septyniolikmečiui jų bendrininkui, dalyvavusiam tik vienoje vagystėje, – laisvės apribojimas pusei metų ir 40 val. auklėjamojo pobūdžio darbų.

Pasiųsti prižiūrėti senelių

Į nuosprendžio paskelbimą suimtieji šiandien atvežti su antrankiais. Vienas iš jų, pamatęs žiniasklaidos fotoobjektyvą, pareiškė: „Neturite teisės manęs fotografuoti!“

Laisvėje nuosprendžio laukęs suimtųjų bendrininkas į jo paskelbimą atvykti nesiteikė. Nors bylą nagrinėjusi teisėja Aušra Vingilė savo nuosprendžiu atleido šį septyniolikmetį nuo baudžiamosios atsakomybės. Tačiau skyrė jam kaip auklėjamojo poveikio priemonę 30 val. nemokamų darbų per tris mėnesius sveikatos priežiūros ar globos ir rūpybos įstaigose bei pusmetį nuo 22 iki 6 val. būti namuose.

Vadovaujantis šiuo nuosprendžiu, baigus jį skelbti, „nedelsiant“ į laisvę paleisti ir suimti nepilnamečiai. Vienam iš jų skirtas laisvės apribojimas vieneriems metams ir keturiems mėnesiams, per kuriuos jis taip pat įpareigotas būti naktimis namuose, tęsti mokslą arba užsiregistruoti Darbo biržoje ir per penkis mėnesius neatlygintinai išdirbti tokiose pačiose neįgaliaisiais ar nusenusiais žmonėmis besirūpinančiose įstaigose, tačiau ne daugiau kaip dešimt valandų per mėnesį. Kitam į laisvę paleistam nepilnamečiui skirtas toks pats laisvės apribojimas vieneriems metams.

Be to, konstatavus, kad jie neturi jokio turto, atlyginti iš jų solidariai priteistą psichologei padarytą žalą turės jų globėjai, kurie už juos materialiai atsako.

Nuosprendžio motyvai viešai nepaaiškinti, nes ši byla dėl to, kad teisiamieji – nepilnamečiai, buvo nagrinėjama neviešai.

Tačiau teisėja A.Vingilė sutiko atsakyti į portalo kauno.diena.lt klausimą, kiek nusikaltimų arba kokį turi padaryti nepilnamečiai, kad jie būtų pasiųsti už grotų? Atsakymas buvo toks: „Nepilnamečiams gali būti skirta laisvės atėmimo bausmė arba už labai sunkų nusikaltimą, arba, kai jų daromi nusikaltimai piktybiškai kartojasi – jie teisiami jau trečią ar ketvirtą kartą. Šiuo atveju nuteistiesiems tai buvo tik antras teistumas. Ir nusikaltimus, už kuriuos jie šiandien buvo nuteisti, jie padarė, dar būdami neteisti.“