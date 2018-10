Ginčas dėl milijono baigtas: Mongolo našlė turės tenkintis dešimt kartų mažesne suma

Buvo prisipažinęs?

Kaip jau rašyta, mergautinę Gedvilaitės pavardę susigrąžinusi Mongolo našlė Loreta, prašiusi priteisti jai bei be tėvo užaugusiam sūnui milijoną eurų, šio ieškinio patenkinimui areštuojant Henytės šeimos pilaitę Užliedžiuose bei kitą jos turtą, savo prašymą buvusiems vyro sėbrams – H.Daktarui ir Egidijui Abariui, pravarde Goga, grindė tuo, kad visų instancijų Lietuvos teismai pripažino pastaruosius kaltais dėl jos vyro nužudymo.

Anot teisėsaugininkų, su Mongolu buvo susidorota, įtariant jo ryšį su 1993-iųjų spalio žudynėmis Daktarų irštvoje – kavinėje „Vilija“, per kurias, kaip manoma, vietoj H.Daktaro ir kitų gaujos vadeivų buvo sušaudyti penki eiliniai kriminalinio pasaulio atstovai.

R.Ganusauskui dingus be žinios, buvę sėbrai atidavė jo našlei vyro mersedeso raktelius bei laikrodį „Rolex“. Be to, remiantis jos parodymais Klaipėdos apygardos teisme – nagrinėjant Mongolo nužudymo epizodą, už kelių savaičių po šio dingimo jai pasiteiravus H.Daktaro, kur vyras, esą Henytė pareiškė: „Užmušiau, pakasiau ir dar apšlapinau kapą.“

Emocijos liejosi per kraštus

Tačiau nagrinėjant minėtą R.Ganusausko našlės ir jos sūnaus ieškinį Kauno apylinkės teisme, H.Daktaras, dalyvavęs jame nuotoliniu būdu – iš Lukiškių, jau kalbėjo visai kitaip.

Jis turėjo ieškovei (pastarosios ir Mongolo sūnus, kaip ir motina gyvenantis Italijoje, posėdyje nedalyvavo – esą dėl ligos) tik du klausimus.

Į pirmąjį, kodėl jo antros eilės pusbrolio žmona nepareiškė jokio ieškinio, prieš penkerius metus nagrinėjant jos vyro nužudymo epizodą Klaipėdos apygardos teisme, L.Gedvilaitė atsakė, kad esą niekas jos tada apie tai neklausė ir nepasakė apie tokią galimybę.

O, H.Daktarui pasiteiravus, kodėl tai daro dabar, R.Ganusausko našlė atrėžė: „Laukiau galutinio teismų sprendimo, kad mano vyrą nužudei tu! Be to, neturėjau finansinių galimybių anksčiau nusisamdyti advokato.“

Netrukus plykstelėjo ir H.Daktaras: „Prisiekiu prieš Dievą, kaip tu prisiekei, padėjus ranką ant Konstitucijos, kad nemeluosi, jog nežudžiau tavo vyro! Jis mirė nuo narkotikų!“

Rizikavo papildomomis palūkanomis

Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė, nagrinėjusi L.Gedvilaitės ir šios sūnaus ieškinius, balandį patenkino juos tik iš dalies, priteisdama abiem daugiau kaip dešimt kartų mažesnes sumas – po 45 tūkst. eurų.

Tačiau kartu buvo priteistos ir penkių procentų dydžio metinės palūkanos nuo minėtų sumų, skaičiuojant jas nuo šios bylos iškėlimo 2017-ųjų rugsėjį iki sprendimo įsiteisėjimo.

Be to, L.Gedvilaitei ir jos sūnui iš abiejų atsakovų buvo priteista ir po 176 eurus bylinėjimosi išlaidų. O valstybei – po 1215 eurų.

Pirmasis, nepaisant to, kad atmetus jo skundą, rizikavo papildomomis palūkanomis, teisėjos D.Jasaitienės sprendimą apskundė H.Daktaras su savo advokatu. Vėliau tą patį padarė ir E.Abariaus, atsisakiusio dalyvauti nagrinėjant ieškinius pirmosios instancijos teisme, advokatas bei ieškovų advokatė.

Dvikova tik prasidėjo?

Kauno apygardos teismo teisėjų Dalės Burdulienės, Mindaugo Šimonio ir Mariaus Bartninko kolegija minėtus skundus nagrinėjo rašytinio proceso tvarka, t. y. nekviesdama byloje dalyvaujančių asmenų.

Ir jos sprendimas – skundus atmesti, paliekant galioti žemesnės instancijos teismo sprendimą, įsiteisėjo vos šį paskelbus. O tai reiškia, kad H.Daktaras ir E.Abarius turės sumokėti L.Gedvilaitei bei šios sūnui ir papildomas penkių procentų dydžio palūkanas nuo jiems priteistų 45 tūkst. eurų dar už pusmetį.

R.Ganusausko našlė šiuo metu bylinėjasi su H.Daktaru ir dėl jos garbės bei orumo įžeidimo vienoje televizijos laidoje. Už tai ji pateikė Henytei, jau perkeltam į Pravieniškių pataisos namus, 3 tūkst. eurų ieškinį. Sprendimo šioje civilinėje byloje Kauno apylinkės teismas dar nepaskelbė.