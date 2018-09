Gaisras Kalniečių daugiabutyje atskleidė buto šeimininko nuodėmę

Kalniečiuose gyvenantis pensininkas R.A.S. gali tapti pirmuoju kauniečiu, nubaustu už tai, kad neįsirengė savo bute privalomo dūmų jutiklio. Nepaisant to, kad jau yra už tai pamokytas – bandydamas sutramdyti beįsiplieskiantį gaisrą, kurį sukėlė jo paties neatsargus elgesys, apdegė abi plaštakas.

Į šio 70-mečio butą viename V.Landsbergio-Žemkalnio gatvės penkiaaukštyje Kauno ugniagesiai gelbėtojai skubėjo ketvirtadienį priešpiet. Kažkas iš kaimynų pranešė, kad mato pro langą besiveržiančius dūmus.

Atskubėjus į įvykio vietą, R.A.S. virtuvė jau degė atvira liepsna. Ugniagesiai gelbėtojai šiame daugiabučio pirmojo aukšto bute pavojingai beįsiplieskiantį gaisrą lokalizavo per kelias minutes. O per dešimt minučių ir visiškai užgesino. Tačiau iki to laiko spėjo apdegti virtuvės baldų komplektas ir aprūkti patalpos sienos bei lubos. R.A.S. taip pat buvo greitosios pagalbos medikų išvežtas į Kauno klinikų priėmimo skyrių.

Gaisrų tyrėjai jau išsiaiškino, kad nelaimę prišaukė dujinės viryklės eksploatavimo taisyklių pažeidimas. R.A.S., tą rytą, kaip ir daugelis, įjungęs savo viryklę, džiovino grybus. Nepaisant to, kad grybai buvo sudėti ant metalinių grotelių, o po jomis esantys degikliai įjungti minimaliausiu režimu, perdžiuvę grybai po kurio laiko užsidegė. Tačiau apie tai kitame kambaryje buvęs R.A.S. sužinojo tik pajutęs dūmų kvapą. Ir dar bandė pats gesinti beįsipliekiantį gaisrą. Nors ugniagesiai gelbėtojai pataria geriau patiems to nedaryti, o kuo skubiau kviesti juos, žinančius, ko tikėtis iš įvairių degių medžiagų.

Šis pamokantis gaisras, pasikėsinęs į buto šeimininko sveikatą ir turtą, atskleidė dar vieną jo nuodėmę – kad bute nebuvo nuo gegužės 1-osios privalomo dūmų jutiklio. R.A.S. teisinosi daręs remontą ir pritrūkęs jam pinigų. Deja, dabar remontą teks daryti iš naujo.

Anot Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovės spaudai – vyresniosios specialistės Džiugintos Vaitkevičienės, rudens gėrybėmis gausus rugsėjis – tokių pamokančių nelaimių metas, nes jas verdančios ir džiovinančios namų šeimininkės taip pat linkusios rizikuoti, pavyzdžiui, ko nors pritrūkusios ir palikusios verdančius puodus, trumpam išbėgdamos pas kaimynę ar į parduotuvę.