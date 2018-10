Beprecedentė byla: NATO karys baudžiamosios atsakomybės išvengė

Abu buvo neblaivūs

Kaip jau rašyta, nesunkiu sveikatos sutrikdymu kaltintas 22-ejų Arturas Boss šiųmetės vasario 9-osios naktį kartu su kitais tarnybos Rukloje dislokuotame tarptautiniame batalione draugais leido laiką naktiniuose Kauno klubuose. Baudžiamojon bylon sugulusių įvykių metu jam buvo nustatytas beveik vidutinis girtumas – 1,47 prom. alkoholio.

Jo auka, kuriam Kauno klinikų medikai konstatavo skeveldrinį nosies lūžį, buvo dar girtesnis – 1,9 prom. alkoholio. Šis 27-erių metų kaunietis buvo atėjęs į minėtą klubą, iš kurio jau buvo išvežtas su greitąja, su draugu.

Mįslingas judviejų konfliktas įvyko prie baro. Anot A.Boss, nukentėjusysis prie jo gašliai seksualiai priekabiavo. „Iš pradžių, atsistojęs labai arti ir visą laiką liesdamas ranka mano petį, prašė, kad pavaišinčiau jį gėrimu. O, kai bandžiau nuo jo pasitraukti, įkišo savo pėdą tarp mano genetalijų. Tada aš jam ir smogiau“, – teigė šią bylą nagrinėjusiame Kauno apylinkės teisme A.Boss.

Pasak ikiteisminio tyrimo metu apklausto barmeno, gerokai įkaušęs nukentėjusysis siūlė išgerti ir jam bei šnekėjo kitas nesąmones. O, kai jis šį ignoravo, ėmė kalbinti kariškius, rodydamas ypač daug dėmesio vienam. „Netrukus pamačiau, kaip jis šiam kariškiui kažką pasakė į ausį, o pastarasis staiga jam trenkė“, – pasakojo barmenas.

Nesusitarė dėl kompensacijos

Pardavimų vadovu vienoje Kauno bendrovėje dirbantis nukentėjusysis tikino prie A.Boss nepriekabiavęs.

„Neturėjau su juo jokio fizinio kontakto. Tik pasiūliau jam angliškai nupirkti gėrimo. Kai atsisakė, išgėriau nusipirktą kokteilį, paklausiau, iš kur jie, užsisukau ir smūgis! Dėl ko – kas jam galėjo pasirodyti, nežinau“, – teigė teisme nukentėjusysis.

Nukentėjęs kaunietis/Laimio Steponavičiaus nuotr.

Jis pareiškė A.Boss beveik 8 tūkst. eurų ieškinį. 7 tūkst. iš jų – moralinis atlygis. Už tai, kad porą mėnesių buvo nedarbingas, dėl ko sužlugo planuotas pelningas kontraktas. Be to, turėjo dėl sužaloto veido nuo visų slapstytis. Teko kreiptis pagalbos ir į psichologą, nes pasijuto apšmeižtas, bei gerti antidepresantus. Be to, dar laukia ir nosies pertvaros operacija. Jau nekalbant apie tai, kad nieko negavo iš „Sodros“ už nedarbingumą, nes įvykio metu buvo neblaivus. Tik – 300 eurų iš draudimo, nes, laimė, buvo apdraustas.

Likusi jo prašyta apie 800 eurų suma – už sulaužytus brangius akinius ir krauju suteptus pirmą kartą tada vilkėtus švarką ir marškinius.

Kaip jau rašyta, iš pradžių nukentėjusysis reikalavo iš A.Boss 15 tūkst. eurų. Tačiau šis jam siūlė tik 5 tūkst. eurų kompensaciją, su kuria jau nesutiko nukentėjusysis.

Teisme kartelė nuleista dar

Teisme A.Boss jau pareiškė, kad galėtų sumokėti nukentėjusiajam tik 1 tūkst. eurų. Esą anksčiau kalbėjo apie penkis kartus didesnę sumą, nes jautė savo vadovybės spaudimą ir dar buvo nesumokėjęs jos skirtos 3 tūkst. eurų baudos, nepaisant to, kad teko nutraukti ir misiją Lietuvoje, išsiunčiant jį tęsti tarnybą į Vokietiją.

Galiausiai A.Boss pareiškė, kad jeigu teismas priteistų iš jo daugiau kaip 1 tūkst. eurų, jis galėtų sumokėti šią dalimis per metus.

Panašiai kalbėjo ir A.Boss tėvas, kaip ir sūnus, pateikęs teismui prašymus atleisti pastarąjį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal jo laidavimą, tačiau netaikant jokio užstato. Pastarąjį savo prašymą Kazachstane gimęs, tačiau taip pat Vokietijos pilietybę turintis A.Boss tėvas – pagal išsilavinimą pedagogas taip pat motyvavo maža savo alga vienoje valstybinėje Vokietijos neįgaliųjų priežiūros tarnyboje.

A.Boss tėvas (dešinėje)/Laimio Steponavičiaus nuotr.

Prokurorė neprieštaravo, kad A.Boss būtų atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą vieneriems metams be jokio užstato. Tačiau ji teigė, kad nukentėjusiojo ieškinys – per didelis ir siūlė jį mažinti iki 2 tūkst. eurų.

Nei nukentėjusysis, nei jo advokatė su tuo nesutiko. O pastaroji dar prašė ir taikyti užstatą.

Teisėjas stojo kaltinamojo pusėn

Peržiūrėjus teisme baro vaizdo kamerų įrašus, matėsi, kad nukentėjusysis iš tikrųjų stovi labai arti teisiamojo. O šis dar su kažkuo ir kalbasi. Tačiau nukentėjusiajam dar labiau prie jo prisispaudus, jau šiam trenkia.

A.Boss advokato įsitikinimu, tai buvo ne menamas, o aiškiai išreikštas seksualinis priekabiavimas. Ir jo ginamasis dėl atsako į jį jau nubaustas, nes dėl šio įvykio turėjo nutraukti pelningą kontraktą ir sumokėti baudą.

Tačiau nukentėjusiojo advokatė kontrargumentavo, kad byloje nėra jokių duomenų apie esą provokacinius jos atstovaujamojo veiksmus – net ir vaizdo įraše, kuriame užfiksuota tik tai, kad jie abu neblaivūs. Ir tai gali būti tik gynybinė teisiamojo versija.

Kaip jau rašyta, nukentėjusysis portalui kauno.diena.lt teigė, kad buvo šešerius metus vedęs, bet, nesutapus interesams, išsiskyrė. O dabar gyvena su drauge.

Bylą nagrinėjęs teisėjas Rimantas Grigas, šiandien skelbdamas nuosprendį Lietuvos Respublikos vardu, atleido A.Boss nuo baudžiamosios atsakomybės, perduodant jį tėvo atsakomybėn vieneriems metams be užstato. Tačiau priteisė iš jo nukentėjusiajam 1500 eurų moralinį atlygį. Iš dalies – sumažinus iki beveik 600 eurų patenkintas ir nukentėjusiojo ieškinys A.Boss dėl patirtos turtinės žalos.

Arturas Boss/Laimio Steponavičiaus nuotr.

Nei A.Boss, po teismo posėdžio išskridęs atgal į Vokietiją, nei nukentėjusysis skelbiant nuosprendį nedalyvavo. O pastarąjį atstovavusi advokatė, kaip ir prokurorė, portalui kauno.diena.lt teigė, kad dar nežino, ar nuosprendį skųs.