Chuliganą sulaikiusi pareigūnė sulaukė teismo antausio

Neapsieita be kraujo

"Kauno diena" rašė, kad pernykštės lapkričio 18-osios vakare veiksmas ties pėsčiųjų perėja, esančia prie "Girstučio", priminė trilerį. Į nežinia kuo galėjusį pasibaigti dviejų vyrų konfliktą įsikišusios dvi moterys žaibiškai viską išsprendė, vieną nuginkluodamos, kitą patiesdamos ant grindinio.

Peštukai, kaip ir šio neeilinio šou žiūrovai, nežinojo, kad šios moterys – tądien poilsio dieną turėjusios Kauno policijos Patrulių rinktinės vyresnioji patrulė Iveta Sutkutė ir jos mama – Kauno apylinkės prokuratūros prokurorė Kristina Mockienė. Tą šeštadienio vakarą jos buvo išsirengusios pažaisti boulingo. Tačiau dukrai teko grįžti į namus – su suplėšytomis ir kruvinomis kelnėmis, mamai – kruvinomis rankomis.

Policijos suvestinėse tada pranešta, kad 29-erių įtariamasis šiuo išpuoliu, iš kurio buvo atimtas neteisėtai laikomas ginklas, buvo neblaivus (2,58 prom.) Remiantis vaizdo kameros įrašu, eidamas per pėsčiųjų perėją, jis sau leido trenkti vienam iš sustojusių automobilių per variklio dangtį, o po to dar nukreipti ginklą į jo vairuotoją.

Reagavo nedelsiant

Anot prokurorės K.Mockienės, kai jos su dukra per savo automobilio langą pamatė šį konfliktą, asmuo, iššokęs iš "Audi" su atlapotomis vairuotojo durelėmis, jau buvo pribėgęs prie oponento ir pastvėręs šiam už peties. Pastarasis jį nustūmė ir išsitraukė iš kišenės į kovinį panašų ginklą. Atsukus jo vamzdį į persekiotoją, konflikto dalyvius skyrė vos 50 cm.

Nelaukdamos, kuo visa tai baigsis, pareigūnės skubiai iššoko iš savo automobilio, palikusios įjungtą avarinį signalą. Patrulių rinktinėje tarnaujanti dukra, prisistačiusi konflikto dalyviams policijos pareigūne, pareikalavo atiduoti pistoletą. Civiliškai vilkinčiai vyresniajai patrulei buvo paklusta ne iš karto.

Atėmusi ginklą ji puolė skambinti telefonu 112. Tai supratęs pistoleto savininkas bandė pabėgti. Tačiau tada savo kovinius sugebėjimus pademonstravo prokurorė K.Mockienė, užsukusi jam ranką. Netrukus iniciatyvą iš mamos perėmusi I.Sutkutė akimirksniu suraitė chuliganą ant šaligatvio. Tik tada, kai šis jau gulėjo išskėstomis kojomis ir veidu į žemę, vėl pradėjo rinktis žiūrovai, išsilakstę po jos perspėjamojo riksmo: "Ginklas!" Tačiau, pasinaudojęs sumaištimi, iš įvykio vietos pasišalino "Audi" vairuotojas.

Kada sakė tiesą?

Anot ekspertų, ginklas, kuriuo švaistėsi jau šešis kartus iki šio išpuolio teistas Pramonės prospekto gyventojas Stanislavas Duoba, – pusiau automatinis pistoletas "Walther", priskiriamas "C" kategorijos šaunamiesiems ginklams, kurį norint turėti būtinas policijos leidimas.

Iš pradžių ne kartą už vagystes teistas S.Duoba buvo linkęs teigti, esą radęs šį ginklą prieš savaitę ant taromato, esančio prie "Girstučio" "Iki", laiptų. Tačiau, stojęs prieš Kauno apylinkės teismą, jis jau pasakojo, kad tądien draugo namuose vartojo alkoholį. Išeidamas iš ten, pasiėmė užstalės šeimininko turėtą pistoletą, ketindamas jį apsaugoti nuo gresiančių už tai nemalonumų, paslėpdamas šį ginklą pas savo mamą. Tačiau, jam einant per minėtą pėsčiųjų perėją, staiga sustojo automobilis, iš kurio išlipę du vyrai puolė jį mušti. Tada jis ir prisiminė, ką turi kišenėje.

S.Duoba minėto posėdžio metu atsiprašė I.Sutkutės, kad elgėsi netinkamai ir padėkojo šiai už jo išgelbėjimą. Tada jis sutiko ir su policininkės ieškiniais: 20 eurų – už sugadintas kelnes ir 300 – už sukeltus nepatogumus, sugadinant savaitgalį ir planuotą poilsį. Priteisus šiuos ieškinius, S.Duobai buvo skirtas ir 40 parų areštas.

"Premija" nepriklauso?

Tikrasis ne kartą teisto S.Duobos "dėkingumas" netrukus sugulė į jo skundą aukštesnės instancijos teismui, kuriame jis prašė sumažinti arba iš viso panaikinti I.Sutkutei priteistą moralinį atlygį. Esą nesupranta, už ką policininkei skirta ši "premija".

Kauno apygardos teismo teisėjų Danutės Giačaitės, Giedriaus Endriukaičio ir Arūno Paštuolio kolegija S.Duobos skundą patenkino visiškai ir panaikino kolegos iš Kauno apylinkės teismo Aurelijaus Rauckio jai priteistą moralinį atlygį. Esą Lietuvos Respublikos policijos įstatymas įpareigoja policininką, tapusį daromo nusikaltimo liudininku, imtis neatidėliotinų priemonių užkirsti tam kelią. O policijos pareigūnų etikos kodeksas reglamentuoja, kad jis ir ne tarnybos metu turi stengtis būti pavyzdžiu kitiems. Taigi I.Sutkutė tik atliko savo pareigą, kuriai buvo specialiai fiziškai ir psichologiškai paruošta. O sutrikdytas jos poilsis ir eikvotas savo bei šeimos laisvadienis tėra mažareikšmiai nepatogumai, kuriuos esą patiria kiekvienas įvykį betarpiškai matęs asmuo.

Belieka priminti, kad S.Duoba, kurio daromiems naujiems nusikaltimams minėta policijos pareigūnė per savo laisvadienį užbėgo už akių, šį išpuolį surengė, belaukdamas teismo nuosprendžio už smurtą prieš savo sugyventinę (sumušus ją, grasinta ir pribaigti virtuviniu peiliu) bei pasipriešinimą šiai į pagalbą atskubėjusiam vienam iš I.Sutkutės kolegų, kuriam buvo spirta į koją. Ši byla buvo išnagrinėta Kauno apylinkės teisme vos prieš dvi dienas iki įvykių prie "Girstučio". Ir nuosprendį, kuriuo S.Duobai vėliau buvo skirti metai ir aštuoni mėnesiai pataisos namuose, jis taip pat apskundė. Tačiau šį jo skundą Kauno apygardos teismas atmetė.