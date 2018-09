Beprecedentė byla: dėl ko NATO karys sužalojo kaunietį?

Abu buvo neblaivūs

Kaip jau rašyta, nesunkiu sveikatos sutrikdymu kaltinamas 21-erių Arturas Boss tą lemtingą šiųmetės vasario 9-osios naktį kartu su kitais tarnybos draugais leido laiką naktiniuose Kauno klubuose. Baudžiamojon bylon sugulusių įvykių metu jam buvo nustatytas beveik vidutinis girtumas – 1,47 prom. alkoholio.

Jo auka, kuriam Kauno klinikų medikai konstatavo skeveldrinį nosies lūžį, buvo dar girtesnis – 1,9 prom. alkoholio. Šis 27-erių metų kaunietis buvo atėjęs į minėtą klubą, iš kurio jau buvo išvežtas su greitąja, su draugu.

Mįslingas judviejų konfliktas įvyko prie baro. Kaip teisme pasakojo A.Boss, kurį pavyko prisišaukti tik iš trečio karto – kreipųsis pagalbos į vieno Vokietijos karinio dalinio, į kurį jis buvo perkeltas po šio incidento, vadovybę, nukentėjusysis prie jo gašliai seksualiai priekabiavo. „Iš pradžių, labai arti atsistojęs ir visą laiką liesdamas ranka mano petį, prašė, kad pavaišinčiau jį gėrimu. O, kai, draugų patartas, bandžiau nuo jo pasitraukti, įkišo savo pėdą tarp mano genetalijų. Tada aš jam ir smogiau. Iš reflekso, nes niekada nesu to patyręs“, – teigė A.Boss, sunkiai valdęsis, pasakodamas apie bylon sugulusius įvykius, ir teisme.

Po smūgio jis sakė iš karto pakėlęs rankas ir leidosi išvedamas baro apsaugos. Ikiteisminio tyrimo metu apklausti kartu su juo buvę tarnybos draugai neslėpė paties incidento nematę. Pagrindiniu liudytoju tapo barmenas, teigęs, kad gerokai įkaušęs nukentėjusysis siūlė išgerti ir jam bei šnekėjo kitas nesąmones. O, kai jis šį ignoravo, užsisakęs degtinės ir energetinio gėrimo „Red Bull“ kokteilį, ėmė kalbinti kariškius, rodydamas ypač daug dėmesio vienam. „Netrukus pamačiau, kad, kai jis šiam kariškiui kažką pasakė į ausį, pastarasis staiga jam trenkė,“ – tik tiek galėjo pasakyti ir barmenas, prisipažinęs, kad nematė, ar nukentėjusysis priekabiavo prie kariškio.

Nesusitarė dėl kompensacijos

Vienoje Kauno bendrovėje pardavimų vadovu dirbantis nukentėjusysis, kuris, pagal Lietuvos įstatymus, skirtingai nuo teisiamojo buvo įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingus parodymus, tikino prie A.Boss nepriekabiavęs.

„Neturėjau su juo jokio fizinio kontakto. Tik pasiūliau jam angliškai nupirkti gėrimo – galvojau visi išgersime. Kai atsisakė, išgėriau nusipirktą kokteilį, paklausiau, iš kur jie, užsisukau ir smūgis! Dėl ko – kas jam galėjo pasirodyti, nežinau,“ – teigė nukentėjusysis.

Jis pareiškė A.Boss beveik 8 tūkst. eurų ieškinį. 7 tūkst. – kaip moralinio atlygio. Už tai, kad porą mėnesių buvo nedarbingas, dėl ko sužlugo planuotas pelningas kontraktas. Ir turėjo dėl sužaloto veido nuo visų slapstytis. Teko kreiptis pagalbos ir į psichologą, nes pasijuto apšmeižtas, bei gerti antidepresantus. Be to, dar laukia ir nosies pertvaros operacija. Jau nekalbant apie tai, kad nieko negavo iš „Sodros“ už nedarbingumą, nes įvykio metu buvo neblaivus. Tik – 300 eurų iš draudimo, nes, laimė, buvo apdraustas.

Likusi jo prašoma apie 800 eurų suma – už sulaužytus brangius akinius ir krauju suteptus pirmą kartą tada vilkėtus švarką ir marškinius, kurių cheminė valykla išvalyti nesugebėjo.

Kaip jau rašyta, iš pradžių iš A.Boss, kuriam, kaip teigė pats šio advokatas, kariuomenės vadovybė darė nemažą spaudimą, kad jis kuo greičiau atlygintų sumuštajam padarytą žalą ir taip viską

užglaistytų, buvo prašoma 15 tūkst. eurų. Tačiau A.Boss neturėjo nei tokių santaupų, nei galimybės iš ko nors tiek pasiskolinti. Todėl siūlė nukentėjusiajam tik 5 tūkst. eurų kompensaciją, su kuria jau nesutiko šis.

Kartu atvyko ir tėvas

Jiems taip ir nesusitarus, byla atsidūrė teisme. O ją nagrinėjančiam teisėjui Rimantui Grigui pasiteiravus, kiek A.Boss galėtų sumokėti nukentėjusiajam, jeigu mano, kad turi jam atlyginti padarytą žalą, teisiamasis jau pareiškė, kad tik 1 tūkst. eurų.

