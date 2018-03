Dėl VDU ir KTU mokslininkų veiklos pradėtas tyrimas

„Kovo 8 dieną pradėtas tyrimas dėl galimo nusikaltimo autorių teisėms“, – BNS informavo Kauno apskrities policijos atstovė Justina Kazragytė.

Už tokio pobūdžio nusikaltimus Baudžiamasis kodeksas numato viešuosius darbus arba baudą, arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki dvejų metų.

Tyrimas pradėtas gavus akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus Vigilijaus Sadausko pranešimą dėl galbūt nusikalstamos veikos, pirmadienį pranešė kontrolieriaus tarnyba.

V. Sadauskas vasarį pranešė nustatęs, kad VDU dėstytojas Algis Krupavičius ir Kauno technologijos universiteto (KTU) dėstytoja Vitalija Simonaitytė neetiškai citavo buvusio doktoranto tekstą.

Savo išvadoje V. Sadauskas nurodė, kad A. Krupavičius ir V. Simonaitytė pažeidė savo aukštųjų mokyklų etikos kodeksuose įtvirtintą pagarbos intelektinei nuosavybei normą, kad akademiniam sąžiningumui prieštarauja plagijavimas ir mokslinei veiklai talkinusių žmonių arba organizacijų įnašo neigimas arba nutylėjimas.

Anot kontrolieriaus, taip pat pažeisti Mokslo ir studijų įstatyme įtvirtinti akademinės etikos ir intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo principai.

Pirmadienį A. Krupavičius BNS teigė šią savaitę apskųsiantis akademinės etikos kontrolieriaus išvadą Vilniaus apygardos teismui, nes su ja kategoriškai nesutinka, o patį tyrimą vadina tendencingu.

Kontrolieriaus nagrinėtame šiuo metu KTU dirbančio Giedriaus Žvaliausko skunde teigta, kad rengdami publikaciją „Politinių partijų organizacija: Lietuvos atvejis“ (angliškai, „Organization of political parties: the Case of Lithuania“) A. Krupavičius ir V. Simonaitytė naudojosi jo pateiktu tekstu.

„Konstatuotina, kad 2016 metais išleista A. Krupavičiaus ir V. Simonaitytės publikacija anglų kalba parengta naudojantis pareiškėjo tekstu“, - savo išvadoje teigė V. Sadauskas.

Tačiau, anot A. Krupavičiaus, istorija yra paprasta: „Buvo pakviestas darbuotojas rašyti knygos dalį, buvo sutarti terminai, iki kada jis turi pristatyti, ką turi parašyti. Mano paties jam visas turinys buvo duotas, nusakytas, per pusę metų jis nesugebėjo medžiagos parengti, jo buvo atsisakyta. Tuomet publikacijos dalis buvo parengta su kitais žmonėmis.“

Kontrolieriui paskelbus nepalankią išvadą A. Krupavičius pasitraukė iš visuomeninio Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio konsultanto pareigų.

Parlamento vadovas vasario pradžioje paragino akademinės etikos kontrolierių V. Sadauską trauktis iš pareigų, kai paaiškėjo, kad jis yra pasiūlęs atlygį už mokslinį darbą apie XX a. žydų nusikaltimus.