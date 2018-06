Darbdavio žudikui nepavyko suversti kaltės Kauno „berniukams“

Kauno apygardos teismas pripažino Ukrainos pilietį Ruslaną Sadovskį netoli Lietuvos ir Lenkijos pasienio, vykstant per mūsų šalį tranzitu, apiplėšimo tikslais nušovus savo darbdavį ir skyrė jam už tai keturiolikos metų laisvės atėmimo bausmę.

Vidurdienio trileris

Kaip jau rašyta, kailiais prekiavusio Ukrainos verslininko O.K., kurio nužudymu iš savanaudiškų paskatų kaltintas 41-erių R.Sadovskis, lavonas tik su glaudėmis ir šautine žaizda galvoje 2016-ųjų balandžio 12-osios vidudienį buvo aptiktas apie aštuoniolika kilometrų nuo Lietuvos ir Lenkijos pasienio esančiame Kalvarijos seniūnijos Trakiškių kaime – apie 150 metrų nuo kelio „Via Baltica“.

Nužudytasis buvo pasamdęs R.Sadovskį, kad šis su savo transportu padėtų jam pervežti iš Suomijos į Lenkiją šaldytų lapių uodegų krovinį. Tądien jiedu R.Sadovskio mikroautobusu su priekaba atvyko keltu iš Suomijos į Estiją. O tos pačios dienos vakare Lenkijos ir Ukrainos sieną juo jau kirto tik R.Sadovskis, prieš tai pridavęs vežtą brangiakailį krovinį vienai Lenkijos bendrovei.

R.Sadovskis kaltintas apie 10.30 val. Trakiškių kaimo ribose šalia savo mersedeso iš nenustatyto ginklo šūviu į pakaušį nušovęs bendrakeleivį. Po to nustūmęs jo kūną į šalikelę ir ten palikęs, pagrobdamas aukos turėtus 10 tūkst. eurų, juvelyrinius dirbinius bei kitus daiktus, kurių bendra vertė – 23 tūkst. eurų. R.Sadovskiui inkriminuotas ne tik darbdavio drabužių bei dviejų mobiliųjų telefonų, bet ir rankinio auksinio laikrodžio, tokios pačios keliolikos gramų grandinėlės, trijų įvairaus metalo žiedų, vienas iš kurių buvo su brangakmeniu, ir krokodilo odos diržo su auksine sagtimi pagrobimas.

Kaltės nepripažino

R.Sadovskis nepripažino nužudęs O.K.

„Įvažiavę į Latviją, mes sustojome įprastinėje vietoje išsimaudyti. Persirengiant pamačiau jo lagamine tris pistoletus. Tepasakęs, kad ketina pardavęs ginklus uždirbti, jis daugiau šia tema nenorėjo kalbėti. O pasiekus Kauną, išlipo su šiuo lagaminu prie „Mercedes-Benz“ serviso, kur jo laukė automobilis „Volvo“. Mačiau kaip jis apsikabino su iš šio automobilio išlipusiu vyru. Man jo veidas pasirodė pažįstamas – atrodo, buvau jį matęs Suomijoje – kailių aukcione“, - pasakojo teisme R.Sadovskis.

Jis teigė ir, kad O.K., dėl viso pikto davęs savo mobilųjį telefoną, sakė, kad pasivys jį Suvalkuose. Tačiau ten jis O.K., kuris įsėdęs į „Volvo“, kuriame buvo dar vienas asmuo, netrukus pralenkė jo mersedesą, nesulaukė. O, kai po bergždžio laukimo bandė O.K. paskambinti, šio telefonas buvo išjungtas.

„Buvo labai šilta, dėl ko pradėjo tirpti krovinys priekaboje, todėl nusprendžiau, toliau nebelaukdamas, vežti jį į Lenkiją“, - baigė savo pasakojimą R.Sadovskis.

