Funikulieriaus avarijos tyrimas: atskleidžiamos iki šiol niekur neminėtos detalės

Po penktadienį įvykusios avarijos Žaliakalnio funikulierius uždarytas ir neveiks iki bus ištirtos nelaimės priežastys. Artimiausiomis dienomis įvykio vietoje dirbs tyrimus atliekančios komisijos, o jų – ne viena. Nelaimės priežastis pradėjo aiškintis ir Valstybinė darbo inspekcija, pasak jos atstovų, tyrimas gali užtrukti.

„Nuostatai numato, kad avarijos tyrimas turi būti atliktas ir aktas surašytas per 10 dienų. Bet jeigu tyrimui reikalingos ekspertizės, reikia atlikti tam tikrus bandymus, komisija tada sprendžia, kiek pratęsti tyrimą, faktiškai tyrimas atliekamas tiek laiko, kiek reikalinga“, – paaiškino Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus vyr. darbo inspektorius Rimantas Kutra.

Po nelaimės penktadienį sulaikytas 61-erių funikulieriaus mašinistas savaitgalį paleistas iš areštinės. Vyrui, kuris įvykio vietoje buvo neblaivus, dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo pareikšti įtarimai, skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

Bendrovės „Kauno liftai“ vadovas J. Guzavičius LRT sakė, kad incidentas įvyko dėl darbuotojo klaidos. Esą ne vietoje sustojus funikulieriui mašinistas turėjo išleisti juo važiavusius žmones, bet to nepadarė, o ėmęs remontuoti įrenginį atlaisvino vadinamąsias gaudykles, dėl ko funikulierius pasileido žemyn.

Be to, įmonės atstovai pripažįsta, kad vagone važiavo per daug žmonių. Vienu metu galėjo kilti ne daugiau kaip 25, o per nelaimę funikulieriuje jų buvo 32.

Bendrovės vadovai sako palaikantys ryšius su nukentėjusiais ir svarstantys, kaip atlyginti patirtą žalą, bet konkrečių sprendimų kol kas nėra.

„Mes skambinome Šaulių Vinco Kudirkos progimnazijos direktoriui, kalbėjome, atsiprašėme už tokį incidentą. Galvojame gal teks nuvažiuoti į Šiaulius, pabendrauti su žmonėmis“, – sakė UAB „Kauno liftai“ technikos direktorius Virginijus Markveldas.

Kauno savivaldybė planavo sušaukti ekstremalių situacijų komisijos posėdį, bet nuspręsta sulaukti ekspertų išvadų. Pasak civilinės saugos skyriaus vedėjo, jau dabar aišku, kad bus imamasi prevencinių priemonių, kad tokie incidentai nepasikartotų.

Iš viso Kaune veikia du funikulieriai – Aleksoto ir Žaliakalnio, juos valdo skirtingos bendrovės.

1931 m. pradėjęs veikti Žaliakalnio funikulierius yra vienas iš dviejų tokių keltuvų Kaune, pirmasis mieste ir Lietuvoje, vienas seniausių veikiančių keltuvų Europoje.

