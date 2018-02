Dar vienai Kauno vaikų darželio darbuotojai pareikštas įtarimas skriaudus mažylius

Kauno teisėsaugininkai vakar pareiškė įtarimą dėl fizinio skausmo mažamečiams sukėlimo ar jų kankinimo vaikų lopšelyje-darželyje „Šnekutis“ auklėtoja dirbusiai I.T. Ji savo kaltės nepripažįsta.

Skundą pasirašė devyni tėvai

Kaip jau rašyta, šis ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui, į kurį pagalbos kreipėsi devynių „Šnekutį“ lankančių vaikų tėvai, persiuntus jų skundą Kauno policijai.

Tėvai jame skundėsi, kad grupės auklėtoja trankė jų ketverių-penkerių metų vaikams per rankas, ėmė už kaklo bei kitais veiksmais sukėlė mažamečiams fizinį skausmą. Be to, ji naudojo ir psichologinę prievartą: neleisdavo vaikų pietų miego metu į tualetą, o, kai šie prisišlapindavo, bausdavo. Viena iš bausmių už nepaklusnumą buvo mažamečių uždarymas į atskirą patalpą.

Tėvai teigia tai sužinoję, kai vaikai pradėjo nebenorėti eiti į darželį, tapo baikštūs ir irzlūs, pradėjo keistai reaguoti, pavyzdžiui, netyčia išpylę namuose iš puodelio kokį nors gėrimą. Pradėjus aiškintis tokio jų pasikeitimo priežastis, mažamečiai pradėjo pasakoti apie darželio auklėtojos elgesį su jais panašiomis aplinkybėmis.

Rasta ir galimų įkalčių

Už fizinio skausmo mažamečiams sukėlimą arba kankinimą Baudžiamasis kodeksas numato baudą arba areštą, arba laisvės atėmimą iki dvejų metų.

Apklausus pas ikiteisminio tyrimo teisėją, dalyvaujant psichologui, skundą pasirašiusių tėvų vaikus, jie pasakojo tą patį. O atlikus kratą trijose „Šnekučio“ patalpose, kuriose yra dirbusi skunde minima auklėtoja, rasta galimų smurto prieš mažamečius įkalčių. Vienoje patalpoje aptikta lipnios juostos – galimai naudotos, rišant nepaklusnius darželinukus, kaip teigiama skunde. Auklėtoja iš pradžių darželio administracijos nebuvo nušalinta nuo darbo su vaikais, o tik perkelta į kitą, o po to – dar į kitą grupę,

Anot Kauno miesto savivaldybės, kuri yra šio, kaip ir kitų miesto vaikų lopšelių-darželių steigėja, atstovų, "Šnekučio" direktorė bandė šiuos įvykius nuslėpti. Taip traktuojamas šios delsimas pranešti savivaldybei apie tėvų kreipimąsi iš karto po jo. "Šnekučio" direktorė pranešė apie tai Vaiko teisių apsaugos skyriui tik po trijų dienų. O auklėtoją, dėl kurios skundėsi tėvai, nušalino nuo darbo, tik pareikalavus savivaldybei.

Viena jau stojo prieš teismą

Keliomis savaitėmis anksčiau prieš Kauno apylinkės teismą stojo ir buvusi vaikų lopšelio-darželio „Bitutė“ auklėtojos padėjėja Jelena Grabnickienė, kaltinama apnuodijus dvimetį, kurio grupėje ji dirbo, psichotropinėmis medžiagomis – sugirdžiusi šiam nenustatytą kiekį ne vienoje skandalingoje byloje minimo klonazepamo.

Šis ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas, 2016-ųjų spalio 26-osios vakare policijai iš Kauno klinikų gavus pranešimą apie tai, kad į jas motinos atvežtas minėtas mažylis. Dėl intoksikacijos raminamaisiais vaistais jis praleido Vaikų reanimacijos skyriuje visą naktį.

Apnuodyto dvimečio mama įsitikinusi, kad klonazepamas, medikų skiriamas pacientams, kuriuos kamuoja nerimas ar miego sutrikimas, girdyti jos sūnui, jog šis netrukdytų kitų darželinukų miego.

J.Grabnickienė, kuriai už nepilnamečio lenkimą vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas jau gresia laisvės atėmimas nuo trejų iki dešimties metų, savo kaltės taip pat nepripažįsta.