Esą anksčiau kalbėjo apie penkis kartus didesnę sumą, nes jautė jau minėtą savo vadovybės spaudimą ir dar buvo nesumokėjęs jos skirtos 3 tūkst. eurų baudos, nepaisant to, kad teko nutraukti ir misiją Lietuvoje, išsiunčiant jį atgal į Vokietiją.

Galiausiai A.Boss pareiškė, kad jeigu teismas priteistų iš jo daugiau kaip 1 tūkst. eurų, jis galėtų sumokėti šią dalimis per metus. „Esu tik eilinis karys,“ -–teigė teisiamasis.

Panašiai kalbėjo ir į teismą sūnų atlydėjęs A.Boss tėvas. Pastarasis, kaip ir sūnus, pateikė teismui prašymus atleisti A.Boss nuo baudžiamosios atsakomybės pagal jo laidavimą, tačiau netaikant jokio užstato. Tai Kazachstane gimęs, tačiau taip pat Vokietijos pilietybę turintis A.Boss tėvas, davęs parodymus pusiau rusiškai pusiau vokiškai, taip pat motyvavo mažu savo uždarbiu vienoje valstybinėje Vokietijos neįgaliųjų priežiūros tarnyboje. „Aš dar tik mokausi šio darbo, todėl gaunu tik 1000-1200 eurų per mėnesį,“ - teigė A.Boss tėvas. Savo prašymą atleisti sūnų nuo baudžiamosios atsakomybės, jam už šį laiduojant, A.Boss tėvas grindė tuo, kad yra pedagogas. Kaip ir jo žmona ir tėvai.

A.Boss tėvas viešai atsiprašė nukentėjusiojo dėl sūnaus poelgio. Net du kartus, suteikus jam teisę į paskutinį žodį, nukentėjusiojo atsiprašė ir pats A.Boss.

Tačiau prieš tai, teisiamojo bei jo advokato prašymu, buvo peržiūrėti baro, kuriame įvyko incidentas, vaizdo kamerų įrašai. Viena iš jų, įrengta virš baro, užfiksavo kaip nukentėjusysis iš tikrųjų stovi labai arti teisiamojo ir vis dairosi į šonus, ar kas juos stebi. O teisiamasis dar su kažkuo ir kalbasi. Tačiau nukentėjusiajam dar labiau prie jo prisispaudus, jau šiam trenkia.

Advokatė kaltino, prokurorė gynė

Kaltinimą šioje byloje palaikanti prokurorė Vilija Šalčiuvienė neprieštaravo, kad A.Boss būtų atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą vieneriems metams, netaikant jokio užstato.

Tačiau ji teigė, kad jos nuomone, teismui pateiktas oficialus nukentėjusiojo 7 tūkst. eurų ieškinys dėl neturtinės žalos – aiškiai per didelis. Ji siūlė teismui mažinti šią sumą iki 2 tūkst. eurų, mažinant ir prašomą turtinės žalos dydį.

Tačiau nei nukentėjusysis, nei jo advokatė Jolita Juškaitė su tuo nesutiko. O pastaroji dar ir prašė, atleidžiant A.Boss nuo baudžiamosios atsakomybės, būtinai taikyti ir užstatą, nes už jį laiduojantis tėvas nepateikė jokių dokumentų apie savo šeimos pajamas, o jo minėta 1000-1200 eurų alga yra nemaži pinigai.

A.Boss advokatas Darius Katauskas į tai replikavo, kad ši alga – nemaža Lietuvoje, bet ne Vokietijoje. Be to, jis teigė, kad jo ginamasis, dėl šio įvykio turėjęs nutraukti pelningą kontraktą ir sumokėti baudą, jau yra nubaustas. Ir dabar jau bus baudžiamas antrą kartą už tą patį, nors ne jis priėjo bare prie nukentėjusiojo, o šis – prie jo. „Tai buvo ne menamas, o aiškiai išreikštas seksualinis priekabiavimas, už kurį tarnybinėje sferoje kažkodėl baudžiama, o viešoje vietoje – ne, dėl ko, atrodo, kad ten tai lyg ir leistina,“ – akcentavo ne tik įstatymų netobulumus, bet ir priminė Lietuvos aktualijas apie tai, kas vyksta kai kuriose aukštosiose mokyklose, D.Katauskas, galiausiai pareiškęs, kad nežino, kaip pats būtų pasielgęs, atsidūręs tokioje situacijoje savo ginamojo vietoje. Be to, jam įtarimą kėlė ir nukentėjusiojo kalbos apie jo esą dėl A.Boss kaltės laukiančią nosies pertvaros operaciją, nes ši, kaip paaiškėjo, buvo planuota dar prieš incidentą. O nukentėjusiojo motina dirba šios srities specialiste vienoje Kauno poliklinikoje.

Tačiau nukentėjusiojo advokatė kontrargumentavo, kad byloje nėra jokių duomenų apie esą provokacinius jos ginamojo veiksmus – net ir vaizdo įraše, kuriame užfiksuota tik tai, kad jie abu neblaivūs. Ir tai gali būti tik gynybinė teisiamojo versija. Kaip jau rašyta, nukentėjusysis teigia, kad buvo šešerius metus vedęs, bet, nesutapus interesams, išsiskyrė. O dabar gyvena su drauge.

Teismas savo sprendimą skelbs po poros savaičių.