Sužinojo iš interneto

Anot nužudytojo dukters bei našlės, paskutinį kartą jos su O.K. bendravo per šio 44-ąjį gimtadienį, kuris buvo balandžio 11-ąją.

Balandžio 13-ąją O.K. žmona sulaukė R.Sadovskio skambučio iš vieno vyro turėto telefono. Šis teigė, kad alkoholio, anot našlės, nevartojęs, nes buvo užsikodavęs, jos vyras išgėrė butelį degtinės ir liko Taline viešbutyje su kažkokia Oksana. O jam liepė nuvežti krovinį į Lenkiją.

Po kurio laiko O.K. dukra gavo iš tėvo kolegės Charkove nuotraukas, kuriose atpažino jo tatuiruotes. Jas atsiuntusioji teigė radusi šias nuotraukas internete – kartu su pranešimu apie žmogžudystę.

Anot O.K. našlės, abu jos vyro turėti pistoletai buvo likę jų namų seifuose. Duomenų, kad R.Sadovskiui Ukrainoje būtų buvęs išduotas leidimas ginklui, nėra. Nerastas ir ne mažesnio, kaip 9 mm kalibro ginklas, kuriuo buvo nušautas O.K., kaip ir nužudymo metu dingęs jo turtas.

Nubaudė griežčiau, nei prašė prokuroras

Velionio našlė su dukra prašė priteisti iš R.Sadovskio po 100 tūkst. eurų moralinį atlygį kiekvienai. O kaltinamajame akte minimą 23 tūkst. eurų turtinę žalą, bylai pasiekus teismą, padidino beveik iki 64 tūkst. eurų. Esą ne tik surado velionio dėvėtų papuošalų įsigijimo čekius, bet ir, kruopščiai peržiūrėjusios spintas, patikslino jo į paskutinę komandiruotę pasiimtus daiktus.

Prokuroras siūlė nuteisti R.Sadovskį trylikos metų laisvės atėmimu. O.K. dukra – griežtesnės bausmės. Pats R.Sadovskis, kaip ir pastarojo advokatas, - jį išteisinti.

Šią bylą, pelniusią Marijampolės kriminalistams geriausių 2017-ųjų Lietuvos seklių titulą, nagrinėjusi teisėjų Albino Antanaičio, Evaldo Gražio ir Daivos Jankauskienės kolegija skyrė pirmą kartą teisiamam R.Sadovskiui vieneriais metais griežtesnę bausmę, negu prašė prokuroras. Į ją įskaityti ir jau daugiau kaip dveji metai, kuriuos nuteistasis praleido už grotų, belaukdamas nuosprendžio, ir akivaizdžiai sublogo.

Tačiau nukentėjusiųjų ieškiniai patenkinti tik iš dalies, abiem priteisiant tik po 25 tūkst. eurų moralinį atlygį ir daugiau kaip 28 tūkst. eurų turtinės žalos.

Pergudrauti teismo nepavyko

Savo sprendimą teismas motyvavo R.Sadovskio parodymų prieštaringumu ir nenuoseklumu bei tuo, kad, remiantis vaizdo įrašu, jo vairuotas mikroautobusas buvo nusikaltimo vietoje ir šioje užfiksuoti analogiškos transporto priemonės pėdsakai.

Tačiau teismas pašalino iš kaltinimo R.Sadovskiui kartu su aukai priklausiusiais daiktais pavogus ir esą šio turėtus 15 tūkst. eurų. Anot teismo, į ES galima įvežti nedeklaruojant tik 10 tūkst. eurų, o jokios deklaracijos nei R.Sadovskis, nei jo darbdavys tada nepildė.

Ieškinių patenkinimui paliktas laikinas R.Sadovskio nuosavybės teisių apribojimas į sulaikymo metu pas jį rastus apie 500 zlotų ir geltono metalo grandinėlę su kryžiumi.

Išgirdęs nuosprendį, nuteistasis atrodė sutrikęs ir iš karto puolė prie savo advokato.